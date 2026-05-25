Il robot domestico che ti pulisce casa per 150 dollari: una rivoluzione per il mercato del lavoro che taglierà fuori molti umani

Non è un mistero che le aziende tecnologiche stiano addestrando da anni i robot umanoidi. Fino a ieri, l’obiettivo era inserirli nelle catene di montaggio o nei grandi magazzini della logistica. Oggi, però, le macchine si preparano a varcare la soglia delle nostre case.

Il primo segnale concreto arriva da San Francisco. Una nuova azienda chiamata “Gatsby” ha appena lanciato un servizio di pulizia domestica che utilizza robot umanoidi, apparentemente modelli prodotti da Unitree. Queste macchine sono state addestrate per pulire ogni superficie: dai pavimenti ai piani di lavoro in cucina, fino agli specchi.

Il caso Gatsby: pulizie a tariffa fissa

L’offerta commerciale di Gatsby è chiara e molto aggressiva: 150 dollari per un intervento completo, indipendentemente dalle ore. Si tratta di un prezzo che rischia di cambiare le regole del gioco. L’azienda ha recentemente annunciato di aver portato a termine con successo la prima pulizia domestica per consumatori gestita interamente da un robot negli Stati Uniti.

“Abbiamo scelto un cliente a caso dalla nostra lista d’attesa,” ha comunicato l’azienda. “Abbiamo consegnato il robot e la macchina ha pulito l’intero appartamento da sola. Nessun umano all’interno“.

L’impatto economico: una spinta al ribasso sui prezzi

Per capire la portata economica di questa novità, basta confrontare i costi. Negli Stati Uniti, una pulizia profonda eseguita da un professionista costa in media tra i 200 e i 400 dollari, arrivando anche a 500 dollari per le case più grandi, oltre al problema di avere un estraneo in casa.

Servizio di Pulizia Costo Medio Stimato Affidabilità e Limiti Lavoratore Umano 200$ – 400$ Soggetto a orari, ferie e stanchezza fisica, problemi di sicurezza sui beni contenuti in casa Robot Umanoide (Gatsby) 150$ (Fisso) Operatività continua, nessuno sforzo umano richiesto

Da un punto di vista puramente economico, l’ingresso dei robot nei servizi domestici ridurrà drasticamente i costi per le famiglie. Il minor costo potrebbe aprire un mercato completamente nuovo, con questo servizio non più riservato solo alle classi agiate, ma anche alle classi medie. Il mercato si può moltiplicare di molte volte

La questione sociale: chi pagherà il conto?

Se il servizio si espanderà, minaccerà di spazzare via le agenzie di pulizia tradizionali e i lavoratori autonomi. Storicamente, le pulizie, la cucina e i servizi di cura della casa assorbono una grandissima quantità di manodopera a bassa qualifica, molto spesso coperta da lavoratori migranti.

Come prevede la banca d’affari UBS, se i robot diventeranno sempre più diffusi entro la fine del decennio, la domanda per la manodopera umana crollerà. A livello sociale, l’impatto sarà dirompente:

Crollo dell’occupazione di fascia bassa: Milioni di persone, spesso sprovviste di un’istruzione avanzata, si troveranno senza una fonte primaria di reddito. L’idea che costoro possano semplicemente reinventarsi come tecnici o programmatori è un’illusione.

Milioni di persone, spesso sprovviste di un’istruzione avanzata, si troveranno senza una fonte primaria di reddito. L’idea che costoro possano semplicemente reinventarsi come tecnici o programmatori è un’illusione. Aumento delle tensioni sociali: La mancanza di lavoro per i nuovi arrivati, come i migranti, potrebbe innescare forti tensioni nelle aree urbane, alimentando il disagio nelle periferie.

La mancanza di lavoro per i nuovi arrivati, come i migranti, potrebbe innescare forti tensioni nelle aree urbane, alimentando il disagio nelle periferie. Pressione sui bilanci pubblici: Gli Stati dovranno intervenire. Meno lavoratori significano meno tasse raccolte, ma la necessità di sostenere chi ha perso il lavoro richiederà un aumento massiccio della spesa pubblica per i sussidi. Bisognerà cambiare il soggetto dal reddito dei lavoratori a quello delel aziend e generato dai capitali, un cambiamento che non sarà politicamente semplice.

Gli Stati dovranno intervenire. Meno lavoratori significano meno tasse raccolte, ma la necessità di sostenere chi ha perso il lavoro richiederà un aumento massiccio della spesa pubblica per i sussidi. Bisognerà cambiare il soggetto dal reddito dei lavoratori a quello delel aziend e generato dai capitali, un cambiamento che non sarà politicamente semplice. Sarà necessario un reddito universale e ripendare completamente i flussi migratori? A questo punto bisognerà pensare a un reddito universale per far fronte alla disoccupazione, e bisognerà anche rivedere la funzione dei flussi migratori.

La tecnologia promette di liberarci per sempre dalle faccende domestiche. Ma mentre i robot lucidano i nostri pavimenti a basso costo, i governi dovranno trovare in fretta delle soluzioni per evitare che l’efficienza tecnologica si trasformi in un disastro sociale. Non stiamo parlando solo di elettrodomestici più intelligenti, ma di una rivoluzione che modificherà le fondamenta della nostra struttura sociale.