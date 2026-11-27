Il circuito che gli italiani tengono nel portafoglio da oltre quarant’anni prepara il salto sulla blockchain, e ora c’è in gioco il controllo diretto dei pagamenti e della liquidità bancaria. Con il comunicato ufficiale del 24 novembre 2026, Bancomat ha tolto i veli a BANCOMAT Coin, la propria stablecoin di sistema in euro.

L’emissione iniziale sarà affidata a FlowPay, la fintech entrata nel gruppo nel 2025, con un debutto previsto per i primi mesi del 2027. Una scadenza ancora legata al via libera formale di Banca d’Italia, atteso secondo i vertici entro la fine dell’anno, che rappresenta lo snodo decisivo per passare dagli annunci all’operatività reale.

La scelta del nome e del logo — che riprende il simbolo storico di Bancomat, ne inverte l’orientamento e richiama l’euro — tradisce l’obiettivo di fondo: rassicurare risparmiatori e imprese portando un marchio familiare in un terreno ancora guardato con sospetto. Come ha spiegato l’amministratore delegato Fabrizio Burlando, l’idea non è chiedere alle banche di trasformarsi in società blockchain, ma offrire un’infrastruttura condivisa da integrare direttamente nelle app bancarie già usate dai clienti.

Un ecosistema modulare su rete Arbitrum

Il progetto non si limita al singolo gettone digitale, ma costruisce una piattaforma aperta in cui banche e operatori autorizzati (i cosiddetti CASP) potranno attivare solo i servizi utili alla propria clientela: conversione tra euro e Bancomat Coin, custodia, pagamenti nei negozi, trasferimenti tra privati, rimesse internazionali, tesoreria aziendale e tokenizzazione di strumenti finanziari.

Per far girare la macchina, Bancomat ha messo insieme una filiera quasi interamente italiana affiancata da una rete pubblica internazionale:

FlowPay , nel ruolo di emittente iniziale del token.

, nel ruolo di emittente iniziale del token. Hercle , per la gestione della tesoreria e dei pagamenti oltre i confini europei.

, per la gestione della tesoreria e dei pagamenti oltre i confini europei. Young Platform , per permettere a privati e aziende di comprare e gestire gli asset digitali.

, per permettere a privati e aziende di comprare e gestire gli asset digitali. CheckSig e Conio , dedicati ai servizi di custodia, negoziazione e tokenizzazione.

e , dedicati ai servizi di custodia, negoziazione e tokenizzazione. Arbitrum, la rete di secondo livello su Ethereum sviluppata da Offchain Labs, incaricata di fornire l’infrastruttura tecnica sulle blockchain pubbliche.

Perché è evidente che questa stablecoin ha come obiettivo quella di introdurre l’accesso ad attivi tokenizzati a gran parte degli italiani, che già conosce il logo Bancomat.

Cos’è una stablecoin secondo il regolamento MiCA

Per capire cosa cambia per cittadini e imprese, conviene sgombrare il campo da un equivoco diffuso. Una stablecoin regolamentata in Europa non ha nulla a che vedere con le oscillazioni speculative di Bitcoin.

Secondo il Regolamento europeo MiCA (UE 2023/1114), una stablecoin ancorata a una sola valuta ufficiale come l’euro rientra nella categoria dei token di moneta elettronica, o EMT. La normativa europea impone paletti molto rigidi: può emetterla solo una banca o un istituto di moneta elettronica autorizzato, e chi la possiede ha il diritto di chiederne in qualsiasi momento il rimborso alla pari, un euro per ogni token.

La stabilità non nasce quindi da algoritmi misteriosi, ma da una regola semplice: il backing al 100%. Per ogni BANCOMAT Coin messo in circolazione, nel sistema bancario deve esistere un euro reale di riserva, separato dal patrimonio dell’emittente, in modo da proteggere i detentori anche in caso di difficoltà finanziarie del gestore.

Il vero motore economico: il rendimento dei titoli di Stato

A questo punto nasce la domanda più concreta: perché banche e circuiti tradizionali investono risorse in un sistema di pagamenti più veloce ed economico? La risposta sta nella potenziale redditività.

Le garanzie al 100% raccolte dagli emittenti non restano ferme in un cassetto. Vengono custodite in depositi bancari e investite in attività liquide a basso rischio, prima fra tutte i titoli di Stato a breve termine — un equilibrio su cui anche la Banca Centrale Europea, nel settembre 2026, ha aperto a una revisione delle norme per dare più spazio ai titoli pubblici rispetto ai soli depositi bancari.

Il punto chiave sta però nell’articolo 50 del MiCA: la legge europea vieta agli emittenti di pagare interessi a chi detiene la stablecoin. Tradotto in termini pratici, il cittadino o l’impresa parcheggia liquidità su BANCOMAT Coin a rendimento zero, mentre l’emittente e il sistema bancario incassano integralmente il rendimento generato dai titoli di Stato e dai depositi a riserva, in un contesto in cui il tasso sui depositi BCE resta al 2,50%.

Un affare pulito, con un doppio effetto di sistema: genera ricavi stabili per gli intermediari senza costi di raccolta e, su larga scala, crea una domanda aggiuntiva di debito pubblico europeo a breve scadenza. Non esattamente beneficenza digitale, ma finanza classica travestita da innovazione.

Ma non esisteva già Tether Euro?

Molti lettori ricorderanno l’esistenza di EURT, la versione in euro di Tether. In realtà quel progetto è ormai storia passata: proprio a causa dei vincoli stringenti imposti dal MiCA sulle riserve in Europa, Tether ha deciso di chiudere il supporto a EURT, completando i rimborsi a fine 2025 e lasciando campo libero a iniziative regolamentate come EURQ di Quantoz Payments.

Il mercato delle stablecoin in euro oggi esiste già, ma resta una nicchia da circa 800 milioni di euro complessivi, una frazione minuscola rispetto ai colossi in dollari. A dominarlo sono l’americana Circle con EURC, che vale oltre metà del totale, e la francese Société Générale con EURCV. La scarsa conoscenza di questi strumenti è la causa del loro scarso uso,

Bancomat Coin non arriva dunque in un deserto, ma parte con un vantaggio che nessun operatore estero possiede in Italia: l’accesso diretto alle app bancarie di milioni di correntisti. Resta da vedere, dal 2027 in poi, se le famiglie troveranno un motivo reale per usarla nei pagamenti quotidiani, o se resterà soprattutto uno strumento comodo per le tesorerie aziendali e per i bilanci delle banche.