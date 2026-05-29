Spagna, il mattone si spacca in due: l’onda anomala sui prezzi che può far tremare le banche

Mentre la Spagna cattura l’attenzione delle cronache internazionali per le sue complesse vicende politiche, nell’ombra si sta consumando una trasformazione profonda in quello che è da sempre il pilastro delle certezze economiche del paese: il mercato immobiliare. Dopo anni di corsa ininterrotta, il mattone spagnolo ha iniziato a mostrare un andamento insolito e disomogeneo, spaccando la penisola iberica in due realtà distinte che faticano a comunicare tra loro.

Il fenomeno emerge chiaramente dai dati di aprile 2026 pubblicati da pisos.com e ripresi da eleconomista, i quali rivelano come quasi la metà delle capitali di provincia spagnole stia registrando una diminuzione dei prezzi rispetto all’anno precedente. Sebbene una singola rilevazione non costituisca un’inversione di tendenza definitiva, i segnali di un progressivo raffreddamento sono ormai evidenti. Le transazioni si riducono, l’accesso ai mutui si fa più rigido e la crescita dell’occupazione mostra i primi segnali di stanchezza.

La mappa della spaccatura immobiliare

A prima vista si potrebbe pensare che la crescita si concentri dove aumenta la popolazione e che il calo colpisca solo le aree in declino demografico. La realtà è più complessa. Città attrattive come Valencia hanno visto flettere i listini dell’1,33%, dimostrando che anche i grandi poli economici stanno toccando il proprio limite di sostenibilità. Di contro, Madrid (+4,25%) e Barcellona (+1,60%) continuano a correre, trainate dalla concentrazione di servizi e investimenti, accompagnate da mete per pendolari come Toledo (+6,61%).

I cali più vistosi si concentrano nell’entroterra e in alcune aree costiere specifiche, come riassunto nella tabella sottostante:

Città con i maggiori cali su base annua Variazione percentuale Città in controtendenza (Crescita) Variazione percentuale Valladolid -12,01% Teruel +6,92% Santa Cruz de Tenerife -7,03% Ciudad Real +6,82% Zamora -6,07% Toledo +6,61% Almería -5,92% Madrid +4,25% Soria -5,65% Santander +3,31%

I proprietari stanno gradualmente ridimensionando le proprie pretese. Secondo l’ultimo report della piattaforma Idealista, nel primo trimestre del 2026 il 14% degli immobili sul mercato ha subito un ribasso del prezzo di vendita, contro l’11% registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un chiaro sintomo di sgonfiamento delle aspettative speculative.

Il vero rischio: il riflesso sul sistema creditizio

Il rallentamento dei prezzi non è una semplice questione di compravendite mancate, ma porta con sé un’insidia strutturale. In Spagna, l’accessibilità economica ha raggiunto livelli critici: oggi servono mediamente otto anni di stipendio intero per acquistare una casa, cifra che balza tra i 12 e i 18 anni nei grandi centri urbani. Con un tasso Euribor che grava sulle decisioni delle famiglie, la domanda reale è destinata a contrarsi ulteriormente.

Se questo aggiustamento dovesse trasformarsi in una vera e propria crisi immobiliare, il danno principale non colpirebbe solo i costruttori, ma si trasferirebbe immediatamente al sistema creditizio. Le banche commerciali detengono nei propri bilanci una quantità enorme di mutui e prestiti garantiti proprio dagli immobili. Quando il valore di mercato delle case scende, la garanzia reale che tutela la banca (il pegno sull’immobile) si svaluta.

Questo meccanismo deteriora rapidamente i coefficienti patrimoniali degli istituti di credito. Il rischio concreto è l’impennata dei crediti deteriorati (i cosiddetti NPL, Non-Performing Loans), che costringerebbe le banche ad aumentare gli accantonamenti a copertura delle perdite. Di conseguenza, per proteggere i propri bilanci, gli istituti finanziari tenderebbero a chiudere i rubinetti del credito, innescando una stretta creditizia (credit crunch) capace di congelare i finanziamenti alle imprese e alle famiglie, trasferendo la crisi dal settore immobiliare a tutta l’economia produttiva.