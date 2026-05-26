Lo scudo sguarnito: la guerra svuota gli arsenali USA e lascia a secco Giappone e Taiwan

L’America ha un problema con le sue fabbriche, e il conto, alla fine, lo pagano i suoi alleati storici. Dopo aver lanciato armi per miliardi di dollari nel recente e duro conflitto iraniano, Washington si sveglia di fronte a una realtà amara: i magazzini sono pericolosamente vuoti. Una grave mancanza produttiva che rischia di lasciare sguarnito il quadrante del Pacifico e di mettere paesi di prima linea, come Giappone e Taiwan, in una lunghissima e allarmante lista d’attesa.

Il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, si è trovato nel non invidiabile ruolo di dover comunicare al suo collega giapponese, Shinjiro Koizumi, una pessima notizia: i missili Tomahawk non arriveranno in tempo. Il Giappone sperava di ricevere i primi vettori a marzo 2026, con le consegne finali previste per l’anno successivo. La verità? Tutto potrebbe slittare di ben due anni.

Per capire perché la potente macchina militare americana si sia bloccata, basta guardare la cruda matematica del conflitto. Contro l’Iran, gli USA hanno lanciato oltre mille missili Tomahawk per sfondare le difese aeree nemiche. Hanno letteralmente bruciato circa il 30% di tutto il loro arsenale a lungo raggio in poche settimane. È stato l’uso più massiccio di sempre per queste armi di precisione.

Qui si scopre il vero punto debole del moderno sistema industriale americano, impoverito da decenni di tagli, ottimizzazioni finanziarie e delocalizzazioni: l’industria non riesce a produrre abbastanza in fretta per rimpiazzare ciò che si spara.

Capacità massima teorica: 2.330 missili all’anno.

2.330 missili all’anno. Contratti reali attuali: Le aziende del settore (come BAE Systems e Raytheon) ne costruiscono poco più di un migliaio all’anno in base agli accordi vigenti.

Le aziende del settore (come BAE Systems e Raytheon) ne costruiscono poco più di un migliaio all’anno in base agli accordi vigenti. Tempi di reazione: Aumentare la produzione richiede nuovi macchinari, operai qualificati e contratti di lunghissimo periodo. Questo manca e necessita tempo.

La velocità con cui gli Stati Uniti consumano missili è enormemente superiore alla loro capacità di costruirli. Lasciato a se stesso, il libero mercato si concentra sui profitti a breve termine e non crea linee di produzione per le emergenze. Per sbloccare la situazione, lo Stato americano sarà obbligato ad aprire i cordoni della borsa, garantendo investimenti pubblici colossali per spingere le fabbriche ad assumere e produrre di più. Ancora una volta, è l’intervento statale nell’economia reale l’unica via per salvare la sicurezza nazionale.

Nel frattempo, il ritardo logistico lascia l’Asia indifesa. Il Giappone osserva con timore la crescente aggressività della Cina nel Mar Cinese Orientale. I 400 Tomahawk ordinati da Tokyo dovevano essere installati sulle navi militari classe Aegis per creare un argine credibile contro Pechino. Senza questi missili, i cacciatorpediniere giapponesi rischiano di navigare mezzi disarmati, incapaci di colpire tempestivamente in caso di scontro nello stretto di Taiwan.

E proprio a Taiwan la situazione rasenta il dramma. Un pacchetto vitale di armamenti da 14 miliardi di dollari è stato praticamente congelato. Hung Cao, segretario alla Marina americana ad interim, ha parlato chiaro: gli USA devono tenersi strette le munizioni rimaste per farsi trovare pronti in caso di una nuova fiammata militare in Medio Oriente.

Ma c’è anche un cinico gioco politico sotterraneo. Il presidente Donald Trump sembra vedere queste armi non come uno strumento di difesa irrinunciabile per la democrazia asiatica, ma come un eccezionale chip negoziale da usare nelle trattative commerciali con la Cina. Una mossa che tratta la sicurezza degli alleati come pura merce di scambio.

Area di crisi Problema logistico Rischio economico e strategico Giappone Consegne di Tomahawk ritardate fino a due anni. Flotta esposta; urgenza di finanziare un’industria missilistica domestica. Taiwan Aiuti per 14 miliardi in stallo, arretrati record. Vuoto critico nei sistemi di difesa aerea; vulnerabilità immediata. Stati Uniti Esaurimento scorte e strozzature produttive. Perdita di affidabilità internazionale e obbligo di enormi spese pubbliche riparatrici.

Dal punto di vista dell’economia internazionale, questo stallo avrà un chiaro effetto a catena. Tokyo e Taipei hanno compreso di non potersi più fidare ciecamente dell’ombrello americano. Saranno spinte a iniettare capitali pesanti nella propria industria militare interna, per raggiungere un grado minimo di indipendenza. Questo significa che immense risorse finanziarie verranno sottratte all’economia civile, allo sviluppo e ai consumi, per essere dirottate sulla costruzione di fabbriche d’armi locali.

La dura lezione strategica ed economica di questi mesi è inequivocabile: la potenza geopolitica non è fatta solo di minacce e dichiarazioni, ma di acciaio, fabbriche e catene di montaggio solide. Se non si ricostruisce l’industria di base, l’invalicabile scudo americano è destinato a sbriciolarsi.