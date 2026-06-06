Fuga dal mattone spagnolo: perché i mega-fondi vendono in blocco le case in affitto

I grandi capitali internazionali, giunti in massa nella penisola iberica sulle macerie della crisi del 2008, stanno facendo le valigie. Dopo oltre un decennio di pesanti acquisizioni, gestione spietatamente efficiente e, soprattutto, robuste rivalutazioni degli asset, i colossi del calibro di Blackstone e Cerberus hanno inaugurato una nuova fase del mercato immobiliare residenziale spagnolo: la ritirata.

Non parliamo di scaramucce, ma di decine di migliaia di case in affitto che stanno per essere riversate sul mercato. Un disinvestimento massiccio che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non passerà il testimone ad altri gestori istituzionali pronti a mantenere gli immobili a reddito. Gli acquirenti finali, al netto di triangolazioni societarie, saranno i privati. Una vera e propria “privatizzazione” forzata alla scadenza dei contratti in essere.

Le cifre di questa smobilitazione sono imponenti e meritano un quadro riassuntivo:

Fondo Venditore Portafoglio / Progetto Valore Stimato Unità Immobiliari Destinazione / Compratore Blackstone Fidere ~1,05 Mld € ~5.300 Brookfield (in fase di smobilizzo) Cerberus Project Vienna 600 – 800 Mln € ~3.300 Mercato privato Patrizia Portafoglio Catalogna N/D >1.000 Azora (vendita frazionata a privati)

Quali sono le dinamiche economiche che stanno spingendo fuori dal mercato i grandi player? L’equazione è spietatamente semplice e si basa su tre fattori di pressione:

Compressione dei rendimenti: L’aumento vertiginoso dei prezzi degli immobili negli scorsi anni non è stato seguito da un pari incremento degli affitti, riducendo di fatto la redditività netta. A questo punto, sui valori attuali, è meglio realizzare.

L’aumento vertiginoso dei prezzi degli immobili negli scorsi anni non è stato seguito da un pari incremento degli affitti, riducendo di fatto la redditività netta. A questo punto, sui valori attuali, è meglio realizzare. Aumento del costo del denaro: I tassi di interesse più elevati rendono il finanziamento di queste mastodontiche operazioni meno conveniente rispetto al passato. Meglio investire il capitale in rendimenti fissi e sicuri.

I tassi di interesse più elevati rendono il finanziamento di queste mastodontiche operazioni meno conveniente rispetto al passato. Meglio investire il capitale in rendimenti fissi e sicuri. Incertezza normativa: L’approvazione della nuova legge sull’edilizia abitativa e i tetti agli affitti imposti nelle zone “ad alta tensione” (in primis la Catalogna) hanno terrorizzato i capitali.

La fuga è infatti iniziata proprio da Barcellona, dove gestori come Patrizia e fondi legati ad Azora e Blackstone hanno iniziato a svendere di fronte all’impossibilità di operare in un mercato fortemente irregimentato. L’ironia, non troppo sottile, è che le leggi pensate per proteggere gli inquilini stanno di fatto distruggendo l’offerta.

Le conseguenze macroeconomiche sono già visibili. Le proiezioni dell’Osservatorio sugli affitti indicano una contrazione continua: dalle 683.920 abitazioni disponibili a fine 2025, si passerà alle stimate 669.529 di fine 2026. Un mercato asfittico, dove chi cerca casa in affitto troverà sempre meno porte aperte perché molte case in affitto si trasformeranno in piccole proprietà.

La liquidazione degli asset da parte dei fondi non è solo una presa di profitto, ma un segnale d’allarme. Le attese sull’andamento del mercato sono orientate al ribasso: le regole del gioco sono cambiate e la redditività istituzionale è un miraggio. La Spagna sembra quindi avviarsi inesorabilmente verso un calo generale del mercato immobiliare, anticipando dinamiche che potrebbero presto contagiare altre economie europee. Questa evoluzione rischia di essere una pessima sorpresa per il settore creditizio, fortemente esposto sui mutui immobiliari, senza considerare l’effetto ricchezza che peserà sui consumi. Insomma la Spagna del boom della crescita sembra destinata a un’inversione di tendenza.