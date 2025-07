L’unica portaerei russa, l’Admiral Kuznetsov, sembra essere prossima al ritiro. Diverse fonti e esperti russi che ne monitorano i lavori di riparazione indicano che i lavori sarebbero stati interrotti. Il canale Telegram BTVT.INFO ha riportato che “diverse fonti anonime hanno indicato che i lavori di riparazione sull’Admiral Kuznetsov sono stati fermati. Le forze armate russe potrebbero abbandonare la nave e inviarla alla rottamazione”.

Una spesa insostenibile

BTVT.INFO ha commentato che “ironicamente, questa potrebbe essere la cosa migliore che possa capitare alle forze armate russe, poiché una portaerei inutile che non lascia mai il bacino di riparazione, che non sanno come usare e che perde aerei, è un buco nero per il dirottamento di fondi“. Tuttavia, il canale ha anche ipotizzato che i generali russi potrebbero ideare un altro schema finanziario, trasformando la nave in un museo galleggiante.

Sin dalla fine degli anni ’90, l’Admiral Kuznetsov è stata afflitta da problemi. La sua prima revisione importante, iniziata nel 1996, si è protratta per anni a causa di carenze di finanziamento. Nel 2017, la nave è entrata in una nuova fase di ammodernamento a Murmansk, con l’obiettivo di aggiornare le sue attrezzature obsolete, inclusa la sostituzione di caldaie e unità di turbina a gas.

Il piano prevedeva il ritorno in servizio attivo della portaerei entro il 2021, ma questa scadenza non è mai stata rispettata. I costi, inizialmente stimati intorno ai 50 miliardi di rubli, sono rapidamente lievitati, superando i 100 miliardi di rubli secondo le stime recenti.

La consorella è stata ceduta alla Cina, ma lo stato della Admiral Kuznetosov è tale che difficilmente potrà essere venduta, se non per la demolizione.

Incidenti a ripetizione e ritardi costosi

Il processo di riparazione è stato segnato da una serie di incidenti che hanno trasformato l’Admiral Kuznetsov in un simbolo delle sfide che l’industria militare russa deve affrontare. Nel 2018, durante i lavori di riparazione, una gigantesca gru è crollata sul ponte, lasciando un buco di quattro per cinque metri, e il bacino di carenaggio galleggiante che ospitava la nave è affondato.

Un anno dopo, un incendio a bordo ha causato due morti e 14 feriti, provocando danni per mezzo miliardo di rubli. Nel 2022, quando la nave è stata finalmente rimossa dal bacino e ormeggiata in banchina, è scoppiato un altro incendio, sebbene sia stato rapidamente spento.

Questi incidenti, combinati con l’inaspettata necessità di sostituire tutte e quattro le unità di turbina a gas anziché una sola come originariamente previsto, hanno ritardato il ritorno della nave alla flotta, prima al 2023 e poi al 2024.

Dak 2023, l’Admiral Kuznetsov è rimasta senza equipaggio, complicando ulteriormente gli sforzi di riparazione. Il danno totale causato da incendi e allagamenti ha superato i 150 miliardi di rubli, e il costo per continuare i lavori è diventato sempre più difficile da giustificare. Il suo gruppo di volo, composto da MiG-29K, è stato rilocato nell’Artico.

Opinioni contrastanti sul futuro

L’ex comandante della Flotta del Pacifico, l’ammiraglio Sergei Avakyants, ha sostenuto pubblicamente l’interruzione delle riparazioni, argomentando che le portaerei sono costose e inefficienti rispetto ai moderni sistemi senza pilota che stanno plasmando il futuro della tecnologia militare. Tuttavia, le opinioni rimangono divise.

L’esperto militare Capitano di Primo Rango Vasily Dandykin insiste sul fatto che tali navi sono fondamentali per mantenere la potenza navale russa. Però mantenerle in servizio sta diventando sempre più costoso e complesso.

Una carriera operativa limitata

Oltre a trascorrere più tempo nei bacini di riparazione, l’Admiral Kuznetsov non può vantare un impressionante curriculum di combattimento. Il suo coinvolgimento più significativo in operazioni militari è stato durante l’intervento russo in Siria nel 2016-2017. Nell’ottobre 2016, la portaerei è stata schierata nel Mediterraneo orientale come parte della campagna militare russa a sostegno del governo di Bashar Assad.

Dal suo ponte, i caccia Su-33 e MiG-29K hanno effettuato attacchi aerei contro obiettivi in Siria, inclusi ribelli e posizioni di gruppi terroristici. Tuttavia, la missione è stata funestata da problemi: due aerei, un MiG-29K e un Su-33, sono andati persi a causa di guasti tecnici durante l’atterraggio, evidenziando l’inaffidabilità della nave e dei suoi sistemi. La missione è durata alcuni mesi, dopodiché l’Admiral Kuznetsov è tornata in Russia nel gennaio 2017 per iniziare le sue prolungate riparazioni.

Prima della campagna in Siria, l’Admiral Kuznetsov non aveva partecipato a operazioni di combattimento su larga scala, ma è stata utilizzata in varie esercitazioni e pattugliamenti, principalmente nel Mare di Barents, nel Mar Nero e nell’Oceano Atlantico.

Durante gli anni ’90, a causa delle difficoltà finanziarie successive al crollo dell’URSS, la nave è spesso rimasta all’ancora o in riparazione, limitando la sua attività operativa. Il suo coinvolgimento in missioni internazionali è stato in gran parte dimostrativo, come la sua presenza nel Mediterraneo nel 2007-2008 e nel 2011-2012, quando ha condotto esercitazioni e mostrato la sua potenza militare senza ingaggiare combattimenti reali.

Sebbene progettata per trasportare fino a 40 aerei ed elicotteri, la capacità effettiva dell’Admiral Kuznetsov durante le missioni era significativamente inferiore a causa di limitazioni tecniche e della mancanza di personale sufficientemente addestrato. Inoltre, la nave è nota per i problemi con i suoi motori a olio combustibile, che spesso l’hanno resa oggetto di scherno a causa delle sue pesanti emissioni di fumo.

Il futuro delle portaerei russe è incerto

I piani della Russia per costruire una nuova portaerei sono in discussione da anni, ma rimangono avvolti nell’incertezza a causa di sfide finanziarie, tecniche e strategiche.

Negli ultimi decenni, la leadership russa ha ripetutamente espresso l’ambizione di modernizzare la sua marina, anche attraverso lo sviluppo di una nuova portaerei per sostituire la travagliata Admiral Kuznetsov. Tuttavia, questi piani si scontrano spesso con la realtà delle risorse limitate e dei problemi infrastrutturali.

Nel 2015, la Russia ha annunciato un ambizioso progetto per una nuova super-portaerei, soprannominata “Progetto 23000E Shtorm“, sviluppata dal Centro di Ricerca Statale Krylov. La nave era stata concepita per essere paragonabile alle super-portaerei statunitensi come la classe Gerald R. Ford, con un dislocamento di circa 90.000-100.000 tonnellate e la capacità di trasportare fino a 90 aerei, inclusi caccia modernizzati come una versione navale del Su-57.

Secondo le dichiarazioni del 2017, questa portaerei avrebbe dovuto entrare in servizio entro il 2030, ma entro il 2020 il progetto mancava ancora di approvazione ufficiale, con costi stimati a oltre $5,5 miliardi.

Nel 2021, Andrei Yelchaninov, Primo Vicepresidente della Commissione Militare-Industriale russa, ha menzionato che la costruzione di una nuova portaerei era in considerazione all’interno del Programma di Armamento Statale per il 2024-2033.

Nel 2024, l’ammiraglio Nikolai Evmenov, Comandante in Capo della Marina Russa, ha confermato a Krasnaya Zvezda che la costruzione di una nuova portaerei avrebbe migliorato l’efficienza dei compiti operativi, ma non ha fornito scadenze o dettagli specifici.

Nonostante queste dichiarazioni, la realizzazione del progetto rimane in dubbio. La Russia manca di cantieri navali in grado di costruire una nave così grande, poiché le portaerei di epoca sovietica, inclusa l’Admiral Kuznetsov, furono costruite a Mykolaiv, ora parte dell’Ucraina. Nel 2011, fu proposta la costruzione di un nuovo cantiere navale a Severodvinsk o Vladivostok, ma entro il 2025 non sono stati fatti progressi.

Inoltre, la guerra in Ucraina e le sanzioni internazionali hanno peggiorato la situazione finanziaria della Russia, rendendo un progetto così costoso ancora più difficile da perseguire. Gli esperti stimano che, anche se approvata, la costruzione di una nuova portaerei potrebbe richiedere un decennio, con la mancanza di equipaggi addestrati e basi adeguate che complicano ulteriormente la questione.