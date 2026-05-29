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Spagna, il mattone si spacca in due: l’onda anomala sui prezzi che può far tremare le banche

Il mercato immobiliare in Spagna frena bruscamente: prezzi in calo in quasi metà delle città. Un crollo che minaccia il valore delle garanzie bancarie e rischia di bloccare i prestiti a famiglie e imprese.

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1 ora fa

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Mentre la Spagna cattura l’attenzione delle cronache internazionali per le sue complesse vicende politiche, nell’ombra si sta consumando una trasformazione profonda in quello che è da sempre il pilastro delle certezze economiche del paese: il mercato immobiliare. Dopo anni di corsa ininterrotta, il mattone spagnolo ha iniziato a mostrare un andamento insolito e disomogeneo, spaccando la penisola iberica in due realtà distinte che faticano a comunicare tra loro.

Per approfondire:

Il fenomeno emerge chiaramente dai dati di aprile 2026 pubblicati da pisos.com e ripresi da eleconomista, i quali rivelano come quasi la metà delle capitali di provincia spagnole stia registrando una diminuzione dei prezzi rispetto all’anno precedente. Sebbene una singola rilevazione non costituisca un’inversione di tendenza definitiva, i segnali di un progressivo raffreddamento sono ormai evidenti. Le transazioni si riducono, l’accesso ai mutui si fa più rigido e la crescita dell’occupazione mostra i primi segnali di stanchezza.

La mappa della spaccatura immobiliare

A prima vista si potrebbe pensare che la crescita si concentri dove aumenta la popolazione e che il calo colpisca solo le aree in declino demografico. La realtà è più complessa. Città attrattive come Valencia hanno visto flettere i listini dell’1,33%, dimostrando che anche i grandi poli economici stanno toccando il proprio limite di sostenibilità. Di contro, Madrid (+4,25%) e Barcellona (+1,60%) continuano a correre, trainate dalla concentrazione di servizi e investimenti, accompagnate da mete per pendolari come Toledo (+6,61%).

I cali più vistosi si concentrano nell’entroterra e in alcune aree costiere specifiche, come riassunto nella tabella sottostante:

Città con i maggiori cali su base annuaVariazione percentualeCittà in controtendenza (Crescita)Variazione percentuale
Valladolid-12,01%Teruel+6,92%
Santa Cruz de Tenerife-7,03%Ciudad Real+6,82%
Zamora-6,07%Toledo+6,61%
Almería-5,92%Madrid+4,25%
Soria-5,65%Santander+3,31%

I proprietari stanno gradualmente ridimensionando le proprie pretese. Secondo l’ultimo report della piattaforma Idealista, nel primo trimestre del 2026 il 14% degli immobili sul mercato ha subito un ribasso del prezzo di vendita, contro l’11% registrato nello stesso periodo dello scorso anno. Si tratta di un chiaro sintomo di sgonfiamento delle aspettative speculative.

Il vero rischio: il riflesso sul sistema creditizio

Il rallentamento dei prezzi non è una semplice questione di compravendite mancate, ma porta con sé un’insidia strutturale. In Spagna, l’accessibilità economica ha raggiunto livelli critici: oggi servono mediamente otto anni di stipendio intero per acquistare una casa, cifra che balza tra i 12 e i 18 anni nei grandi centri urbani. Con un tasso Euribor che grava sulle decisioni delle famiglie, la domanda reale è destinata a contrarsi ulteriormente.

Se questo aggiustamento dovesse trasformarsi in una vera e propria crisi immobiliare, il danno principale non colpirebbe solo i costruttori, ma si trasferirebbe immediatamente al sistema creditizio. Le banche commerciali detengono nei propri bilanci una quantità enorme di mutui e prestiti garantiti proprio dagli immobili. Quando il valore di mercato delle case scende, la garanzia reale che tutela la banca (il pegno sull’immobile) si svaluta.

Questo meccanismo deteriora rapidamente i coefficienti patrimoniali degli istituti di credito. Il rischio concreto è l’impennata dei crediti deteriorati (i cosiddetti NPL, Non-Performing Loans), che costringerebbe le banche ad aumentare gli accantonamenti a copertura delle perdite. Di conseguenza, per proteggere i propri bilanci, gli istituti finanziari tenderebbero a chiudere i rubinetti del credito, innescando una stretta creditizia (credit crunch) capace di congelare i finanziamenti alle imprese e alle famiglie, trasferendo la crisi dal settore immobiliare a tutta l’economia produttiva.

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