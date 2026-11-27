Sognare i viaggi verso altre stelle è facile, ma fare i conti con la fisica di Einstein è tutta un’altra storia. Da anni si parla delle vele solari spinte da laser come della scorciatoia definitiva per superare i limiti dei vecchi razzi chimici, troppo pesanti e lenti per coprire distanze interstellari in tempi umani. Eppure, un nuovo studio firmato dai ricercatori Chao Shen e Jiaze Li dell’Harbin Institute of Technology, pubblicato su arXiv, porta una doccia fredda per gli entusiasti dello spazio profondo: a velocità estreme, la stessa luce usata per spingere la navicella inizia a trasformarsi in un freno.

Perché la vela solare piace così tanto agli ingegneri

L’idea di base resta affascinante per la sua semplicità. Una vela solare è una superficie ampia, sottilissima e leggera che si muove senza portare carburante a bordo. Sfrutta la pressione di radiazione: i fotoni, le particelle di luce, non hanno massa, ma trasportano energia e imprimono una piccola spinta su ciò che colpiscono. Nel vuoto dello spazio, senza l’attrito dell’aria, una spinta debole ma costante permette di accumulare velocità altissime.

Per uscire dal Sistema Solare, però, la luce del Sole diventa presto troppo fioca. Ecco perché progetti celebri come Breakthrough Starshot hanno proposto di puntare giganteschi laser dalla Terra contro minuscole sonde dotate di vela, con l’obiettivo di portarle a una frazione rilevante della velocità della luce. Bello sulla carta, ma cosa succede quando si passa dalla teoria alla dinamica relativistica?

Le tre forze della luce e il muro dell’effetto Doppler

Nel loro studio (Relativistic Lightsail Propulsion Dynamics), Shen e Li hanno scomposto la spinta dei fotoni in tre meccanismi distinti, ordinati dal più efficace al più debole:

Tipo di interazione Come funziona sulla vela Comportamento a basse velocità Comportamento oltre il 75% della velocità della luce Luce incidente Urto diretto dei fotoni sulla superficie Spinta principale (massima efficienza) Spinta fortemente ridotta dall’effetto Doppler Riflessione speculare Rimbalzo ordinato dei fotoni come su uno specchio Spinta aggiuntiva rilevante Spinta fortemente ridotta dall’effetto Doppler Diffusione Fotoni assorbiti e riemessi in direzioni casuali Piccola spinta positiva Si trasforma in un freno attivo (resistenza)

Il primo ostacolo arriva ben prima di sfiorare la velocità della luce. Man mano che la vela accelera allontanandosi dal laser, subisce un intenso effetto Doppler. È lo stesso fenomeno che abbassa il suono di una sirena quando l’ambulanza si allontana, ma applicato alla luce: per la sonda in fuga, il raggio laser perde frequenza e si sposta verso il rosso. Una luce meno energetica trasferisce molta meno spinta. In termini pratici, più la sonda corre veloce, meno il laser riesce a spingerla in avanti.

La sorpresa al 75% della velocità della luce

Il vero colpo di scena individuato dai ricercatori scatta attorno al 75% della velocità della luce. A questa soglia entra in gioco l’aberrazione relativistica della luce, un effetto previsto dalla relatività che modifica la direzione apparente dei raggi luminosi quando un oggetto si muove a velocità estreme.

Per un osservatore fermo sulla Terra, la luce diffusa dalla vela smette di disperdersi in modo casuale e si concentra sempre di più in avanti, nella stessa direzione di marcia della sonda. Per la legge fisica di azione e reazione, emettere luce in avanti genera un rinculo all’indietro. Risultato? La diffusione, pur essendo la più debole delle tre forze, cambia segno e diventa una resistenza attiva.

La sonda non si ferma di colpo e non torna indietro, perché la spinta complessiva del laser rimane positiva, ma l’efficienza dell’intero sistema crolla bruscamente. Spingere la navicella ancora più veloce diventa un’impresa sempre più dispendiosa, per cui, arrivati ad un certo punto, si rischia di aver bisogno di troppa energia. Questo sistema di propulsione diventa inefficiente.

I problemi che lo studio non ha nemmeno toccato

Se la fisica della luce sembra già abbastanza severa, la realtà ingegneristica è persino più dura. Lo studio di Shen e Li si concentra solo sulle forze radiative e tratta la vela come uno specchio ideale, lasciando fuori ostacoli tutt’altro che secondari:

Gas e polveri interstellari: a velocità relativistiche, anche minuscoli granelli di materia sparsi nello spazio creano attrito e possono danneggiare la struttura.

a velocità relativistiche, anche minuscoli granelli di materia sparsi nello spazio creano attrito e possono danneggiare la struttura. Resistenza termica: colpire una membrana sottilissima con laser di potenza enorme genera un calore estremo; se il materiale assorbe troppa energia, rischia di deformarsi o fondersi.

colpire una membrana sottilissima con laser di potenza enorme genera un calore estremo; se il materiale assorbe troppa energia, rischia di deformarsi o fondersi. Curvatura dello spaziotempo: su distanze interstellari, anche gli effetti gravitazionali su larga scala complicano la traiettoria.

C’è però uno spiraglio interessante per l’industria aerospaziale. Gli ingegneri stanno studiando metamateriali e cristalli fotonici progettati su misura per specifiche lunghezze d’onda. In futuro, materiali di questo tipo potrebbero non solo resistere meglio al calore, ma persino sfruttare l’aberrazione relativistica per correggere da soli la rotta, mantenendo la vela centrata nel fascio laser. La strada verso le altre stelle resta lunga e piena di conti da far tornare, ma sapere dove si nascondono i freni è il primo passo per non schiantarsi contro la realtà.