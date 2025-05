Una notizia sinora rimasta segreta è filtrata proprio in questi gionri. All’inizio di quest’anno, la Carrier Air Wing 1 della Marina degli Stati Uniti ha partecipato alla più grande operazione militare marittima nella storia dell’aviazione navale in termini di tonnellaggio di bombe, come confermato da un funzionario della difesa,

Il 1° febbraio, la portaerei Harry S. Truman ha lanciato 27 F/A-18 Super Hornet nell’ambito di un attacco aereo coordinato contro membri dello Stato Islamico in Somalia, in collaborazione con il governo federale somalo, secondo quanto riferito da un funzionario della difesa a conoscenza dell’operazione. Il funzionario ha parlato in condizione di anonimato per discutere la questione.

Sedici aerei hanno sganciato 124.000 libbre (60 tonnellate) di ordigni su obiettivi in meno di due minuti.

“Gli attacchi aerei congiunti hanno preso di mira i vertici dell’ISIS-Somalia in una serie di complessi di caverne a circa 50 miglia a sud-est di Bosaso”, ha dichiarato l‘U.S. Africa Command in un comunicato dell’11 febbraio. ‘La valutazione attuale del comando è che circa 14 membri dell’ISIS-Somalia sono stati uccisi e nessun civile è rimasto ferito’.

Tra i morti c’era Ahmed Maeleninine, un reclutatore dell’ISIS e leader operativo che ha guidato gli sforzi per inviare jihadisti negli Stati Uniti e in Europa, secondo la dichiarazione.

I precedenti attacchi aerei su larga scala degli Stati Uniti, come quelli condotti durante l’operazione Desert Storm, hanno coinvolto più portaerei e stormi aerei, che avrebbero volato in missioni congiunte, ha detto il funzionario della difesa.

Ma l’attacco del 1° febbraio è stato unico in quanto è stato condotto da un solo stormo aereo.

La Truman è arrivata nel Mar Rosso il 14 dicembre 2024 per fornire supporto di combattimento contro i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran, che dal novembre 2023 hanno condotto attacchi missilistici e con droni contro navi mercantili e militari nella regione.

Durante la sua permanenza, la Carrier Air Wing 1, composta da otto squadroni imbarcati a bordo della Truman, ha partecipato a operazioni che hanno colpito oltre 1.100 obiettivi, ha affermato il funzionario della difesa. Secondo il funzionario, gli attacchi hanno ucciso centinaia di combattenti Houthi e diversi alti funzionari Houthi.

Nello specifico, la Carrier Air Wing 1 ha effettuato oltre 13.000 sortite e ha utilizzato oltre 770 armi e 1,1 milioni di libbre di ordigni 500 tonnellate,

Secondo quanto riportato, la Truman ha lasciato il Mar Rosso all’inizio di questo mese per tornare al suo porto di origine, la Naval Station Norfolk, in Virginia, diverse settimane dopo che il presidente Donald Trump ha annullato una campagna di attacchi aerei durata quasi due mesi contro i ribelli Houthi dello Yemen.

Tuttavia, la portaerei è stata funestata da diversi incidenti durante il suo dispiegamento nel Mar Rosso, tra cui la perdita di tre F/A-18 Super Hornet, che sono costati almeno 67,4 milioni di dollari ciascuno, secondo quanto riferito dal Naval Air Systems Command. Un jet è stato abbattuto dal fuoco amico dell’incrociatore lanciamissili Gettysburg a dicembre. Due jet sono caduti in mare, uno ad aprile mentre veniva rimorchiato nell’hangar della portaerei e l’altro meno di due settimane dopo a seguito di un atterraggio fallito.

La portaerei ha inoltre urtato il 13 febbraio una nave mercantile civile nel Mar Mediterraneo vicino a Port Said, in Egitto. Di conseguenza, la Marina ha sollevato il comandante dal suo incarico.