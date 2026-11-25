Nuova grana informatica per gli Stati Uniti. Un attacco hacker ha violato una rete usata dalla CIA e dall’ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI), l’ente che coordina tutti i servizi segreti americani. La notizia, rivelata dal New York Times e confermata dall’Associated Press, arriva in un momento molto delicato per la sicurezza di Washington. Per quanto l’intrusione sia seria, va messa nella giusta scala: segue infatti il ben più pesante colpo subito dalla NSA, la potente agenzia che controlla le comunicazioni mondiali.

Cosa hanno colpito i pirati informatici

Stavolta i segreti di Stato più blindati sarebbero rimasti al sicuro, ma la figuraccia resta intatta. L’intrusione ha preso di mira una rete non classificata, dedicata all’analisi delle cosiddette fonti aperte. In parole semplici, è il sistema che raccoglie e incrocia materiale pubblico, post sui social media, immagini satellitari e archivi comprati sul mercato per aiutare gli analisti nel loro lavoro quotidiano.

L’ODNI ha cercato subito di spegnere l’allarme, dichiarando che non ci sono stati danni alle capacità critiche né ai sistemi segreti. Una fonte citata dall’Associated Press aggiunge che il problema sarebbe già stato risolto. Eppure, la CIA ha scelto di non commentare e restano troppi buchi neri: gli investigatori non hanno ancora identificato gli autori del colpo né chiarito quali dati siano stati rubati, ma temono che siano finite esposte informazioni appartenenti anche ad altre agenzie federali.

Il precedente ben più forte alla NSA

Chi segue le vicende americane sa che questo episodio è solo l’ultimo tassello di una crisi più profonda. Appena la settimana scorsa, infatti, si è fermato il cuore stesso dello spionaggio elettronico statunitense: il blackout alla NSA di Fort Meade ha messo fuori uso per diversi giorni la rete segreta dell’agenzia, facendo scattare il protocollo d’emergenza “Code Gray” con migliaia di analisti bloccati fuori dai propri computer.

Quell’episodio è stato decisamente più duro di quanto accaduto ora alla CIA, perché ha colpito l’infrastruttura classificata e non un semplice archivio di dati pubblici. Ufficialmente Washington sostiene che alla NSA si sia trattato di un guasto tecnico non legato ad attacchi informatici, ma la sequenza di incidenti delle ultime settimane rende sempre più difficile credere alle semplici coincidenze.

Un’ondata che travolge FBI, ministeri e grandi aziende

Se fosse un caso isolato potremmo archiviare tutto come sfortuna, ma la lista degli enti americani finiti nel mirino assomiglia ormai a un bollettino di guerra. Proprio mentre il direttore dell’FBI Kash Patel faceva il punto sul contrasto alle frodi digitali, il quadro complessivo mostra una rete pubblica in forte affanno:

Ente o Azienda Problema registrato Dettagli principali CIA e ODNI Attacco hacker Violata la rete di analisi su dati pubblici; possibili fughe di dati da altri uffici federali. NSA Blocco rete segreta Stop di giorni a Fort Meade (colpo più pesante), attribuito ufficialmente a un guasto tecnico. FBI Due violazioni Bucato il database nazionale del crimine (NCIC); due mesi fa furto dati del gruppo ShinyHunters. Agricoltura (USDA) Incidente informatico Applicazioni interne messe offline la scorsa settimana per sicurezza. Pentagono, DHS e privati Attacchi e blocchi Coinvolti Difesa e Sicurezza Interna; voli fermi per guasto a un router, disagi a Microsoft e JPMorgan.

Il realismo di Trump e la fragilità digitale

Lo stesso presidente Donald Trump, commentando a Fox News la seconda breccia all’FBI, ha scelto il realismo senza giri di parole: “Ne abbiamo appena sentito parlare e dico che non è una bella cosa, non mi piace, ma forse impareremo cose che altrimenti non avremmo mai saputo”.

La lezione per gli Stati Uniti, e per l’Europa che spinge sulla digitalizzazione totale, è chiara. Si possono spendere oltre 90 miliardi di dollari l’anno nell’intelligence, ma se le reti di base fanno acqua da tutte le parti, la sicurezza nazionale resta fragile. Quanti altri “incidenti” serviranno prima di mettere davvero al sicuro i sistemi vitali dello Stato? Quanto ci vorrà prima di comprendere quanto le infrastrutture digitali siano fragili?