Filo del Sol: tra Argentina e Cine scopert un Tesoro da 13 milioni di tonnellate di Rame, Argento e Oro

Lundin Mining Corp. ha dichiarato che la scoperta di rame di Filo del Sol è una delle più grandi della storia recente, in quanto si stima che contenga 13 milioni di tonnellate del metallo fondamentale per la transizione energetica.

L’azienda gestisce il progetto Filo del Sol e un altro progetto di rame, Josemaria, entrambi situati tra Argentina e Cile, in una joint venture con il peso massimo minerario BHP. BHP ha acquistato Filo Corp. l’anno scorso per un prezzo di 3 miliardi di dollari, insieme a Lundin.

Secondo Lundin, “Filo del Sol è stata una delle scoperte greenfield più significative degli ultimi 30 anni e un viaggio incredibile per tutti coloro che sono stati coinvolti”. La società ha aggiunto che il giacimento contiene anche circa 32 milioni di once d’oro e 659 milioni di once d’argento.

La stima delle risorse “ha evidenziato il potenziale di uno dei progetti di rame a cielo aperto di più alto grado al mondo e di una delle più grandi risorse di oro e argento a livello globale”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Lundin Mining, Jack Lundin.

L’area andina fra Cile e Argentina è tradizionalmente molto ricca di metalli preziosi e semipreziosi, e ancora oggi Per§ e Cile sono grandi produttori d’argento e di rame.

Secondo i dati di MinEx Consulting e BHP, citati da Visual Capitalist, Filo del Sol è una delle più grandi scoperte di rame dal 1900. Tali scoperte sono diventate più rare negli ultimi decenni e le aziende preferiscono investire nell’espansione delle attività esistenti piuttosto che in progetti greenfield.

Secondo i calcoli del Fondo Monetario Internazionale, la domanda globale di rame aumenterà di ben il 66% tra il 2020 e il 2040, grazie alla transizione energetica verso l’elettricità. La domanda passerà da 25,9 milioni di tonnellate nel 2023 a 39,1 milioni di tonnellate nel 2040.

Goldman Sachs ha definito il rame il nuovo petrolio per la sua fondamentale importanza per settori come la generazione di energia eolica e solare e soprattutto per i veicoli elettrici. Tuttavia, i minatori hanno mostrato una notevole riluttanza a incrementare i loro investimenti nella produzione aggiuntiva di rame a causa di una percezione di incertezza generale sui progressi della transizione energetica, nonostante l’assoluta dedizione di molti governi ad essa, soprattutto in Europa.