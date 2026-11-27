Nessuno si aspettava un miracolo dal vertice straordinario di Bruxelles sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034, ma lo spettacolo andato in scena giovedì sera ha superato ogni previsione. Alle 22:10 il presidente del Consiglio europeo, António Costa, ha dovuto staccare bruscamente la spina, cancellando la seconda giornata di lavori e riducendo a soli undici minuti la conferenza stampa notturna accanto a Ursula von der Leyen. Perfino per la stampa tedesca, a partire da Die Welt, il vertice è stato un fallimento clamoroso.

Il naufragio della «terapia di gruppo»

La rottura è esplosa quando il fronte dei Paesi rigoristi ha perso la pazienza davanti alla regia di Costa e del suo capo consigliere Pedro Lourtie. Il metodo scelto in sintonia con la Commissione prevedeva una sorta di «terapia di gruppo» in piccoli tavoli, seguita da colloqui individuali in stile «confessionale». Una coreografia giudicata confusa, irritante e del tutto improduttiva.

A far saltare il banco sono stati Danimarca, Svezia, Belgio e Austria, che hanno abbandonato le sessioni ristrette. «Tutto questo non porta a nulla», ha sbottato la premier danese Mette Frederiksen. I diplomatici del blocco rigorista hanno denunciato un tentativo maldestro di spaccarne il fronte comprando i singoli governi con piccole concessioni mirate, come l’invito rivolto al premier olandese Rob Jetten al tavolo riservato ai grandi Paesi. Anche il presidente della Commissione Commercio dell’Europarlamento, Bernd Lange, ha certificato il flop su X: tanto clamore politico e «assolutamente nulla da mostrare».

This should have delivered far more.

A special summit on EU’s next long-term budget that fails to bring us even one step closer to a solution and is actually cut Short.

All that effort, all the political fanfare, all the big announcements – and absolutely nothing to show for it. — Bernd Lange (@berndlange) November 26, 2026

Numeri inconciliabili e la trappola delle nuove tasse UE

Sul tavolo restano due visioni opposte dell’Unione, e soprattutto due calcolatrici incompatibili. Da un lato i cosiddetti «Sette Ragionevoli» (S7) — Germania, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Svezia, Finlandia e Danimarca — decisi a tagliare un bilancio giudicato fuori scala e a spostare le risorse residue verso difesa e sicurezza. Dall’altro i 16-17 «Amici della Coesione», guidati da Francia, Italia, Spagna e Polonia, intenzionati a proteggere i fondi per l’agricoltura e le regioni strutturalmente più deboli.

Voce del negoziato Cifra / Stima Posizione e criticità Proposta iniziale von der Leyen 1.985 miliardi € Il bilancio più grande nella storia dell’UE Mediazione António Costa 1.781 miliardi € Dichiarata «fallita» da Austria e Germania Nuova bozza attesa tra due settimane 1.650 – 1.680 miliardi € Indiscrezioni di Welt am Sonntag Gettito annuo nuove tasse UE 65 mld € (Costa) vs 16 mld € (Berlino) Dazio climatico, ETS, tabacco, digitale, rifiuti elettronici

Il nodo politico resta proprio quello delle «risorse proprie». Per gonfiare il bilancio senza aumentare i contributi nazionali, Bruxelles e gli Amici della Coesione spingono su una raffica di nuove imposte europee: tassa digitale, dazio climatico alle frontiere, proventi del mercato delle emissioni (ETS), accise sul tabacco e balzelli sui rifiuti elettronici non raccolti. I conti, però, non tornano: Costa stima 65 miliardi l’anno di entrate fresche, mentre Berlino ne calcola appena 16 miliardi. Imposte centralizzate che, al di là delle stime ballerine, finirebbero per pesare direttamente su famiglie, imprese e manifattura.

La regia tedesca e il muro di Giorgia Meloni

Dietro l’abbandono del tavolo da parte degli Austeri si intravede chiaramente la regia di Berlino. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha tirato un sospiro di sollievo allo stop anticipato: «Il volume resta ancora troppo alto», ha ribadito, lasciando però che fossero gli alleati minori a fare il lavoro sporco di mandare all’aria il vertice. Gli Austeri, del resto, non intendono cedere: con economie sotto pressione e cittadini stanchi di pagare il conto di Bruxelles, in ballo c’è la sopravvivenza stessa dei loro governi. Il cancelliere austriaco Christian Stocker lo ha detto senza diplomazia, liquidando il piano Costa come già fallito.

Sul fronte opposto la frustrazione è altrettanto evidente. Il premier ungherese Péter Magyar ha ironizzato sulle dodici ore concluse con «zero risultati», raccontando di aver passato il tempo a discutere con Giorgia Meloni di tecniche di ricezione nella pallavolo. La premier italiana ha però piantato un paletto chiarissimo rivolto proprio a Merz: «Non siamo disposti a mettere la nostra firma su un bilancio nel quale versiamo di più per ricevere di meno». Almeno questo punto è stato chiaro.

Un mese per salvare l’intesa, ma incombe l’Eliseo

Ora restano poche settimane prima del vertice del 17 dicembre, che si preannuncia una maratona ad alta tensione. Guardando la situazione con sano realismo, bloccare l’aumento della spesa europea non è affatto una cattiva notizia: frenare la voracità fiscale di Bruxelles evita nuove tasse ideologiche e impedisce un ulteriore drenaggio di sovranità a danno dell’economia reale, purché l’Italia difenda fino in fondo la propria posizione netta su agricoltura e coesione.

Tecnicamente l’Unione avrebbe ancora un anno per trovare un’intesa, ma l’establishment europeo ha una fretta disperata. Ad aprile la Francia va alle urne per le presidenziali, dove Marine Le Pen parte favorita e dove, in ogni caso, entrerà all’Eliseo un presidente completamente diverso da Emmanuel Macron. Se dicembre dovesse chiudersi con un altro nulla di fatto, la partita del bilancio europeo passerà nelle mani della nuova Francia. E allora sì che ne vedremo delle belle.