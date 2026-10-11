Spagna al bivio: Sánchez scappa alle urne prima che crolli il castello di carte economico

Pedro Sánchez ha deciso di anticipare le elezioni generali al 29 novembre 2026 per puro istinto di sopravvivenza politica, e non solo a causa degli scandali giudiziari: la locomotiva economica iberica è ormai arrivata all’ultima curva prima del precipizio. I numeri che finora hanno alimentato la narrazione del presunto “miracolo spagnolo” mostrano crepe profonde. Chi siede alla Moncloa sa bene che attendere la scadenza naturale significherebbe farsi travolgere dall’impatto con una realtà che non fa sconti.

Nel celebre Manuale di Resistenza di Sánchez la regola aurea è sempre stata una: dominare i tempi per non farsi divorare dagli eventi. La decisione di andare subito al voto risponde a questa precisa logica. Tra fine 2026 e inizio 2027, infatti, l’economia di Madrid rischia di precipitare in una tempesta perfetta causata dall’esaurimento dei fattori straordinari che ne hanno gonfiato il PIL.

L’illusione ottica del PIL: tanta quantità, zero produttività

La Spagna viene spesso presentata come l’allieva modello d’Europa, con una crescita superiore al 2% annuo e numeri record sull’occupazione. Tuttavia, dietro questa facciata scintillante si nasconde una fragilità strutturale allarmante.

La crescita del PIL spagnolo non deriva da investimenti produttivi, innovazione tecnologica o recupero di competitività industriale. Si tratta di una crescita puramente quantitativa ed estensiva, trainata dall’aumento della popolazione e dalla spesa corrente dello Stato. La produttività per lavoratore e la ricchezza reale pro capite sono rimaste al palo o continuano a deteriorarsi.

In sostanza, la torta complessiva appare più grande solo perché sono aumentati i commensali, ma la fetta reale destinata a ciascun cittadino si è fatta più sottile.

Il miracolo occupazionale che poggia su salari minimi e manodopera estera

I dati dell’Istituto di Previdenza Sociale svelano il trucco statistico. Tra dicembre 2025 e agosto 2026 la Spagna ha creato oltre mezzo milione di posti di lavoro, ma il 93% di questi nuovi occupati è composto da lavoratori stranieri.

Nello stesso periodo, i lavoratori spagnoli iscritti alla previdenza sono aumentati di appena 34.542 unità. In intere comunità autonome, come i Paesi Baschi e Valencia, la totalità dell’occupazione incrementale è ormai coperta da personale immigrato.

La dinamica occupazionale si concentra quasi esclusivamente nei comparti a scarso valore aggiunto:

Ristorazione, turismo e alberghiero

Edilizia a bassa specializzazione

Agricoltura intensiva

Servizi alla persona e assistenza domestica

Questo modello economico crea una forza lavoro a basso reddito e a bassa produttività, incapace di sostenere sul lungo periodo il gettito fiscale e i contributi previdenziali necessari per mantenere in piedi lo stato sociale. Non a caso, il Ministero del Lavoro si affretta a consultare “esperti” per varare un ennesimo ritocco al rialzo del salario minimo alla vigilia del voto: una classica misura elettorale per tamponare la perdita di potere d’acquisto con decreti legge anziché con una vera crescita economica.

L’emergenza abitativa esplode: domanda impazzita e offerta bloccata

L’improvvisa ondata migratoria, culminata nella massiccia regolarizzazione dello scorso giugno, ha generato una pressione insostenibile sul mercato immobiliare. Milioni di persone competono per un numero limitato di abitazioni nelle aree metropolitane.

Se dal lato della domanda la pressione è altissima, dal lato dell’offerta il governo ha fatto l’esatto contrario di ciò che servirebbe. L’eccesso di vincoli normativi, i tetti agli affitti e il blocco parlamentare della riforma fondiaria hanno paralizzato il mercato dei locatori. Molti proprietari hanno semplicemente ritirato gli immobili dal mercato degli affitti lunghi.

Il risultato pratico è drammatico: canoni di locazione inaccessibili per i giovani, famiglie costrette a destinare oltre il 50% del proprio stipendio alla casa e periferie urbane sempre più congestionate.

La morsa dell’inflazione e la mannaia dei tassi BCE

A peggiorare il quadro domestico interviene il fronte geopolitico. Le tensioni internazionali su rotte commerciali, grano, idrocarburi e raffinazione petrolifera tengono alta l’inflazione sui beni di prima necessità.

In Spagna l’indice dei prezzi al consumo (IPC) viaggia con oltre un punto percentuale di scarto rispetto alla media dell’eurozona, restando stabilmente sopra la soglia del 4%. Questa fiammata interna costringe la Banca Centrale Europea a mantenere una linea restrittiva sui tassi d’interesse.

Per le tasche dei cittadini spagnoli significa una stangata immediata sui mutui a tasso variabile e una barriera insormontabile per accendere nuovi finanziamenti. Per le casse dello Stato, invece, significa un conto per il servizio del debito pubblico che ha già raggiunto la cifra record di 36-42 miliardi di euro l’anno, pari a circa il 2,5% del PIL.

Ogni asta del Tesoro collocata a rendimenti elevati prosciuga risorse preziose che non potranno essere utilizzate per sanità, istruzione o investimenti produttivi.

Spesa pubblica raddoppiata e la fine del bancomat europeo

La traiettoria dei conti pubblici descrive un quadro di pura finanza d’emergenza. Dal 2019 al 2025 le spese di bilancio dell’amministrazione centrale sono letteralmente raddoppiate, passando da 96,8 miliardi a quasi 198 miliardi di euro (+100%).

Nello stesso arco temporale le entrate fiscali sono salite del 51%, spinte dal drenaggio fiscale e dall’inflazione, salendo a 325,3 miliardi. La spesa statale è cresciuta a una velocità doppia rispetto alle entrate, lasciando un deficit strutturale superiore al 3% del PIL.

A questo squilibrio si somma la fine del programma Next Generation EU. I fondi comunitari post-pandemia sono terminati e sono stati in gran parte assorbiti dalla macchina burocratica o da trasferimenti a fondo perduto, senza creare una reale leva moltiplicatrice nel settore privato.

Indicatore economico Valore attuale / Dinamica Impatto pratico sull’economia Debito pubblico totale Oltre 1.700 miliardi di euro Spesa per interessi record (36-42 miliardi/anno) che sottrae risorse ai servizi Inflazione interna (IPC) Oltre 4% (>1% sopra media UE) Erosione del potere d’acquisto e tassi BCE elevati sui mutui Occupazione creata (ultimi 8 mesi) 93% lavoratori stranieri Diluizione della produttività e concentrazione in settori a basso valore aggiunto Spesa pubblica centrale +100% rispetto al 2019 Crescita doppia rispetto alle entrate fiscali (+51%) e deficit strutturale Sussidi a fondo perduto Oltre 13,4 miliardi di euro Assistenzialismo senza contropartita invece di investimenti in conto capitale

La bomba previdenziale e l’effetto valanga sui servizi

Il debito pubblico nominale ha superato la cifra monstre di 1.700 miliardi di euro. Se il rapporto percentuale sul PIL sembra reggere, è solo merito dell’inflazione che gonfia il denominatore.

La previdenza sociale mostra un disavanzo strutturale coperto unicamente da continui prestiti e trasferimenti straordinari del Tesoro. Con le pensioni indicizzate per legge all’inflazione, a inizio 2027 scatterà un adeguamento automatico superiore al 4%, innescando un meccanismo a valanga sui conti pubblici.

Nel frattempo, la spesa per sussidi puri a fondo perduto ha superato i 13,4 miliardi di euro l’anno tra reddito minimo vitale, contributi straordinari e indennità a pioggia. Risorse che alimentano il consenso a breve termine ma sottraggono spazio a qualunque investimento in infrastrutture e capacità industriale.

Chiamare il Paese alle urne il 29 novembre è dunque l’ultima mossa d’anticipo di Sánchez: incassare i voti prima che gli spagnoli si accorgano che la festa della spesa facile è finita e che il conto sta per essere recapitato al tavolo. La prossima crisi potrebbe perfino peggiorare la sua posizione politica.