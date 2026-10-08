BCE su misura: la Lagarde prepara lo scudo salva-Parigi

Il debito francese brucia e l’incubo della crisi sovrana del 2011 torna ad affacciarsi sull’Europa. Con i rendimenti dei titoli di Stato di Parigi schizzati a ridosso del 5%, Christine Lagarde rompe il silenzio e lancia un avvertimento diretto a chi scommette contro la Francia: la Banca Centrale Europea è pronta a intervenire.

La riunione a porte chiuse dell’Eurogruppo a Lussemburgo ha cancellato ogni finzione diplomatica. Davanti ai ministri delle Finanze, la presidente della BCE ha ribadito che Francoforte possiede tutti gli strumenti necessari per bloccare movimenti di mercato «ingiustificati e disordinati». Nel gergo dell’Eurotower significa una cosa sola: non lasceremo cadere Parigi.

La vendita massiccia di titoli pubblici transalpini ha riaperto vecchie ferite mai del tutto rimarginate. Quando i rendimenti salgono così in fretta, il costo per finanziare lo Stato va alle stelle, mettendo a rischio la stabilità dell’intera unione monetaria. Oggi si è sfiorato il 5%:

Le ricadute pratiche sull’economia quotidiana sono immediate e pesanti:

Esplosione della spesa per interessi: ogni rialzo dei tassi drena miliardi di euro dalle casse pubbliche, togliendo risorse a sanità, stipendi e investimenti.

ogni rialzo dei tassi drena miliardi di euro dalle casse pubbliche, togliendo risorse a sanità, stipendi e investimenti. Mutui e prestiti più cari: l’aumento dei rendimenti statali si ribalta subito sulle banche commerciali, rendendo il credito quasi inaccessibile per famiglie e piccole imprese.

l’aumento dei rendimenti statali si ribalta subito sulle banche commerciali, rendendo il credito quasi inaccessibile per famiglie e piccole imprese. Rischio contagio: la crisi di fiducia verso la seconda economia europea minaccia di travolgere a catena i titoli di tutti gli altri Paesi dell’area euro.

Lagarde ha cercato di rassicurare i presenti spiegando che, nonostante i rincari dell’energia, non ci sono ancora segnali di un’inflazione fuori controllo. Eppure, per i conti pubblici il pericolo principale rimane il costo del debito, che corre a una velocità incompatibile con la crescita economica.

Parametro TPI (Scudo BCE) Regola formale europea Situazione reale della Francia Deficit pubblico Rispetto del Patto di Stabilità Procedura d’infrazione già aperta Debito su PIL Traiettoria discendente e credibile Debito oltre il 110% e in aumento Intervento sui mercati Neutralità verso i singoli Paesi Salvataggio ad hoc per evitare il tracollo

Qui la vicenda si fa politicamente imbarazzante. Per oltre dieci anni a Paesi come Italia o Grecia è stato spiegato che i mercati avevano sempre ragione e che l’austerità era l’unica cura possibile. Oggi che la speculazione punta dritta al cuore di Parigi, quegli stessi movimenti diventano improvvisamente «ingiustificati» e meritevoli di uno scudo protettivo.

Resta però un dilemma legale: il Transmission Protection Instrument (TPI), lo strumento creato per fermare le speculazioni, richiede il rigoroso rispetto dei patti di bilancio. Come farà Francoforte ad attivarlo per la Francia senza violare le regole che lei stessa ha imposto a tutti gli altri? La sensazione è che il rigore valga solo finché non tocca i piani alti dell’asse franco-tedesco e che solo in quel caso si sveglia la fantasia della Banca Centrale.