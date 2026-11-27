La provocazione lanciata da Moritz Schularick, presidente dell’Istituto di Kiel per l’economia mondiale, ha scosso la Germania: secondo l’economista, bisognerebbe vendere Volkswagen alla Cina finché si riesce ancora a ricavarne qualcosa. L’idea di Schularick è che conti solo tenere le fabbriche aperte sul suolo tedesco, non chi ne abbia la proprietà. alla fine interessa la produzione e l’occupazione, non l’azionista. Tra l’altro ricordiamo che i due maggiori azionisti di Mercedes sono già cinesi.

Questo ragionamento, però, ha un grande punto debole. Dà per scontato che i costruttori cinesi non vedano l’ora di comprare il colosso di Wolfsburg. La vera domanda da porsi è un’altra: perché mai la Cina dovrebbe fare una scelta simile? Guardando i conti reali, un’azienda cinese non ha alcun motivo razionale per incastrarsi nei problemi tedeschi.

Stipendi tripli e il muro dei sindacati

Comprare Volkswagen oggi significherebbe ereditare una struttura enorme, lenta e difficilissima da cambiare. Il gruppo impiega centinaia di migliaia di persone in Germania, protette da regole molto rigide e dal sindacato più potente del Paese, IG Metall. Proprio in questi giorni è esploso un duro scontro sul blocco degli stipendi, sui tagli ai bonus e sulla revisione della settimana lavorativa di 35 ore, con i sindacati pronti allo sciopero da gennaio. Tutto questo accade mentre il gruppo ha appena chiuso il terzo trimestre con una perdita operativa di quasi 5,9 miliardi di euro.

Il nodo principale resta il costo del lavoro. Nell’industria dell’auto tedesca un lavoratore costa in media circa 65 euro l’ora (71 dollari), il livello più alto al mondo. È quasi il triplo rispetto al Giappone (circa 23 euro l’ora) e supera di oltre tre volte le paghe medie cinesi, dove lo stipendio medio lordo mensile è fermo a circa 1.556 dollari contro i 5.366 dollari della Germania. Perché un gruppo cinese dovrebbe caricarsi sulle spalle decine di migliaia di esuberi e scontri sindacali infiniti, pagando tre volte tanto per assemblare automobili?

L’energia tedesca costa più del doppio

C’è poi un secondo ostacolo, pesante quanto gli stipendi: il costo dell’energia. Costruire auto, stampare carrozzerie e gestire impianti industriali richiede quantità enormi di elettricità.

I dati raccolti a marzo 2026 da GlobalPetrolPrices mostrano un divario che rende quasi impossibile competere dalla Germania:

Voce di confronto Cina Germania Elettricità per le imprese 0,119 $/kWh 0,276 $/kWh (0,252 €/kWh) Elettricità per le famiglie 0,080 $/kWh \vert{} 0,397 $/kWh Stipendio medio lordo mensile 1.556 $ 5.366 $ Costo orario nel settore auto Molto inferiore ~71 $ (65 €)

In pratica, una fabbrica tedesca paga la corrente elettrica più del doppio rispetto a una fabbrica cinese. Anche per le famiglie la bolletta tedesca è quasi cinque volte più cara, un fattore che fa salire il costo della vita e impedisce di ridurre gli stipendi. Per un imprenditore cinese, spostare la produzione in un Paese con energia carissima e lavoro rigidissimo sarebbe un suicidio economico. Meglio far fallire Volkswagen producendo in Cina, o in Marocco, e giocando sugli accordi di libero coambio fatti dalla UE.

La tecnologia oggi la vendono i cinesi

Quindici anni fa comprare una grande casa automobilistica tedesca avrebbe avuto un senso preciso: ottenere brevetti, motori avanzati e segreti industriali. Oggi la situazione si è completamente ribaltata.

Sulle auto elettriche, sulle batterie e sul software di bordo i marchi cinesi sono già in testa. Sono i costruttori europei, al contrario, a dover pagare per avere la tecnologia cinese. Volkswagen stessa sviluppa nuovi modelli elettrici appoggiandosi alle piattaforme e ai sistemi di guida intelligente della cinese XPeng, mentre altri gruppi europei come Opel (Stellantis) firmano accordi milionari con Leapmotor per progettare nuovi SUV.

Neppure gli stabilimenti tedeschi fanno davvero gola. Quando i dirigenti di XPeng hanno valutato l’idea di comprare un impianto europeo del gruppo, hanno definito le fabbriche di Volkswagen un po’ vecchie rispetto a ciò che serve oggi per produrre veicoli elettrici in modo efficiente.

Fabbriche snelle invece di comprare vecchi problemi

L’unico vero motivo per cui i cinesi vogliono produrre in Europa è aggirare i dazi doganali dell’Unione Europea e rispettare le nuove regole sulla produzione locale. Ma per farlo non hanno alcun bisogno di comprare Volkswagen e farsi carico dei suoi problemi politici e sociali.

La strategia reale di BYD — proprio il gigante citato da Schularick come possibile acquirente — lo dimostra chiaramente. Invece di impelagarsi a Wolfsburg, BYD ha costruito una fabbrica nuova e moderna a Szeged, in Ungheria, con costi molto più bassi e grandi aiuti locali. Inoltre, sta trattando per rilevare l’impianto snello e tecnologico di Ineos ad Hambach, in Francia, dove tra l’altro l’energia elettrica costa molto meno che in Germania grazie al nucleare.

Immaginare che la Cina arrivi col libretto degli assegni per salvare l’industria tedesca è un’illusione tutta europea. A Pechino guardano i numeri, non il prestigio del passato. Se i cinesi vogliono conquistare il mercato europeo, gli conviene costruire fabbriche nuove dove energia e lavoro costano meno, oppure comprare solo piccoli impianti pronti all’uso. Lasciare Volkswagen alle prese con i suoi sindacati, le sue bollette e le sue perdite è, per loro, l’affare migliore possibile.