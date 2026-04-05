Quando a Maastricht a Carli tremò la mano

Nel maggio del 2018 Milano Finanza pubblicò, in allegato, un pamphlet destinato a riaprire una questione mai davvero chiusa: “Quando a Carli tremò la mano”, firmato da Paolo Savona e Paolo Panerai. Non si trattava di una ricostruzione celebrativa, ma di una testimonianza diretta su uno dei passaggi più delicati della storia economica italiana: la firma del Trattato di Maastricht del 1992, con cui Guido Carli, ministro del Tesoro del governo Andreotti, insieme al ministro degli Esteri Gianni De Michelis, vincolò l’Italia al percorso che avrebbe condotto all’unione monetaria.

Il punto centrale, spesso rimosso o edulcorato, è uno solo: quella firma non fu il frutto di un entusiasmo europeista né di una sottovalutazione dei costi. Fu una scelta consapevole, lucidamente sofferta. Carli sapeva perfettamente che l’architettura che si andava delineando avrebbe imposto vincoli particolarmente stringenti proprio a economie come quella italiana, caratterizzate da alto debito pubblico, forte eterogeneità produttiva e un equilibrio sociale costruito anche attraverso strumenti di flessibilità macroeconomica.

La tesi che emerge con forza da quel saggio è, sotto questo profilo, difficilmente contestabile: Carli aderì a Maastricht nella convinzione che l’Italia, lasciata a sé stessa, non sarebbe stata in grado di imporre una disciplina credibile alla propria finanza pubblica. Il cosiddetto “vincolo esterno” non fu quindi un effetto collaterale, ma la motivazione stessa della scelta. Non un mezzo tra gli altri, ma il fine politico implicito.

Si trattò, in sostanza, di una delega. La sovranità di bilancio veniva compressa non perché mancassero strumenti interni, ma perché si riteneva che la classe politica non fosse in grado di utilizzarli con coerenza nel tempo. Il trattato diventava così un dispositivo di autocontenimento imposto dall’esterno, una forma di disciplina eterodiretta destinata a sostituire quella che non si riusciva a costruire dall’interno.

Non a caso, già nell’estate del 1992, i mercati finanziari diedero un segnale inequivocabile. Di fronte a un’Italia che si era impegnata a entrare in un percorso che avrebbe portato alla condivisione di una moneta e quindi all’adozione di un ancoraggio nominale irreversibile, ossia a un regime di cambi irrevocabilmente fissi, e a rispettare parametri di bilancio difficilmente sostenibili nel breve periodo, la lira fu oggetto di una pressione speculativa violentissima che culminò in una svalutazione di ampia portata e nell’uscita dallo Sme. Non si trattò di un episodio isolato, ma di una reazione perfettamente razionale sotto il profilo dei mercati: questi avevano intuito che il nuovo assetto istituzionale avrebbe imposto aggiustamenti profondi e potenzialmente recessivi a un’economia strutturalmente non allineata ai parametri di Maastricht.

Il passaggio fu traumatico. Si arrivò al governo Amato e a una delle manovre più dure della storia repubblicana, ricordata ancora oggi per il prelievo notturno sui conti correnti e per un insieme di misure straordinarie volte a ristabilire condizioni di credibilità finanziaria. Fu, in sostanza, la prima manifestazione concreta del costo di quell’impostazione: il vincolo esterno iniziava a produrre effetti immediati, anticipando — e in parte determinando — le dinamiche che si sarebbero consolidate negli anni successivi.

Ma proprio qui si annida il nodo critico che, a distanza di oltre trent’anni, merita di essere affrontato senza retorica. Perché il vincolo esterno, per funzionare, presuppone condizioni che nel caso italiano — e più in generale nelle economie eterogenee dell’area europea — non si sono mai pienamente realizzate. In assenza di un’unione fiscale, di meccanismi di trasferimento compensativo e di una politica economica realmente coordinata, i parametri di Maastricht hanno operato come vincoli asimmetrici, scaricando l’onere dell’aggiustamento sui singoli sistemi nazionali.

Carli ne era consapevole. Sapeva che il parametro del 60% nel rapporto debito/Pil, assunto come riferimento, era per l’Italia largamente fuori portata nel breve e medio periodo. Ma soprattutto — ed è un punto troppo spesso ignorato — era pienamente consapevole della natura intrinsecamente pro-ciclica dell’impianto. I vincoli di bilancio fissati in modo rigido, indipendentemente dalla fase del ciclo economico, avrebbero inevitabilmente imposto politiche restrittive proprio nei momenti di rallentamento o recessione, amplificando le fasi negative anziché attenuarle. In termini tecnici, si introduceva un meccanismo di policy incapace di distinguere tra shock ciclici e squilibri strutturali, finendo per trasformare la stabilizzazione in destabilizzazione. In assenza di strumenti compensativi a livello sovranazionale, questo meccanismo era destinato a trasformare il vincolo in un fattore di instabilità anziché di equilibrio.

Sapeva inoltre che la rigidità del cambio, una volta resa irrevocabile, avrebbe eliminato uno degli strumenti fondamentali di riequilibrio macroeconomico. E sapeva che, in un contesto di integrazione imperfetta, l’aggiustamento si sarebbe inevitabilmente trasferito su variabili interne: salari, pressione fiscale, domanda aggregata.

La storia successiva non ha smentito questa impostazione: l’ha confermata. L’aggiustamento competitivo, in assenza della leva valutaria, si è concentrato sul costo del lavoro e sulla compressione della domanda interna. La promessa convergenza reale tra economie diverse si è trasformata, in molti casi, in divergenza strutturale. E la natura pro-ciclica delle regole fiscali europee ha contribuito ad aggravare le fasi recessive, imponendo consolidamenti di bilancio proprio nei momenti di maggiore fragilità economica. Interi segmenti della base produttiva sono stati esposti a una competizione che, senza adeguati strumenti di compensazione, ha favorito processi di delocalizzazione verso aree a minore costo relativo. Il vincolo, anziché disciplinare in modo virtuoso, ha spesso prodotto effetti recessivi.

Vi è poi un elemento politico-istituzionale che raramente viene richiamato con la dovuta attenzione. Subito dopo la firma del Trattato di Maastricht, il governo Andreotti cadde e Guido Carli uscì di scena. Questo passaggio non fu neutrale. Veniva meno proprio la figura che aveva piena consapevolezza della natura e delle implicazioni dell’impianto negoziale. Nella fase successiva — quella decisiva della convergenza — il processo fu gestito da classi dirigenti diverse, meno radicate nella cultura economica di Carli e più orientate a un’adesione lineare al percorso europeo.

Il punto di arrivo di quel processo fu la decisione del Consiglio europeo del 31 dicembre 1998, con cui furono fissati i tassi di conversione irrevocabili tra le valute nazionali e l’euro, entrati in vigore il 1° gennaio 1999. In quella fase, protagonisti come Romano Prodi operarono all’interno di un quadro ormai definito, ma senza quella consapevolezza critica che aveva accompagnato, pur tra mille contraddizioni, la stagione di Carli. Il risultato fu un’applicazione ancora più rigida del percorso di convergenza, priva di quelle cautele negoziali che avrebbero potuto attenuarne gli effetti.

Vi è poi un ulteriore elemento negoziale che, col senno di poi, assume un rilievo ancora maggiore. Alcuni Paesi compresero la natura potenzialmente rigida e penalizzante dell’impianto e agirono di conseguenza. Il Regno Unito e la Danimarca ottennero clausole di opting out che consentivano loro di non essere vincolati in modo irreversibile al percorso della moneta unica. Non si trattò di scetticismo ideologico, ma di realismo strategico: partecipare al processo mantenendo una leva di uscita significava preservare margini di sovranità e, al tempo stesso, rafforzare la propria posizione negoziale.

“L’Italia, invece, scelse una strada diversa. Nonostante le sollecitazioni di alcuni protagonisti — tra cui lo stesso Savona — Carli ritenne che chiedere una clausola di opting out avrebbe trasmesso un segnale di debolezza politica. Fu una valutazione che, alla luce degli sviluppi successivi, appare discutibile. Perché la vera debolezza non risiede nella richiesta di flessibilità, ma nell’accettazione di vincoli rigidi in assenza di adeguate contropartite istituzionali.

Rileggere oggi quella stagione significa, dunque, recuperare una verità essenziale: Maastricht non fu per l’Italia una scelta neutra né inevitabile. Fu una decisione politica fondata sull’idea che la disciplina dovesse essere importata dall’esterno. Ma una disciplina che ignora il ciclo economico e si impone in modo uniforme su economie strutturalmente diverse rischia di produrre instabilità anziché convergenza.

L’immagine di “Carli a cui tremò la mano” resta, per questo, straordinariamente efficace. Non come aneddoto, ma come sintesi di una consapevolezza: si stava accettando un sistema di regole che avrebbe inciso profondamente sulla capacità del Paese di governare sé stesso. Quel tremore non fu esitazione, ma lucidità.

Il problema è che, da allora, quella lucidità è stata spesso rimossa dal dibattito pubblico. E senza quella consapevolezza originaria, il vincolo esterno è stato progressivamente trasformato da strumento in dogma, da mezzo in fine.

Con le conseguenze che oggi, finalmente, non possono più essere ignorate.

Antonio Maria Rinaldi

Antonio Maria Rinaldi è stato direttore generale di SOFID, capogruppo finanziaria di ENI e presidente di Trevi Holding, oltre che Professore di Finanza aziendale presso l’Università di Pescara e di Politica Economica presso la Link University. Europarlamentare dal 2019 al 2024.