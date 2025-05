Qatar e Giappone: nuovo accordo di lungo termine sul GNL

QatarEnergy è in trattative con società energetiche giapponesi per un accordo di fornitura a lungo termine di gas naturale liquefatto dal giacimento Nord ampliato.

Secondo un rapporto esclusivo della Reuters, che cita fonti non citate, il volume in discussione è di almeno 3 milioni di tonnellate all’anno, da dividere tra diverse società giapponesi, tra cui i pesi massimi JERA e Mitsui & Co.

Il Qatar è già il principale fornitore di GNL al Giappone, paese povero di risorse. L’accordo, secondo le fonti della Reuters, rafforzerebbe la posizione dominante dello Stato del Golfo sul mercato giapponese in un momento di intensificazione della concorrenza tra i produttori di GNL.

Il Qatar sta investendo miliardi nell’espansione della sua sezione del più grande giacimento di gas naturale del mondo. Inizialmente i piani prevedevano di raddoppiare la produzione di GNL entro il 2030, passando da meno di 80 milioni di tonnellate all’anno.

Poi, l’anno scorso, il Qatar ha deciso di andare oltre e di aumentare la capacità di GNL fino all’85% entro il 2030. Ciò equivarrebbe a un totale di 142 milioni di tonnellate di gas liquefatto all’anno.

Nel frattempo, QatarEnergy si sta assicurando una domanda a lungo termine per tutto quel GNL, oltre ad essere un polo commerciale per il gas liquefatto di primaria importanza. L’anno scorso ha firmato un accordo di fornitura con il Kuwait per altri 3 milioni di tonnellate di gs refrigerato all’anno per un periodo di 15 anni. L’Iraq è un potenziale acquirente. Ma è l’Asia il mercato chiave per i fornitori di GNL, ad eccezione degli Stati Uniti, che spediscono il GNL in Europa.

All’interno dell’Asia, il Giappone è un acquirente molto ricercato a causa della sua quasi totale dipendenza dalle importazioni di energia. L’anno scorso, le importazioni totali di GNL del Giappone hanno raggiunto i 65,89 milioni di tonnellate.

“L’Asia-Oceania rappresenta attualmente più della metà delle nostre fonti di approvvigionamento. Per garantire la stabilità delle forniture, sarebbe utile espandere le opzioni a regioni come il Nord America e il Medio Oriente”, ha dichiarato il capo della divisione di strategia e pianificazione finanziaria di JERA durante una recente conferenza stampa, come riportato da Reuters.

Ricordiamo che il Giappone sta valutando anche di investire nel gas e petrolio dell’Alaska, mossa che sarebbe utile per alleggerire la posizione sui dazi. In questo caso il Qatar comunque si para dalla futura concorrenza USA.