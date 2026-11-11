Spagna nel caos: primo sciopero generale dal 2012 e scontri a Madrid. Sánchez cavalca la piazza dopo il disastro di Urda per salvare le elezioni

La Spagna si è svegliata paralizzata dal primo sciopero generale degli ultimi quattordici anni, subito degenerato in tensioni, cariche della polizia e uso di spray al peperoncino ai mercati generali di Mercamadrid, con almeno 13 feriti e un arresto. A soli diciotto giorni dalle elezioni anticipate del 29 novembre, il premier socialista Pedro Sánchez si gioca il tutto per tutto: sostenere di fatto una mobilitazione contro il carovita e l’emergenza abitativa per tentare di ribaltare sondaggi che lo danno in netta sconfitta.

È un paradosso politico quasi da manuale. Un capo di governo in carica da otto anni decide di “scioperare” simbolicamente contro i problemi che il suo stesso esecutivo non è riuscito a risolvere.

Il tempismo di questa mossa rasenta l’azzardo. La mobilitazione scatta infatti a poche ore dalla solenne cerimonia funebre per le vittime del gravissimo incidente ferroviario di Urda, una tragedia che per milioni di spagnoli è diventata il simbolo plastico del collasso dei servizi pubblici e della cattiva gestione statale.

Tensione nelle strade e il cortocircuito di Mercamadrid

Sin dalle prime ore del mattino di mercoledì 11 novembre, i picchetti dei sindacati CCOO e UGT hanno bloccato i turni notturni dell’industria, con punte di adesione dichiarate fino al 90% nel comparto automobilistico e all’85% nella logistica alimentare.

Il fronte più caldo si è aperto alle porte di Madrid. Presso il polo logistico di Mercamadrid, dove si sono radunati circa mille manifestanti, la Polizia Nazionale è intervenuta con manganelli e gas urticanti per disperdere i blocchi.

La jornada de huelga general arranca con piquetes por toda España, enfrentamientos y cargas policiales en puntos como Mercamadrid o las cocheras del transporte público CCOO y UGT denuncian “agresiones” de la Policía Nacional contra varios piquetes informativos pic.twitter.com/IIdekEiI0h — EL MUNDO (@elmundoes) November 11, 2026

Qui emerge tutta la contraddizione della giornata: da un lato la Moncloa benedice la protesta per spingere alle urne l’elettorato di sinistra scoraggiato; dall’altro il Ministero dell’Interno manda gli agenti a caricare i sindacalisti che applicano alla lettera quella stessa mobilitazione.

L’economia reale dietro la protesta: affitti, salari e infrastrutture

Lo sciopero non nasce dal nulla, ma poggia su un disagio economico profondo che i dati macroeconomici aggregati hanno a lungo nascosto. Sebbene il PIL spagnolo sia cresciuto negli ultimi anni grazie ai flussi migratori e al turismo a basso valore aggiunto, la ricchezza reale pro capite e i salari sono rimasti schiacciati dall’inflazione.

I nodi economici che hanno portato il Paese al blocco riguardano la vita quotidiana dei ceti medi e popolari:

Crisi abitativa fuori controllo: Anni di annunci e tetti agli affitti mal calibrati hanno spinto i proprietari a ritirare gli immobili dal mercato tradizionale, facendo esplodere i canoni e assorbendo oltre la metà degli stipendi dei giovani.

Anni di annunci e tetti agli affitti mal calibrati hanno spinto i proprietari a ritirare gli immobili dal mercato tradizionale, facendo esplodere i canoni e assorbendo oltre la metà degli stipendi dei giovani. Crollo degli investimenti fisici: Mentre la spesa corrente e i bonus a pioggia aumentavano, la manutenzione della rete ferroviaria e delle infrastrutture critiche veniva trascurata, fino al drammatico epilogo di Urda.

Mentre la spesa corrente e i bonus a pioggia aumentavano, la manutenzione della rete ferroviaria e delle infrastrutture critiche veniva trascurata, fino al drammatico epilogo di Urda. Perdita di potere d’acquisto: I salari reali non tengono il passo del costo della vita, rendendo inefficace la propaganda governativa sui record occupazionali.

Per comprendere come la strategia del governo cerchi di sovrapporsi all’agenda economica del Paese, basta osservare il calendario istituzionale forzato da Sánchez in vista del voto del 29 novembre.

Data Evento Istituzionale o Sociale Obiettivo Politico ed Economico 11 novembre Sciopero generale nazionale (24 ore) Svuotare l’agenda dei ministri per scaricare la colpa del caro-casa sull’opposizione 12 novembre Voto in Deputazione Permanente Riproporre i due decreti casa bocciati in Parlamento prima dello scioglimento delle Camere 13 e 20 novembre Consigli dei Ministri straordinari (venerdì) Raddoppiare i “martedì sociali” approvando sussidi mirati a famiglie, donne e pensionati 17 e 24 novembre Consigli dei Ministri ordinari Usare la Gazzetta Ufficiale (BOE) come strumento di campagna elettorale fino all’ultimo giorno utile

La scommessa di Sánchez tra bonus elettorali e spettri giudiziari

A corto di argomenti dopo il disastro ferroviario di Urda e il riemergere delle inchieste per corruzione che lambiscono il partito, il premier cerca di trasformare la rabbia sociale in una “protesta contro le destre” (PP e Vox) e contro Junts, colpevoli di aver affossato i precedenti decreti sugli sfratti e sugli affitti turistici.

Per riuscirci, l’esecutivo ha deciso di lasciare completamente vuota l’agenda ufficiale dei ministri durante lo sciopero. I membri del governo restano negli uffici, ma senza alcun atto pubblico: una messa in scena studiata per mostrare vicinanza ai manifestanti senza però sfilare in strada, dove rischierebbero di essere contestati dagli stessi lavoratori. Nello stesso tempo la situazione è surreale: ci vuole più governo, non di meno, e fare le parole crociate in ufficio oggi sembra un lusso eccessivo.

Nel frattempo, la macchina dei decreti gira a pieno regime. Moltiplicando le riunioni del Consiglio dei Ministri anche di venerdì, il governo punta a distribuire micro-misure assistenziali dell’ultima ora. Quando la politica rinuncia a fare veri investimenti pubblici strutturali per creare lavoro stabile e case popolari, finisce inevitabilmente per rifugiarsi nei sussidi pre-elettorali.

Sullo sfondo resta inoltre la carta tutta politica dell’indulto all’ex procuratore generale dello Stato, Álvaro García Ortiz. La Moncloa valuta se concedere il provvedimento prima del 29 novembre per compattare la base militante più radicale, convinta della tesi della persecuzione giudiziaria contro l’esecutivo. Un indulto però sarebbe visto anche come la cancellazione dei reati potenziali del governo alla vigilia di un profondo cambio politico.

Urda contro lo sciopero: cosa peserà di più nelle urne?

La domanda cruciale che attraversa Madrid è una sola: basterà l’agitazione sindacale di piazza a cancellare le immagini dei funerali di Stato per i morti di Urda?

Los Reyes, en la misa funeral en memoria de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), oficiada en la Catedral Primada de Toledo por el arzobispo de Toledo. ➡️https://t.co/sYhUY5Fw0S pic.twitter.com/Q3JzPkG44r — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 10, 2026

La storia economica e politica insegna che gli elettori perdonano molto, ma difficilmente perdonano l’inefficienza dei servizi essenziali quando sfocia in tragedia. Un treno che deraglia o un’ambulanza che non arriva toccano la percezione di sicurezza materiale molto più di un decreto promesso in Gazzetta Ufficiale a due settimane dal voto.

Sánchez si è legato mani e piedi al successo di questo sciopero. Se la piazza dovesse sgonfiarsi o, peggio, rivolgersi direttamente contro chi governa il Paese dal 2018, l’ultima manovra di salvataggio del leader socialista si trasformerebbe nella certificazione anticipata della sua sconfitta elettorale.