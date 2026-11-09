Spagna al voto tra macerie ferroviarie e crisi della casa: la tragedia di Urda non sposta i voti, centrodestra a un passo dai 200 seggi

Sessantanove morti sui binari di Urda e il dramma degli sfratti non cambiano di una virgola gli equilibri politici spagnoli a tre settimane dalle urne del 29 novembre. Il sondaggio realizzato dall’istituto GAD3 per il quotidiano ABC fotografa un Paese completamente cristallizzato nelle proprie trincee, dove il blocco composto da Partido Popular e Vox tocca quota 199 deputati su 350, rendendo di fatto impossibile qualsiasi rimonta per le forze che sostengono l’esecutivo uscente.

Nei palazzi della politica madrilena si ripete spesso che i sondaggi sono soltanto l’istantanea di un momento, destinata a cambiare al primo imprevisto.

Pedro Sánchez aveva deciso di anticipare le elezioni generali proprio scommettendo sull’onda emotiva dello sfratto della signora Maricarmen — deceduta in ospedale a 87 anni dopo aver vissuto per settantuno nello stesso appartamento — e sul rifiuto opposto dalla destra alle sue misure interventiste sul mercato immobiliare.

Quel calcolo politico si è rivelato un abbaglio. Né l’emergenza abitativa né il gravissimo incidente ferroviario di Toledo, costato la poltrona al ministro dei Trasporti Óscar Puente proprio nel primo giorno di rilevazione statistica, hanno generato lo scossone sperato dal governo.

L’economia reale presenta il conto alle urne

Quando la manutenzione della rete pubblica cede e l’inflazione immobiliare erode i salari, la propaganda elettorale perde rapidamente efficacia. Gli elettori spagnoli indicano la casa come il principale problema nazionale in modo trasversale a tutti i partiti, ma mostrano una profonda sfiducia nelle ricette calate dall’alto alla vigilia della campagna elettorale.

Bloccare il mercato per decreto senza aumentare lo stock di abitazioni disponibili o senza sostenere il potere d’acquisto delle famiglie produce solitamente un irrigidimento dell’offerta, non certo un calo dei canoni. Allo stesso modo, il disastro di Urda ha acceso i riflettori sullo stato fisico delle infrastrutture di trasporto, un settore dove i tagli agli investimenti reali o la cattiva gestione operativa finiscono per tradursi in tragedie che nessuna dimissione ministeriale può cancellare.

La tenuta blindata del centrodestra: PP e Vox a 199 seggi

Il barometro di novembre, condotto su un campione di 1.502 intervistati tra il 3 e il 5 del mese, consegna al centrodestra una maggioranza schiacciante, ben oltre la soglia assoluta fissata a 176 seggi. Rispetto alla rilevazione di ottobre, i due partiti conservatori guadagnano complessivamente un deputato, fermandosi a un solo seggio dalla soglia psicologica dei duecento parlamentari.

Il Partido Popular di Alberto Núñez Feijóo, che resta il leader più apprezzato dal proprio elettorato, è la forza che cresce di più nell’ultimo mese. I popolari passano da 133 a 136 seggi (uno in meno rispetto al risultato del 2023, includendo nel conteggio l’eletto alleato dell’Unión del Pueblo Navarro), salendo di mezzo punto percentuale fino a sfiorare il 32% dei consensi (31,9%).

Vox vive invece una dinamica divergente tra consensi percentuali e resa parlamentare. Il partito guidato da Santiago Abascal cresce di quattro decimi nella stima di voto avvicinandosi al 19% (18,6%), ma cede due deputati rispetto a ottobre, scendendo da 65 a 63 seggi per effetto della distribuzione provinciale dei resti, pur raddoppiando quasi i 33 eletti del 2023.

Spain, GAD3 poll: PP-EPP: 32% (+1)

PSOE-PES: 26%

Vox-PfE: 19% (+1)

FA-EGP|PEL: 7%

ERC-EFA: 3%

AA-*: 2% (+1)

EH Bildu-ELA: 2%

Podemos-ELA: 1% (-1)

Junts-EDP: 1% (-1)

SALF-NI: 1% (-1)

EAJ PNV-EDP: 1%

BNG-EFA: 1%

CCa-1ºCAN-EDP: 0% +/- vs. 06-08 October 2026 Fieldwork: 03-05… pic.twitter.com/dCedOkJUHK — Europe Elects (@EuropeElects) November 9, 2026

Questa coalizione potenziale avrebbe una forza d’urto enorme per governare l’economia e riformare il fisco, ma resterebbe comunque sotto la quota dei 210 deputati (i tre quinti del Congresso). Si tratta del quorum agitato dalla sinistra come uno spauracchio, poiché consente di nominare senza accordi bipartisan i vertici di organi di garanzia come il Consiglio Generale del Potere Giudiziario e il Tribunale Costituzionale.

Il tracollo del PSOE e il riassorbimento del Frente Amplio

Sul fronte progressista i numeri certificano una disfatta strutturale che lascia la coalizione di governo a quota 116 seggi complessivi, quattro in meno in appena trenta giorni. Il Partido Socialista (PSOE) paga il prezzo più alto dell’usura governativa, perdendo esattamente quel mezzo punto percentuale guadagnato dal PP e scivolando sotto la soglia del 26% (25,9%), con un bottino che cala da 107 a 103 deputati contro i 121 ottenuti alle urne nel luglio 2023.

Ancora più interessante dal punto di vista politico è la metamorfosi della sinistra radicale. L’esperimento di Sumar, che nel 2023 aveva portato in dote a Yolanda Díaz ben 31 parlamentari, si è ormai dissolto per lasciare spazio alla nuova sigla del Frente Amplio e alla corsa solitaria di Podemos.

Nel corso della legislatura, una parte consistente dell’elettorato di Sumar è stata progressivamente riassorbita dal PSOE in nome del voto utile, mentre un’altra fetta si è rifugiata nell’astensione. Nell’ultimo mese il Frente Amplio recupera appena un decimo di punto (attestandosi al 7,5% con le confluenze) e sale da 10 a 12 seggi, un risultato che non compensa minimamente l’emorragia socialista.

La sopravvivenza parlamentare del Frente Amplio dipende ormai quasi interamente dai patti con le formazioni regionali:

Comunità Valenciana: 5 seggi ottenuti grazie al cartello Compromís-Front Valencià, lista che permette a Podemos di eleggere a traino la propria dirigente María Teresa Pérez nella circoscrizione di Alicante.

5 seggi ottenuti grazie al cartello Compromís-Front Valencià, lista che permette a Podemos di eleggere a traino la propria dirigente María Teresa Pérez nella circoscrizione di Alicante. Isole Baleari: 1 seggio conquistato sotto il simbolo Ara-Més-Front Ampli.

1 seggio conquistato sotto il simbolo Ara-Més-Front Ampli. Canarie e Aragona: zero eletti per le alleanze locali con Unión del Pueblo Canario e CHA, che non superano gli sbarramenti provinciali.

zero eletti per le alleanze locali con Unión del Pueblo Canario e CHA, che non superano gli sbarramenti provinciali. Podemos in solitaria: il partito di Ione Belarra raccoglie l’1,4% nazionale e riesce a mandare in Parlamento soltanto la capolista a Madrid, l’ex ministra Irene Montero.

Il paradosso dei partiti nazionalisti e il quadro dei seggi

In questo scenario di contrazione della sinistra nazionale, i partiti indipendentisti e regionalisti che avevano garantito l’investitura a Sánchez migliorano il proprio bottino complessivo di cinque seggi rispetto al 2023, ma i loro voti diventano aritmeticamente inutili per formare un governo.

Partito o Coalizione Stima Voto (%) Seggi GAD3 (Nov 2026) Seggi Elezioni 2023 Variazione Seggi PP (incluso UPN) 31,9% 136 138 -2 PSOE 25,9% 103 121 -18 Vox 18,6% 63 33 +30 Frente Amplio (ex Sumar) 7,5% 12 31 -19 ERC 2,7% 12 7 +5 EH Bildu — 8 6 +2 Junts — 5 7 -2 PNV — 4 5 -1 Adelante Andalucía — 3 0 +3 BNG — 2 1 +1 Podemos 1,4% 1 — +1 Coalición Canaria — 1 1 0

Tra le forze territoriali spicca il balzo di Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), che sfrutta l’esposizione mediatica di Gabriel Rufián per guadagnare due seggi nell’ultimo mese e toccare quota 12 eletti (+5 sul 2023). In Catalogna Junts resta invece ferma a 5 deputati, mentre nei Paesi Baschi Bildu consolida 8 seggi superando nettamente il PNV, che perde due poltrone rispetto a ottobre e scende a 4.

In Andalusia la sigla autonomista di sinistra Adelante Andalucía cresce di sei decimi e conquista 3 seggi, mentre BNG (2) e Coalición Canaria (1) mantengono le proprie posizioni. Anche sommando tutte le forze periferiche, la maggioranza uscita dalle urne del 23 luglio è clinicamente morta: la guida economica e politica della Spagna si prepara a passare saldamente nelle mani del blocco conservatore. Questa volta sembra che, in generale, gli autonomisti non saranno l’ago della bilancia del prossimo governo.