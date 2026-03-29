: Sangue e Cannoni a Porta Pia: Il Destino Tragico dell’Eroe Dimenticato che Fece l’Italia

Il 20 settembre 1870 è una data che ha cambiato per sempre la storia del nostro Paese. I cannoni del Regno d’Italia aprirono una via tra le antiche mura di Roma, mettendo fine al potere temporale del Papa e rendendo la Città Eterna la capitale tanto sognata. Ma dietro i grandi nomi della politica e i freddi trattati, si nascondono storie di uomini in carne e ossa, segnate da coraggio, polvere e sangue.

Nel video del canale YouTube God Save The Vintage, intitolato “Giacomo Pagliari e la breccia di Porta Pia”, riviviamo quei momenti carichi di tensione e dramma. L’Italia era unita da poco tempo, ma le mancava il suo cuore naturale. Senza Roma, il sogno nazionale era considerato a metà. Per anni, la presenza armata francese in difesa del pontefice aveva bloccato ogni mossa. Ma quando la Francia entrò in guerra contro la Prussia e ritirò le truppe, si aprì un’occasione unica. Il governo italiano scelse la via delle armi.

Il filmato ci porta dritti sul campo di battaglia. Sembra quasi di sentire il rumore fortissimo dell’artiglieria che batte contro le mura fin dalle prime luci dell’alba. Dopo quasi quattro ore di fuoco intenso, si apre finalmente un varco largo circa trenta metri: la famosa Breccia di Porta Pia. È l’istante critico dell’assalto.

Tra i soldati pronti a lanciarsi contro il fuoco nemico spicca la figura del Maggiore Giacomo Pagliari, a capo del 34esimo battaglione dei Bersaglieri. La sua è la vita di un vero eroe tragico. Nato sotto il rigido dominio austriaco, aveva scelto di disertare pur di combattere e soffrire sotto la bandiera tricolore. Aveva già rischiato la vita in Crimea e in numerose altre grandi battaglie per l’indipendenza italiana.

Quel giorno a Porta Pia, in sella al suo cavallo e con la spada alzata, Pagliari guidò la carica dei suoi uomini dritti verso la breccia. Una scarica di proiettili lo colpì in pieno petto, facendolo cadere a un passo dal traguardo. Furono i suoi stessi soldati a raccoglierlo morente in mezzo al fumo e agli spari. Pagò con la vita il prezzo per fare l’Italia, guadagnandosi la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.

Questo video è un viaggio intenso per non dimenticare il sacrificio estremo e la caduta di chi, in primissima linea, ha reso possibile la nascita della nostra nazione odierna.