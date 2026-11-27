Nel 2025-2026, la società nucleare statale russa Rosatom (sviluppato in collaborazione con gli scienziati dell’Istituto di Ricerca di Troitsk – TRINITI) ha scosso il mondo dell’esplorazione spaziale: un prototipo di motore a razzo elettrico al plasma in grado, secondo i progettisti, di ridurre il viaggio verso Marte dagli attuali 7-9 mesi a soli 30-60 giorni (ovvero da uno a due mesi).

Se da un lato la prospettiva di un viaggio lampo verso il Pianeta Rosso ridurrebbe drasticamente l’esposizione degli astronauti alle letali radiazioni cosmiche e ridurrebbe i problemi logistici in modo massiccio, dall’altro la comunità scientifica internazionale ha accolto la notizia con estremo scetticismo. Cerchiamo di capire come funziona questa tecnologia, perché sulla carta promette miracoli e quali sono i reali, enormi ostacoli.

Come funziona il motore al plasma di Rosatom?

Per comprendere la portata di questo annuncio, bisogna fare un passo indietro e confrontarlo con la propulsione tradizionale.

I razzi classici (quelli chimici, come il Saturn V o lo Starship di SpaceX) sono come “auto da corsa” voraci: bruciano tonnellate di propellente in pochi minuti per ottenere una spinta massiccia, ma la velocità con cui i gas di scarico lasciano il razzo (velocità di espulsione) è limitata dalle leggi della chimica a circa 4,5 km/s. Di conseguenza, una volta terminato il carburante, la navicella viaggia per inerzia in un lungo viaggio di circa 9 mesi. Come se dessimo una spinta a una palla e quindi lasciassimo che viaggiasse rotorlando sul pavimento.

Il motore al plasma, invece, appartiene alla famiglia della propulsione elettrica/magnetica. Come illustrato nello schema sottostante, non brucia combustibile, ma lo trasforma e lo accelera usando l’elettricità e i campi magnetici.

In basso trovi lo schema di funzionamento del motore a plasma:

Ionizzazione (La creazione del plasma): Il gas idrogeno (utilizzato come propellente per la sua leggerezza ed efficienza) viene introdotto nella camera e sottoposto a una forte differenza di potenziale elettrico tramite elettrodi. Questo forte campo strappa gli elettroni dagli atomi di idrogeno, creando un “brodo” di particelle cariche (ioni positivi ed elettroni), ovvero il plasma. Accelerazione Magnetica: Una volta che il gas è diventato plasma, non si usa un ugello fisico per incanalare l’uscita (poiché il calore estremo lo fonderebbe), ma si applica un potente campo magnetico generato da bobine elettromagnetiche. Questo campo accelera le particelle cariche a velocità strabilianti, spingendole fuori dal motore a circa 100.000 metri al secondo (100 km/s), ovvero circa 25 volte più velocemente dei gas di scarico di un razzo chimico tradizionale. La Spinta: Sebbene la velocità delle particelle sia enorme, la quantità di materia espulsa ogni secondo è minuscola. Di conseguenza, la spinta generata è di appena 6 Newton (la forza che si esercita tenendo in mano una banana o un foglio di carta). Questa forza è debolissima, ma a differenza di un razzo chimico che funziona per pochi minuti, il motore al plasma può rimanere acceso continuativamente per settimane o mesi nel vuoto dello spazio, accumulando velocità giorno dopo giorno.

Perché, secondo gli scienziati russi, potrebbe portarci su Marte in 30-60 giorni?

Il calcolo teorico degli scienziati di Rosatom (in particolare di Alexey Voronov di TRINITI) si basa sulla propulsione continua.

In un viaggio tradizionale, la navicella riceve una spinta iniziale e poi “veleggia” per inerzia. Con il motore al plasma, la navicella continua ad accelerare per metà del viaggio e a decelerare (girando il motore) per l’altra metà. La velocità teorica accumulata con particelle espulse a 100 km/s consentirebbe alla navicella di raggiungere velocità di punta straordinarie. Riducendo la massa del carburante da trasportare (grazie all’altissima efficienza del propellente, misurata in un “impulso specifico” stimato in circa 10.000 secondi), si potrebbe teoricamente coprire la distanza Terra-Marte (variabile tra 55 e 400 milioni di km a seconda delle orbite) in un tempo record stimato tra i 30 e i 60 giorni.

Tuttavia, c’è un abisso tra la fisica teorica di un prototipo in laboratorio e la realtà di una missione con equipaggio umano. e , soprattutto, ci sono diverse domande a cui il progetto russo ancora non risponde

I Reali Ostacoli: Perché i 30 giorni sono (per ora) un miraggio

Gli esperti internazionali e gli stessi dati fisici sollevano enormi perplessità sulla fattibilità e sulle tempistiche dichiarate (test di volo previsti per il 2030). I problemi principali si possono riassumere in quattro macro-aree:

Il problema “Alpha” (Rapporto Peso/Potenza)

Questo è il limite fisico più insormontabile. Il prototipo russo richiede circa 300 kilowatt (kW) di potenza elettrica. Per produrre questa energia nello spazio profondo (dove i pannelli solari sono inefficienti e troppo grandi), è indispensabile un reattore nucleare spaziale.

Ma 300 kW bastano appena a far muovere una sonda automatica leggera. Per trasportare una navicella con un equipaggio umano, sistemi di supporto vitale, cibo e schermature contro le radiazioni (dal peso stimato di almeno 100 tonnellate), servirebbero da 200 a 300 Megawatt (MW) di potenza (ovvero 1000 volte di più!). Una potenza da SMR, reattore modulare nucleare. Un impianto solitamente massiccio.

Gli ingegneri aerospaziali utilizzano il parametro α\alphaα (Alpha), che indica la massa del sistema di generazione di potenza per ogni kilowatt prodotto (kg/kWkg/kWkg/kW).

I vecchi reattori nucleari spaziali sovietici (come la serie Topaz) pesavano circa 100 kg per ogni kW generato.

Anche ipotizzando tecnologie futuristiche in grado di scendere a 20 kg/kW, un reattore da 300 MW peserebbe centinaia di tonnellate !

! Un’astronave così pesante richiederebbe una quantità spropositata di energia solo per muovere se stessa, annullando completamente l’eccezionale velocità del motore al plasma e riportando la durata del viaggio ai classici 6-8 mesi.

La gestione del calore (Dissipazione Termica)

Nello spazio non c’è aria per raffreddare i sistemi: l’unico modo per disperdere il calore è l’irraggiamento termico. Un reattore nucleare da centinaia di megawatt, unito a un motore al plasma che opera a temperature altissime, genererebbe una quantità di calore interna mostruosa. Per evitare che l’astronave si fonda letteralmente dall’interno, sarebbero necessari pannelli radianti (radiatori) giganteschi, estesi per chilometri quadrati. Questi radiatori aggiungerebbero ulteriore peso e vulnerabilità ai detriti spaziali e ai micrometeoriti.

I limiti dei test a terra e dello sviluppo tecnologico

Rosatom ha testato il prototipo in una camera a vuoto di 4×14 metri. Sebbene sia un passo avanti, la camera a vuoto non può simulare le reali condizioni di funzionamento continuo nello spazio per mesi, né le interferenze elettromagnetiche con i sistemi di bordo o l’usura elettrochimica causata dall’idrogeno ad altissime temperature. Ad oggi, nessun motore di questa portata è mai stato testato o validato nello spazio reale.

La crisi del settore spaziale russo

Oltre ai limiti fisici, vi sono pesanti fattori economici e industriali. Il settore spaziale russo sta attraversando una profonda crisi finanziaria. Nel 2024, i vertici di RKK Energia (principale costruttore di veicoli spaziali russo) e di Roscosmos hanno ammesso pubblicamente lo stato di grave sofferenza dell’industria, tra debiti milionari, fuga di cervelli e obsolescenza delle infrastrutture.

Sebbene la Russia abbia una storica e innegabile competenza nel settore del nucleare spaziale (con il progetto del rimorchiatore spaziale nucleare TEM / Zeus), lo sviluppo di una tecnologia così complessa richiede investimenti multimiliardari continuativi che l’attuale economia russa difficilmente può garantire nei tempi previsti (il 2030 per un modello di volo).

Per adesso resta un progetto ambizioso

La tecnologia della propulsione al plasma e l’uso del nucleare nello spazio sono la via obbligata se l’umanità vuole davvero diventare una specie interplanetaria e ridurre i tempi di viaggio verso Marte. I test di Rosatom sono scientificamente rilevanti e dimostrano che la fisica di base funziona. Solo che bisogna proma trovare la fonte energetica adeguata e dopo costruire il reattore.

Tuttavia, affermare che la Russia possa raggiungere Marte in 30 o 60 giorni entro i prossimi anni è, allo stato attuale, una forzatura propagandistica. Senza una rivoluzione nei materiali (per alleggerire i reattori nucleari) e nella gestione del calore spaziale, la promessa di un viaggio lampo sul Pianeta Rosso rimarrà confinata nei laboratori di ricerca e nelle slide delle presentazioni istituzionali.