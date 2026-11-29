Quando si spegne la spina del ministero che gestisce la fetta più grande della spesa pubblica, il segnale non è mai rassicurante. Giovedì sera il Department for Work and Pensions (DWP), il ministero britannico che eroga lo Universal Credit e le pensioni statali, ha oscurato i propri servizi online per un grave incidente informatico. Le autorità hanno confermato che si è trattato di un tentativo di accesso non autorizzato. Un colpo che non arriva dal nulla, ma segue numerosi attacchi alla NSA, alla CIA e a diverse aziende e autorità statunitensi, oltre a recenti incursioni contro le istituzioni europee.

Cosa è successo nei sistemi del DWP

Tutto è iniziato giovedì sera alle 21:00, quando il dipartimento ha rilevato “attività sospette” sulle proprie reti. Per prudenza, i portali online sono stati chiusi subito. Sabato il DWP ha chiarito che qualcuno aveva tentato di entrare nei sistemi senza permesso, e ha annunciato di lavorare con il National Cyber Security Centre (NCSC) e con il Government Cyber Coordination Centre per risalire alla causa dell’attacco.

Su molti dettagli, però, resta ancora il buio. Il ministero non ha spiegato che tipo di attività sospetta sia stata scoperta, né ha indicato quando i servizi torneranno online. Venerdì l’ufficio del Primo Ministro Burnham ha assicurato che non esistono prove di un attacco diretto contro altri ministeri. Una rassicurazione utile a frenare il panico, ma che non cancella la fragilità mostrata dalla macchina pubblica.

Aspetto dell’incidente Situazione confermata Inizio del blocco Giovedì ore 21:00 (misura precauzionale) Causa dichiarata Tentativo di accesso non autorizzato Enti che indagano NCSC e Government Cyber Coordination Centre Ritorno online Data non ancora comunicata Volume del sistema 2,5 milioni di pagamenti al giorno

Effetti su pensioni, sussidi, Irlanda del Nord e Scozia

In un video diffuso sabato, il ministro del Lavoro e delle Pensioni Pat McFadden ha difeso la decisione di staccare la spina per proteggere i cittadini: “Abbiamo fatto la cosa giusta a mettere offline quei sistemi. Non crediamo che i dati personali di nessuno siano stati compromessi”. Il DWP assicura che i pagamenti regolari continueranno senza problemi. I bonifici vengono infatti preparati con diversi giorni di anticipo: per questo McFadden ha detto di capire la preoccupazione di chi non ha ricevuto i soldi venerdì, ma ha sostenuto che eventuali ritardi non dipenderebbero dall’attacco, bensì dalla piccola quota di pagamenti che ogni giorno non va a buon fine sui 2,5 milioni gestiti quotidianamente.

Il blocco ha però creato disagi ben oltre Londra:

Irlanda del Nord: poiché i sussidi locali usano le stesse reti del DWP, il Department for Communities ha confermato lo stop ai servizi online per Universal Credit , mantenimento dei figli, Tell Us Once e calcolatore del Pension Credit. Restano aperti solo gli uffici fisici (Jobs and Benefits) e le linee telefoniche.

poiché i sussidi locali usano le stesse reti del DWP, il Department for Communities ha confermato lo stop ai servizi online per , mantenimento dei figli, Tell Us Once e calcolatore del Pension Credit. Restano aperti solo gli uffici fisici (Jobs and Benefits) e le linee telefoniche. Scozia: l’Highland Council ha sospeso per cautela l’accesso a diversi sistemi del DWP, chiarendo che le proprie reti non risultano colpite.

Il ministero ha garantito che chi salta un appuntamento o non riesce ad aggiornare i propri dati durante il fermo non subirà sanzioni, ma restano valide quelle già approvate prima dell’incidente. È scattato anche l’allarme truffe: il DWP ricorda che non chiede mai dati personali o bancari via SMS o email.

Dopo NSA, CIA e aziende USA: una scia che preoccupa l’Occidente

Il blackout britannico non è un episodio isolato, ma l’ultimo capitolo di un’offensiva molto più ampia contro le strutture pubbliche e strategiche occidentali. Questo incidente arriva infatti dopo numerosi attacchi che hanno preso di mira la NSA, la CIA e diverse aziende e autorità negli Stati Uniti. Quando persino le agenzie di intelligence più protette finiscono nel mirino, viene spontaneo chiedersi quanto siano davvero al sicuro gli uffici civili che custodiscono i dati di milioni di famiglie.

Le ultime settimane mostrano una pressione costante su entrambe le sponde dell’Atlantico. Negli Stati Uniti, l’Illinois ha appena svelato un tentativo di attacco informatico contro una diga, pochi giorni dopo che il Direttore dell’Intelligence Nazionale aveva giurato che una serie di blocchi dei servizi non fosse legata a un attacco informatico. In Europa non va meglio: la Commissione Europea è stata colpita da un attacco guidato dall’intelligenza artificiale, e Bruxelles ha dovuto poi ammettere la fuga di dati personali degli utenti.

Come posso generare caos e anarchia? Creando un sistema che si basa esclusivamente su procedure elettroniche, senza nessun sistema di sicurezza reale, quindi permettendo attacchi hacker che lo mettano in crisi. I sistemi pubblici dovrebbero avere dei sistemi di sicurezza isolati e separati dal web.