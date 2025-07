Lo scontro fra Maga e Federal Reserve, o meglio il suo governatore Jerome Powell, raggiunge un livello superiore.

La scorsa settimana il presidente Trump ha in qualche modo smentito le voci secondo cui avrebbe intenzione di licenziare il presidente della Fed Jay Powell:

“Non abbiamo intenzione di farlo”, ha dichiarato mercoledì alla Casa Bianca.

“Non escludo nulla”, ha aggiunto, “ma penso che sia altamente improbabile, a meno che non debba dimettersi per frode”.

Queste parole sembrano ora stranamente profetiche. La deputata repubblicana della Florida Anna Paulina Luna ha deferito Powell al Dipartimento di Giustizia (DOJ) per accuse penali, accusandolo di due specifici casi di falsa testimonianza sotto giuramento.

Luna accusa Powell di spergiuro in due occasioni, secondo una lettera inviata al DOJ ottenuta in anteprima da Fox News Digital.

“Il 25 giugno 2025, il presidente Powell ha testimoniato sotto giuramento davanti alla Commissione del Senato degli Stati Uniti per le questioni bancarie, abitative e urbane in merito alla ristrutturazione dell’Eccles Building della Federal Reserve. Nelle sue dichiarazioni, ha fatto diverse affermazioni materialmente false”, si legge nella lettera di Luna.In particolare, lo ha accusato di aver mentito sui servizi di lusso dell’Eccles Building della Federal Reserve e di aver travisato il suo stato di manutenzione. “Separatamente, in una lettera indirizzata al direttore dell’Ufficio di gestione e bilancio (OMB) Russell Vought, il presidente Powell ha definito minori le modifiche che hanno fatto lievitare il costo del progetto da 1,9 miliardi di dollari a 2,5 miliardi. Tuttavia, i documenti esaminati dagli investigatori del Congresso indicano che la portata e i costi aggiuntivi di questo progetto non erano né di natura né di sostanza minori”, ha scritto Luna.

Ha affermato che la sua dichiarazione secondo cui l’aumento dei costi era dovuto alla semplificazione della costruzione e all’esigenza di evitare ulteriori ritardi era falsa.

“Ciò è contraddetto dalla presentazione finale della Federal Reserve alla National Capital Planning Commission (NCPC) e dalle affermazioni contenute nella lettera originale del direttore Vought al presidente Powell”, ha scritto Luna.

“Secondo tali documenti, il piano rivisto include una sala da pranzo privata VIP, finiture in marmo di alta qualità, ascensori modernizzati, giochi d’acqua e un giardino terrazzato sul tetto, caratteristiche che Powell ha pubblicamente negato esistessero. Sebbene Powell abbia presentato le modifiche come semplificazioni, i piani effettivi del progetto suggeriscono il contrario”.

Il sito di informazione Mortgage Professional ha riferito che Powell ha negato tutte le accuse di falsa testimonianza e ha ordinato un’indagine formale sui costi del progetto di ristrutturazione dell’Eccles Building.

Ha annunciato per la prima volta che avrebbe deferito Powell la scorsa settimana su X.

La falsa testimonianza è punibile con una pena detentiva fino a cinque anni, oltre al pagamento di una multa.

Sebbene Trump e i suoi alleati vorrebbero chiaramente che il presidente della Fed tagliasse i tassi, ci sono conseguenze indesiderate che potrebbero sfuggire loro. Licenziare e sostituire Powell renderebbe gli investitori nervosi riguardo alla stabilità della Fed e alla sua capacità di garantire un’inflazione bassa e stabile. I mercati potrebbero essere spaventati da un cambiamento troppo netto e violento. Per la verità, sino ad ora, i tassi stanno calando, indicando che i mercati si aspettano una Federal reserve più morbida:

Per adesso il mercato quindi non sembra in agitazione, ma la situazione è volatile e potrebbe cambiare rapidamente.