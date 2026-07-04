Sicurezza bucata e accuse di spionaggio: la guerra totale tra USA e Cina sull’Intelligenza Artificiale

Il fronte globale dell‘intelligenza artificiale si sta trasformando in un campo di battaglia geopolitico drammatico, dove la fiducia commerciale è ormai azzerata. Anthropic ha avviato una stretta d’emergenza per bloccare le aziende cinesi che accedevano a Claude Code. Ma la vera bomba atomica industriale è scoppiata a Pechino: Alibaba ha scoperto che l’azienda americana spiava segretamente i suoi programmatori con codici nascosti e ne ha vietato l’uso. I rubinetti della tecnologia si chiudono da entrambi i lati, confermando che il tentativo occidentale di arginare la Cina arriva fuori tempo massimo e rischia di scatenare ritorsioni industriali devastanti.

La mossa di Anthropic arriva dopo giorni di altissima tensione politica. Il Dipartimento del Commercio USA ha appena revocato i controlli sull’esportazione dei modelli “Fable” e “Mythos”. Tuttavia, il network della sicurezza occidentale mostra falle macroscopiche. Per mesi, colossi asiatici hanno aggirato i divieti commerciali americani, drenando capacità tecnologiche strategiche che l’Occidente ha pagato miliardi di dollari per sviluppare.

Come Pechino ha aggirato i blocchi americani

Secondo le inchieste del Financial Times, società del calibro di Ant Financial (controllata di Alibaba) e ByteDance hanno utilizzato scappatoie tecniche tanto elementari quanto efficaci:

Sussidiarie all’estero: uffici distaccati in paesi neutrali o reti collegate a Singapore.

uffici distaccati in paesi neutrali o reti collegate a Singapore. Fornitori di cloud compiacenti: triangolazioni di server su scala globale per nascondere l’IP.

triangolazioni di server su scala globale per nascondere l’IP. Reti intranet e VPN: accessi aziendali mascherati e rimborsi spese per abbonamenti privati.

Questi espedienti non violavano formalmente le leggi statunitensi o cinesi. Violavano però i contratti commerciali di Anthropic, che vietano l’uso del software ai soggetti controllati da Pechino. Nel frattempo, Anthropic ha preso di mira i servizi di “transfer station”, ovvero server intermediari che rivendono le risposte di Claude in Cina. Ma la risposta americana è tardiva, poiché Pechino ha già usato questi modelli come “palestra” per addestrare i propri algoritmi nazionali. I modelli cinesi ormai non sono lontani da quelli americani.

La contromossa di Pechino: Alibaba vieta Claude per “Spyware”

Ma la vera svolta drammatica arriva sul fronte opposto, a dimostrazione del fatto che la Cina non ha più alcuna intenzione di subire passivamente le decisioni di Washington. Alibaba Group Holding ha bandito ufficialmente tutti i propri dipendenti dall’utilizzare Claude Code per motivi di lavoro. La motivazione è clamorosa: gravi rischi per la sicurezza legati alla scoperta che l’azienda americana utilizzava stringhe di codice nascoste per spiare e tracciare gli utenti cinesi.

In una nota interna aziendale visionata dal South China Morning Post, Alibaba ha dichiarato senza mezzi termini: “Poiché è stato recentemente scoperto che Claude Code presenta rischi di back-door, a seguito di una valutazione completa, il software è stato inserito nella lista dei programmi ad alto rischio con vulnerabilità di sicurezza”. Il divieto totale per tutto lo staff scatterà il 10 luglio.

I ricercatori di sicurezza informatica hanno scoperto la pratica occulta di Anthropic su piattaforme come Reddit e GitHub. Il software conteneva codice nascosto inserito appositamente dall’azienda americana per tracciare se l’utente fosse basato nella Cina continentale o fosse affiliato a un laboratorio di intelligenza artificiale cinese.

Le ricadute della guerra

Quello a cui si assiste è una sorta di “Balcanizzazione” della AI, cn la nascita, e soprattutto lo sviluppo, di modelli diversi che non comunicano fra di loro, anzi vengono reciprocamente banditi. L’epoca dell’addestramento dei modelli a spese degli altri sta finendo.

Nello stesso tempo c’è una certa ironiain questa vicenda. Una delle aziende più avanzate del mondo nella scrittura di codice automatizzato non è riuscita a creare un perimetro di protezione sicuro per il proprio business. Ha invece preferito inserire sistemi di tracciamento segreti che hanno finito per distruggere definitivamente la sua reputazione sul mercato asiatico.

La reazione di Anthropic arriva fuori tempo massimo. La Cina sta già sviluppando modelli nativi molto potenti. Ora che anche la fiducia geopolitica è crollata, l’autarchia tecnologica di Pechino diventerà una necessità assoluta, accelerando il distacco definitivo dall’Occidente.