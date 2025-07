Sebbene la Marina russa possa decidere di rottamare la sua portaerei ammiraglia, l’Admiral Kuznetsov, invece di rimetterla in servizio, un’altra “nave ammiraglia” della flotta potrebbe presto tornare a navigare.

Giovedì, il capo della United Shipbuilding Corporation (USC) russa ha suggerito che uno degli incrociatori missilistici a propulsione nucleare dell’era della Guerra Fredda potrebbe finalmente tornare in servizio entro la fine dell’anno.

L’Admiral Nakhimov è in fase di ammodernamento dal 2015. Dopo che è stato messo in riparazione, la Marina russa ha fissato l’obiettivo di far iniziare le prove in mare entro la fine del 2018. Tuttavia, quando il Cremlino non è riuscito a rispettare tale scadenza, sono state sollevate domande sul ritorno in servizio dell’incrociatore da battaglia, uno dei quattro costruiti durante la Guerra Fredda.

L’agenzia di stampa statale russa Tass ha riferito che la nave è “in fase di collaudo” e “potrebbe presto rientrare nella Marina russa”. Non è la prima volta che vengono avanzate affermazioni di questo tipo sul ritorno in servizio della nave, ma i lavori sull’incrociatore da battaglia e su altre risorse della Marina russa sono proseguiti.

“Credo che stiamo lavorando con successo sui contratti di difesa del governo. Oggi avete dato il via libera per issare la bandiera su un sottomarino missilistico a propulsione nucleare”, ha dichiarato Andrey Kostin, presidente del consiglio di amministrazione dell’USC, in una nota.

“A marzo, il sottomarino Perm è stato varato dal cantiere navale. E, naturalmente, un grande evento per noi è il completamento delle riparazioni dell’incrociatore Admiral Nakhimov, che è già in fase di collaudo e, secondo noi, potrebbe entrare in servizio con la Marina russa nel prossimo futuro”, ha aggiunto Kostin.

I media statali russi hanno riconosciuto che l’Admiral Nakhimov è fuori servizio dal 1999, sottolineando che i lavori di riparazione dell’incrociatore da battaglia erano iniziati nel 2013 e erano ancora in corso.

Durante la Guerra Fredda, Mosca aveva progettato di costruire cinque incrociatori missilistici a propulsione nucleare della classe Kirov, essenzialmente incrociatori da battaglia di epoca moderna. Quattro sono stati effettivamente costruiti prima dello scioglimento dell’Unione Sovietica, mentre il quinto è stato cancellato prima ancora di essere varato.

Si tratta di grandi navi, potentemente armate, da oltre 20 mila tonnellate di dislocamento. Per fare un confronto un incrociatore americano classe Ticonderoga disloca 9600 tonnellate. Un gigante del mare, studiato per poter navigare e minacciare le flotte e le coste avversarie anche a grande distanza, senza bisogno di essere rifornito di carburante e potendo lanciare un gran numero di missili.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, le due navi più vecchie della classe furono dismesse e demolite, mentre l’Admiral Nakhimov fu inviato in porto per essere sottoposto a un ammodernamento. Tuttavia, a causa della mancanza di fondi per la Marina russa, la nave da guerra rimase in porto per più di un decennio. Ci furono diversi tentativi, ma l’ammodernamento iniziò solo nel 2013.

“I russi hanno investito molte risorse nell’Admiral Nakhimov, che Mosca ritiene chiaramente essere il precursore del cambiamento di cui la Marina russa ha bisogno”, ha scritto l’analista militare Brandon Weichert per The National Interest all’inizio di quest’anno . “Mosca sa che i russi hanno bisogno di trasformare la loro marina, soprattutto dopo le umilianti sconfitte inflitte loro dagli ucraini, come quando le forze ucraine hanno affondato l’incrociatore missilistico moderno Moskva”.

Weichert ha però messo in dubbio che una nave da guerra di quelle dimensioni, anche se dotata di armi offensive più potenti, possa essere efficace come desidera il Cremlino. “Resta il fatto che la nave da guerra è vulnerabile ai sistemi anti-accesso/area denial (A2/AD) proprio come le navi da guerra della NATO”, ha aggiunto.

Inoltre, le navi da guerra non migliorano con il tempo e richiedono costosi aggiornamenti. Le navi obsolete sono costose da mantenere e da utilizzare. Inoltre, il panorama politico è cambiato dall’inizio dei lavori di ristrutturazione. La Russia è sempre più isolata e dispone di poche basi in grado di ospitare la nave.

Il ritorno in servizio dell’Admiral Nakhimov potrebbe essere una questione di prestigio per la Russia più che altro. Se le notizie secondo cui l’Admiral Kuznetsov sarà destinato alla demolizione sono accurate, la Russia perderà una notevole quantità di tonnellaggio, almeno sulla carta. Inoltre, anche la Pyotr Velikiy, l’altra incrociatore da battaglia a propulsione nucleare della classe Kirov ancora in servizio, potrebbe essere ritirata entro il prossimo anno . La Pyotr Velikiy non viene impiegata dal 2022, ma, come la Admiral Kuznetsov, afflitta da numerosi problemi, rimane ufficialmente in servizio.