Dopo aver scoperto con anni di ritardo che i dazi sulle auto elettriche non bastavano a fermare Pechino, la Commissione europea cambia arma e passa al razionamento puro. Dal 1° dicembre 2026 e fino al 18 giugno 2027, nell’Unione Europea entrerà in vigore una clausola di salvaguardia commerciale che fissa un tetto massimo alle importazioni di veicoli ibridi. Per la Cina il limite per questi primi 200 giorni è fissato a 191.780 unità. Finita la quota, le dogane europee abbasseranno la sbarra e nessuna macchina potrà più passare.

Come funziona il blocco: i numeri della nuova gabbia doganale

La decisione pubblicata da Bruxelles il 23 novembre nasce dall’intesa raggiunta il 9 ottobre tra il commissario europeo al Commercio, Maroš Šefčovič, e il ministro cinese Wang Wentao. L’accordo fissa un tetto annuale di 350.000 veicoli ibridi cinesi per il 2027, cioè meno della metà degli 800.000 mezzi che la Commissione temeva di veder sbarcare nel 2026. Negli ultimi dodici mesi le importazioni dalla Cina avevano già toccato quota 486.600 unità, dopo le 302.000 registrate nel 2025. L’obiettivo dichiarato è tagliare la quota di mercato delle ibride importate dal 12% attuale al 6% il prossimo anno.

Per evitare accuse di discriminazione diretta, Bruxelles ha esteso il limite a tutti i grandi paesi esportatori, calcolando le quote sui volumi del 2025 aumentati di poco più del 15%. Il meccanismo, pensato per durare quattro anni con un aumento del 6% annuo dal secondo anno, parte intanto con una fase provvisoria di 200 giorni gestita in tranche trimestrali:

Paese esportatore Quota provvisoria (200 giorni) Tetto annuo stimato (2027) Cina 191.780 unità 350.000 unità Giappone 170.889 unità 310.000 unità Turchia 126.320 unità 230.000 unità Regno Unito 105.402 unità 190.000 unità Corea del Sud 67.924 unità 105.000 unità Messico 34.755 unità n.d. Marocco 23.954 unità n.d. Serbia 19.353 unità n.d. Stati Uniti 18.482 unità n.d. Altri Paesi (residuo) 822 unità n.d.

Interessante è il fatto che le quote, per alcuni paesi, non sono contenitive, ma al limite non espansive: il Giappone, ad esempio, nel 2025 ha esportato già 170.000 auto circa nella UE. Inoltre, dato che vale il paese di produzione, le auto marchio VW e Mercedes, o Stellantis, prodotte in Cina rientreranno nei limite.

Dentro la quota resta valido il normale dazio doganale del 10%, , ma per far entrare le auto dalla Cina servirà un certificato di esportazione rilasciato dalla Camera di commercio cinese (CCCME). Le vetture già sdoganate nei porti europei prima del 1° dicembre 2026 restano invece libere da ogni vincolo.

Non conta il marchio, ma la fabbrica: il paradosso per i costruttori europei

Qui arriva il dettaglio che farà venire il mal di testa a molti consigli di amministrazione. La regola non guarda la bandiera del marchio, ma il luogo fisico di produzione dell’auto. Se una casa europea come Volkswagen fabbrica un’ibrida plug-in in una delle sue joint venture in Cina e la spedisce in Europa, quella macchina consuma la quota cinese delle 191.780 unità. Al contrario, se un colosso cinese costruisce lo stesso veicolo in Tunisia, quel mezzo rientrerà nel contingente tunisino, e se lo assembla dentro l’Unione Europea non subirà alcun limite. Un modo per evitare che le auto cinesi vengano ad essere prodotte in Marocco o Tunisia per la UE, e anche per incentivare gli investimenti delle case cinesi in Europa, cosa di cui si è recentemente vantato il presidente francese Macron:

BYD travaille avec la France à une implantation industrielle en Moselle ! Une conséquence directe de notre politique économique et de notre action européenne sur l’automobile pour accélérer l’implantation des constructeurs sur le sol européen, annoncée au Mondial de l’Auto en… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 24, 2026

C’è poi un’altra distinzione tecnica che pesa sui listini. Il tetto riguarda le ibride classiche, le plug-in (PHEV) e le ibride leggere (mild hybrid). Restano fuori dalla quota le cosiddette EREV (elettriche ad autonomia estesa, dove il motore a benzina carica solo la batteria), , ma per loro scatta la stangata dei dazi compensativi riservati alle elettriche pure, che arrivano fino al 45,3%. Una BYD Seal U DM-i plug-in, invece, continuerà a pagare il 10% di dazio standard finché ci sarà spazio nel contingente.

Non è un caso che i costruttori cinesi si siano già mossi d’anticipo per scavalcare il muro dall’interno:

BYD sta completando una grande fabbrica a Szeged, in Ungheria, con reparti propri di stampaggio, saldatura e verniciatura.

sta completando una grande fabbrica a Szeged, in Ungheria, con reparti propri di stampaggio, saldatura e verniciatura. Leapmotor ha avviato a ottobre l’assemblaggio del SUV B10 nello stabilimento Stellantis di Saragozza, in Spagna, usando kit pre-assemblati.

ha avviato a ottobre l’assemblaggio del SUV B10 nello stabilimento Stellantis di Saragozza, in Spagna, usando kit pre-assemblati. Chery , insieme al partner spagnolo Ebro , monta già la plug-in S700 a Barcellona.

, insieme al partner spagnolo , monta già la plug-in S700 a Barcellona. Xpeng produce i modelli elettrici G6 e G9 negli impianti Magna di Graz, in Austria.

La risposta di Pechino e i nodi della politica industriale europea

Il Ministero del Commercio cinese non ha preso bene l’accelerazione di Bruxelles. Il 24 novembre Pechino ha fatto notare che la Commissione ha varato misure provvisorie a meno di un mese dall’apertura dell’indagine, invitando l’Europa a rispettare gli accordi di ottobre e avvertendo di riservarsi ogni azione, incluso il ricorso all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e possibili richieste di compensazione.

La verità economica dietro questa mossa è semplice, e anche un po’ amara. Secondo l’associazione dei costruttori europei (ACEA), l’UE importa già oltre un milione di auto prodotte in Cina, di cui il 42,9% (circa 430.200) sono elettriche pure. Quando Bruxelles ha alzato i dazi sulle elettriche, Pechino ha spostato in pochi mesi le sue esportazioni sulle ibride. La stessa Commissione ammette ora che i dazi non bastano più, perché i produttori cinesi hanno margini così alti e costi così bassi da poterli assorbire senza fermare le vendite.

Resta però una domanda di fondo, molto concreta per chi lavora nelle fabbriche italiane ed europee e per le famiglie che devono cambiare macchina. Bloccare le importazioni con le quote può dare respiro nel breve periodo, , ma basta da solo a salvare l’industria dell’auto? Se l’Unione Europea continua a tenere l’energia a prezzi altissimi, a soffocare le imprese con regole ideologiche e a non sostenere la domanda interna con investimenti pubblici veri, il rischio è chiaro: avremo meno concorrenza, auto più care per i cittadini europei e costruttori cinesi che, invece di spedire le macchine via nave, le assembleranno direttamente in Ungheria o in Spagna prendendosi comunque il mercato. Una protezione commerciale serve solo se accompagna una vera politica industriale; altrimenti è solo un cerotto messo su una ferita aperta da Bruxelles stessa.