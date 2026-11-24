Secondo indiscrezioni concordanti riportate dal Wall Street Journal e da Bloomberg, l’amministrazione Trump sarebbe pronta a sferrare una nuova offensiva doganale su scala globale. Nel mirino finirebbero Cina, Unione Europea e altre 14 economie — tra cui Giappone, Corea del Sud, India, Messico, Taiwan, Svizzera e Vietnam — per un totale di 42 Paesi se si contano singolarmente i 27 Stati membri UE.

Il Rappresentante per il Commercio statunitense (USTR), Jamieson Greer, potrebbe svelare già questa settimana i risultati di un’indagine durata mesi sui sussidi industriali stranieri, anche se dalla Casa Bianca non arrivano ancora conferme ufficiali. Tanto è bastato, comunque, per far scivolare subito i future sull’S&P 500 dell’1,25%.

Il grimaldello della Sezione 301 dopo lo stop della Corte Suprema

Per capire la portata della mossa bisogna guardare al calendario giuridico. Il 20 febbraio 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva bocciato l’ondata tariffaria del 2025, introdotta facendo ricorso ai poteri economici di emergenza (IEEPA). Washington non ha fatto marcia indietro, ma ha semplicemente cambiato binari: già l’11 marzo, l’ufficio di Greer ha aperto un’inchiesta formale ai sensi della Sezione 301, lo strumento legale che consente di colpire con dazi di ritorsione le pratiche commerciali estere giudicate sleali o distorsive.

L’accusa statunitense è tanto semplice quanto politicamente esplosiva: i governi stranieri sovvenzionerebbero le proprie filiere fino a creare una sovraccapacità produttiva cronica, inondando il mercato globale di merci sottocosto e schiacciando la manifattura americana. Lo stesso Greer, in un’intervista a Bloomberg Television del 20 novembre, aveva anticipato la chiusura dell’indagine “molto presto”, comunque entro fine anno. Pochi giorni prima, in una lettera al Wall Street Journal, aveva difeso senza esitazioni la linea protezionista, rivendicando dieci mesi di espansione industriale USA e un calo del 24% del deficit commerciale dei beni tra aprile 2025 e febbraio 2026. Una visione chiaramente pragmatica: difendere produzione e occupazione interne viene prima dei manuali sul libero scambio.

Aliquote, esclusioni e il mirino su Pechino e Bruxelles

Le cifre definitive non sono ancora nero su bianco, ma le fonti citate dal Wall Street Journal delineano un impianto destinato a ripristinare livelli tariffari simili a quelli del 2025. Le nuove imposte dovrebbero coprire la gran parte delle merci esportate verso gli Stati Uniti, lasciando fuori i comparti già tassati per motivi di sicurezza nazionale — come acciaio, alluminio e automobili — e rischiando di sommarsi ai dazi del 10%-12,5% imposti a luglio contro 60 economie sul fronte del lavoro forzato.

Area / Partner Aliquota ipotizzata Condizioni e clausole allo studio Unione Europea, Giappone, Corea del Sud Fino al 15% (o inferiore) Copertura estesa; esclusi i beni già tassati per sicurezza nazionale Cina Livelli più elevati Possibile trigger clause con rincari automatici se la sovraccapacità peggiora Vietnam e India Aliquote più alte Dipenderanno dallo stato degli accordi bilaterali con Washington

Mercantilismo pragmatico: il caso Audi e la partita nordamericana

Sarebbe un errore leggere queste mosse come protezionismo cieco. I fatti delle ultime settimane dimostrano che la Casa Bianca usa i dazi come leva negoziale di potere, alternando bastone e carota con fredda precisione.

Attrazione di capitali europei: Secondo fonti interne citate da Reuters e dal Wall Street Journal a fine ottobre, Washington avrebbe offerto ad Audi uno sconto tariffario al 10% (rispetto all’attuale 15% sulle importazioni dall’Europa, sebbene la casa tedesca puntasse al 7,5%) in cambio della costruzione di uno stabilimento in Georgia. Un messaggio chiarissimo a tutta l’industria europea: vuoi evitare la dogana? Porta le fabbriche negli Stati Uniti.

Secondo fonti interne citate da Reuters e dal Wall Street Journal a fine ottobre, Washington avrebbe offerto ad uno sconto tariffario al (rispetto all’attuale 15% sulle importazioni dall’Europa, sebbene la casa tedesca puntasse al 7,5%) in cambio della costruzione di uno stabilimento in Georgia. Un messaggio chiarissimo a tutta l’industria europea: vuoi evitare la dogana? Porta le fabbriche negli Stati Uniti. Il braccio di ferro con il Canada: Dopo la decisione di luglio di non rinnovare l’accordo nordamericano USMCA , i rapporti con Ottawa sono diventati una montagna russa. Dazi fino al 50% sull’acciaio e al 25% sulle auto, divieti d’importazione a fine settembre su latticini, alcolici e moto, ma anche esenzioni tattiche su nove categorie agricole — tra cui patate, mele e mirtilli — per proteggere i candidati repubblicani in Maine e Michigan prima delle elezioni di medio termine del 3 novembre. Il premier canadese Mark Carney , incontrando Trump a margine del vertice APEC di Shenzhen, ha parlato di negoziati fatti di “due passi avanti e uno indietro”, cercando intanto di ridurre la dipendenza da Washington con aperture verso Pechino, cioè senza risolvere il problema.

Dopo la decisione di luglio di non rinnovare l’accordo nordamericano , i rapporti con Ottawa sono diventati una montagna russa. Dazi fino al 50% sull’acciaio e al 25% sulle auto, divieti d’importazione a fine settembre su latticini, alcolici e moto, ma anche esenzioni tattiche su nove categorie agricole — tra cui patate, mele e mirtilli — per proteggere i candidati repubblicani in Maine e Michigan prima delle elezioni di medio termine del 3 novembre. Il premier canadese , incontrando Trump a margine del vertice APEC di Shenzhen, ha parlato di negoziati fatti di “due passi avanti e uno indietro”, cercando intanto di ridurre la dipendenza da Washington con aperture verso Pechino, cioè senza risolvere il problema. Pressione geopolitica sul Messico: Il 12 novembre, Trump ha minacciato di raddoppiare immediatamente i dazi contro il Messico della presidente Claudia Sheinbaum per fermare una carovana di circa 1.500 migranti partita da Tapachula. Il commercio, insomma, è ormai parte integrante della politica di sicurezza nazionale.

Europa tra delocalizzazioni e domanda interna

Di fronte a questa strategia muscolare, viene da chiedersi: quale risposta è in grado di mettere in campo l’Unione Europea? Per anni Bruxelles ha compresso la propria domanda interna con l’austerità fiscale, puntando tutto sull’export verso l’estero, specialmente verso il mercato americano. Oggi quel modello mostra tutta la sua fragilità. Se gli Stati Uniti alzano le barriere fino al 15% e offrono contemporaneamente sconti mirati a chi sposta gli impianti oltreoceano — come dimostra il precedente Audi — il rischio per le imprese italiane ed europee non è solo perdere quote di mercato, ma subire un’ulteriore accelerazione della deindustrializzazione. Senza una vera politica industriale europea e senza il rilancio degli investimenti interni, subiremo ancora una volta le scelte altrui.