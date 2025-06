Il rame è diventato un elemento fondamentale per l’edilizia moderna e l’energia. Nei prossimi anni, la domanda globale di rame è destinata a crescere significativamente, spinta dall’espansione dei progetti di energia rinnovabile e delle infrastrutture di trasmissione.

La grande compagnia mineraria australiana BHP prevede che la domanda di rame aumenterà di circa il 70%, raggiungendo i 50 milioni di tonnellate entro il 2050, grazie al suo utilizzo in una vasta gamma di applicazioni. L’adozione di veicoli elettrici (EV), energie rinnovabili e data center in tutto il mondo spingerà la domanda di rame oltre le applicazioni tradizionali. Si prevede che la domanda di rame crescerà a un tasso annuo composto (CAGR) del 2,6% fino al 2035.

BHP stima che la transizione verde rappresenterà il 23% della domanda di rame entro il 2050, rispetto all’attuale 7%. Nel frattempo, il settore digitale, che include data center, 5G e intelligenza artificiale, contribuirà per il 6% della domanda, rispetto all’1% attuale. La quota del settore dei trasporti nella domanda di rame potrebbe passare dall’11% del 2021 al 20% entro il 2030, principalmente grazie alla diffusione dei veicoli elettrici.

Soddisfare questa crescente domanda non sarà facile, poiché le aziende di tutto il mondo investono per espandere rapidamente le operazioni minerarie per garantire l’approvvigionamento di questo metallo. Molte miniere di rame esistenti stanno invecchiando, rendendo cruciale l’espansione delle attività estrattive. BHP sottolinea che il grado medio delle miniere di rame è diminuito di circa il 40% dal 1991.

Si prevede che tra un terzo e la metà dell’offerta globale di rame dovrà affrontare sfide legate al declino della qualità del minerale e all’invecchiamento delle miniere nel prossimo decennio. Secondo BHP, saranno necessari circa 250 miliardi di dollari di investimenti per colmare il divario tra domanda e offerta.

Il rapporto annuale Transition Metals Outlook di BloombergNEF suggerisce che l’industria mineraria avrà bisogno di circa 2.100 miliardi di dollari entro il 2050 per soddisfare la crescente domanda di materiali per la transizione verde. Il rapporto del 2024 indica che potrebbero verificarsi deficit di approvvigionamento di minerali critici come alluminio, rame e litio entro questo decennio.

Consumatori e produttori di rame

La Cina è attualmente il maggiore consumatore e produttore di rame al mondo. La sua produzione di rame raffinato dovrebbe raggiungere un nuovo record quest’anno, nonostante le difficoltà sul lato della produzione. Secondo un’indagine di Mysteel Global, la produzione di rame raffinato in Cina dovrebbe aumentare di circa il 4,9%, raggiungendo 12,4-12,45 milioni di tonnellate nel 2025. Nonostante una diminuzione nel settore edilizio, il consumo di rame in Cina rimane elevato grazie all’aumento della capacità di energia rinnovabile.

L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) prevede che la domanda di rame supererà l’offerta, poiché molti paesi accelerano la transizione verde. L’offerta di rame potrebbe risultare inferiore del 30% rispetto alla quantità necessaria entro il 2035 se non verranno effettuati investimenti significativi in nuove operazioni minerarie. Il direttore esecutivo dell’IEA, Fatih Birol, ha dichiarato: “Questo sarà una grande sfida. È ora di suonare l’allarme”. Birol ha sottolineato la necessità di raffinare più rame e altri metalli critici per sostenere la transizione verde globale, evidenziando l’importanza di diversificare le regioni di raffinazione e rafforzare la collaborazione tra paesi ad alto reddito e stati in via di sviluppo per favorire il commercio.

Un problema di attivazione delle miniere

Possono trascorrere fino a 17 anni dalla scoperta di nuovi giacimenti di rame alla loro produzione. Ciò significa che è necessario creare ora una pipeline di progetti sufficiente a soddisfare la domanda attesa nei prossimi 20 anni. “Abbiamo analizzato tutte le attività minerarie di rame in America Latina, Africa, Australia – tutte le pipeline,” ha spiegato Birol. “[L’aumento dei costi] renderebbe la transizione verde significativamente più costosa e potrebbe causare ritardi.” Tuttavia, Birol ha evidenziato il potenziale dei governi per soddisfare la crescente domanda se agiranno immediatamente. Ha anche suggerito di incrementare il riciclo del rame e di sostituirlo con alternative più facilmente disponibili quando possibile.

Alcuni grandi progetti sono già in corso. Ad esempio, a maggio, Miner Vicuna Corp, controllata da BHP (Australia) e Lundin Mining (Canada), ha annunciato due progetti di rame in Argentina, con produzione prevista per il 2030. Sebbene l’Argentina non produca rame dal 2018, ha un’ampia pipeline di progetti per il prossimo decennio, che potrebbe posizionarla tra i primi 10 produttori mondiali di rame.

I giacimenti delle miniere Josemaria e Filo del Sol di Vicuna contengono circa 13 milioni di tonnellate di rame misurato e 25 milioni di tonnellate di rame stimato.

La domanda globale di rame è destinata a crescere rapidamente nei prossimi decenni, in linea con la transizione verde globale, e sarà necessario un enorme volume di finanziamenti per incrementare le operazioni minerarie in tutto il mondo per soddisfare questa domanda.

Quindi ora sarebbe necessaria una grande raccolta di risorse finanziarie per assicurare le forniture future, ma i prezzi giustificano ora queste risorse?