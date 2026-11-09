Prezzi dell’energia oltre i 600 euro in Europa: il crollo del vento ferma l’industria e ci riporta al Settecento

I prezzi dell’energia elettrica in Europa hanno sfondato la soglia dei 600 euro per megawattora nelle ore di punta serali di oggi, lunedì 9 novembre, come sottolinea Bloomberg. Basta un calo del vento, una bonaccia, per mandare in tilt il mercato elettrico continentale e mettere in ginocchio le aziende.

Un fenomeno meteorologico lento ha portato aria ferma e nuvole su tutta l’Europa centrale e nord-occidentale. Le previsioni confermano che la produzione eolica e solare resterà ai minimi almeno fino a mercoledì, lasciando scoperte le reti di Germania, Regno Unito e Benelux.

L’assuridtà della situazione è evidente: la rivoluzione industriale nel XVIII secolo è nata proprio quando l’uomo ha sostituito i mulini a vento e ad acqua con il vapore, rendendo le fabbriche indipendenti dal meteo. Oggi, dopo decenni di politiche energetiche miopi, la grande manifattura europea è tornata a dipendere dalle brezze stagionali. Se il vento non soffia, i costi esplodono e le linee produttive si fermano.

I tedeschi hanno coniato un termine preciso per questo incubo energetico: Dunkelflaute, la “calma piatta oscura”. Si verifica quando l’assenza contemporanea di sole e vento azzera le rinnovabili proprio mentre il freddo fa salire i consumi per il riscaldamento. Se non avessero demolito le centrali nucleari non avrebbero avuto questo problema, ma va bene così.

Con le temperature in calo di 1-3 gradi sotto la media stagionale, la rete deve accendere d’urgenza le centrali a gas per evitare il buio. Poiché il gas fissa il prezzo marginale per tutto il mercato, le quotazioni schizzano alle stelle.

La situazione per la giornata di oggi e per i prossimi giorni presenta criticità immediate su diversi fronti:

Regno Unito: l’operatore di rete ha lanciato un allarme per un deficit di offerta di circa 1,4 gigawatt già nella mattinata di lunedì.

Germania: l’uso delle centrali a gas ha toccato il livello più alto da gennaio, con prezzi medi giornalieri a 345,64 €/MWh e picchi serali oltre i 600 euro.

Francia: il prezzo sul mercato del giorno prima (Epex Spot) ha chiuso a 334,12 €/MWh, toccando il record negativo dal dicembre 2022.

Mercati a termine: i contratti per le forniture di dicembre in Francia e Germania viaggiano già vicino ai 200 €/MWh, più del doppio rispetto a dodici mesi fa.

La mappa dei prezzi medi giornalieri (Day-Ahead) mostra una frattura netta tra chi ha energia programmabile o idroelettrica abbondante al Nord e il cuore industriale europeo, travolto dai rincari rispetto a ieri:

Paese / Zona Prezzo (€/MWh) Variazione giornaliera Lituania 412,15 € +40% Romania 388,34 € +55% Polonia 372,63 € +87% Germania (DE-LU) 345,64 € +43% Francia 334,12 € +38% Italia (Media) 303,56 € +25% Spagna 164,45 € -8% Svezia (Nord – SE2) 6,11 € +5%

Questi numeri sono costi vivi che si scaricano immediatamente sui bilanci aziendali e sulle bollette domestiche. Nessuna acciaieria, vetreria o impresa chimica può restare sul mercato pagando l’elettricità oltre 300 o 600 euro al megawattora, mentre i concorrenti americani o asiatici pagano una frazione di queste cifre.

Aver smantellato la produzione energetica continua e sicura senza avere sistemi di accumulo adeguati si sta rivelando un suicidio economico. Senza una base stabile di generazione elettrica, ogni anticiclone invernale si trasforma in una tassa occulta sulla produzione e sul lavoro europeo, con un costo energetico enorme che guida la deindustrializzazione del Vecchio Continente. Possiamo tranquillamente dire che è stato sbagliato tutto nella politica europea, ma non lo ammetterà nessuno.