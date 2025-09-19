Separazione delle carriere dei Magistrati: cosa succede negli altri Paesi avanzati ?

Nella realtà degli altri paesi avanzati, le carriere della magistratura inquirente e di quella giudicante sono separate? Se si, come? E quali sono gli organi disciplinari che regolano? In questo articolo cercheremo di dare una risposta il più completo possibile a questa domanda, presentando gli organi coinvolti.

Posso già dirvi che la divisione delle carriere e degli organi disciplinari fra magistratura inquirente e giudicante è praticamente la norma nel mondo, con varie sfumature, e che è l’Italia a costituire, quasi, un’eccezione.

In questa tabella abbiamo riassunto i risultati, che quindi affronteremo caso per caso.