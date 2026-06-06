Il miraggio di Hormuz: il Kuwait avverte, la ripresa petrolifera richiederà mesi, non giorni

Anche se domani riaprissero il Golfo Persico alle petroliere, il flusso non riprenderebbe subito, anzi ci vorrebbero mesi per la normalizzazione. La Kuwait Petroleum Company prevede che, qualora lo Stretto di Hormuz dovesse riaprire nei prossimi giorni, il ripristino della produzione petrolifera richiederà molto più tempo di quanto molti operatori sembrino ipotizzare. Intervenendo alla S&P Global Energy Middle East Petroleum and Gas Conference , l’amministratore delegato della società per il marketing internazionale, Shaikh Khaled Ahmad Al-Sabah, ha affermato che il Kuwait avrebbe bisogno di sei-otto settimane per recuperare circa il 70% dei livelli normali di produzione dopo la riapertura dei commerci, mentre per il restante 30% occorrerebbe circa un altro mese.

Si prevede che le operazioni di raffinazione si riprendano più rapidamente, tornando alla normalità entro due o tre settimane, ma i tempi di produzione suggeriscono che una svolta diplomatica con l’Iran non si tradurrebbe immediatamente in un pieno ripristino delle forniture petrolifere del Golfo.

Queste osservazioni giungono mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a esprimere fiducia nel fatto che entro pochi giorni si possa raggiungere un’estensione del cessate il fuoco e un accordo più ampio con Teheran. Trump ha affermato questa settimana che i negoziati proseguono e che un accordo per la riapertura di Hormuz potrebbe emergere “nel corso della prossima settimana”, nonostante i continui scontri militari tra Stati Uniti e Iran e i segnali contrastanti provenienti dai funzionari iraniani. Bisogna però notare come questi annunci ormai si succedono in modo ciclico, senza che si assista a un vero e proprio cambiamento nella situazione.

Per i mercati petroliferi, la stima del Kuwait fornisce una delle prime indicazioni concrete su come potrebbe effettivamente presentarsi la ripresa post-Hormuz. Gran parte del dibattito di mercato si è concentrato sulla possibilità che la via navigabile venga riaperta, ma è stata prestata molta meno attenzione alla rapidità con cui i produttori potranno ripristinare la produzione dopo mesi di interruzioni. Il riavvio della produzione comporta la stabilizzazione dei pozzi, dei sistemi di raccolta, degli impianti di stoccaggio, dei terminali di esportazione e delle reti logistiche dopo interruzioni prolungate.

L’amministratore delegato del gigante marittimo Maersk , Vincent Clerc, ha recentemente affermato che la riapertura di Hormuz avrebbe solo un impatto immediato limitato sui flussi di merci, poiché le catene di approvvigionamento e le reti navali sono già state fondamentalmente alterate da mesi di conflitto. È improbabile che i mercati del trasporto merci, i costi assicurativi e i modelli di rotta si normalizzino dall’oggi al domani, anche se venisse raggiunto un accordo politico.

Il calendario di ripresa delineato dal Kuwait è stato reso noto poche ore prima che droni e missili iraniani colpissero l’ aeroporto internazionale del Kuwait , uccidendo almeno una persona e danneggiando il Terminal Uno. L’attacco ha costretto a una sospensione temporanea del traffico aereo. Il piccolo emirato sembra essere uno degli obiettivi preferiti degli attacchi di Teheran.