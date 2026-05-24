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Quando l’europeismo sostituisce la contabilità del PNRR con la propaganda
L’illusione del denaro gratis: scopri la cruda verità contabile dietro i fondi del PNRR. L’Italia non sta ricevendo un regalo miliardario dall’Europa. L’analisi tecnica svela il peso drammatico del debito comune e degli interessi che i cittadini italiani dovranno pagare fino al 2058. Ecco i veri numeri che smontano la narrazione dei social.
Su X si trova davvero di tutto. E bisogna anche riconoscere che, talvolta, certi post diventano utili proprio perché consentono di chiarire questioni economiche molto più serie di quanto i loro autori probabilmente immaginino.
Prendiamo allora spunto da un utente social — di cui evitiamo volutamente di pubblicare il nome per carità umana — che sostiene con assoluta sicurezza che l’Italia avrebbe ricevuto 71,8 miliardi di “grants” europei e ne restituirebbe soltanto 8,2, mentre il resto sarebbe un generoso trasferimento degli altri Paesi europei verso il nostro.
La parte quasi comica della vicenda è che lo stesso utente, nella propria biografia, cita Orwell sostenendo che “la libertà è la libertà di dire che due più due fa quattro”.
Ecco, il problema è proprio questo: qui il due più due non fa quattro. E non per opinione politica, ma per semplice aritmetica.
Naturalmente non conosciamo — e francamente non ci interessa conoscere — la preparazione tecnica dell’autore del post. Tuttavia il ragionamento pubblicato dimostra come una parte dell’opinione pubblica europea sia stata convinta, da anni di propaganda europeista e da certa propaganda politica italiana, che l’Unione europea disponga di una sorta di tesoro autonomo con cui “regala” soldi ai Paesi membri.
La realtà è molto diversa. Facciamo due conti:
L’Unione europea non ha “soldi” propri
L’Unione europea non è uno Stato federale dotato di autonoma capacità fiscale paragonabile a quella degli Stati nazionali. Il suo bilancio è alimentato da risorse che derivano in larga misura dagli Stati membri e dalle basi imponibili nazionali.
Il programma NextGenerationEU è stato finanziato tramite emissione di debito comune sui mercati finanziari da parte della Commissione europea. La Commissione stessa chiarisce che il rimborso del debito inizierà nel 2028 e proseguirà fino al 2058; i prestiti saranno rimborsati dagli Stati beneficiari, mentre i grants (fondo perduto) saranno rimborsati dal bilancio UE.
Fonte: Commissione europea – NextGenerationEU
https://commission.europa.eu/
Questo significa una cosa molto semplice: l’Europa non ha “regalato” soldi. Ha preso soldi in prestito. E quei soldi dovranno essere restituiti.
Il PNRR italiano: 194,4 miliardi, non denaro piovuto dal cielo
Il PNRR italiano, nella versione aggiornata, vale 194,4 miliardi, di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni/grants.
Fonte: Italia Domani – quadro finanziario del PNRR
https://www.italiadomani.gov.
Il punto decisivo è che i 71,8 miliardi di grants non sono un regalo definitivo degli altri Paesi all’Italia. Sono la quota italiana di sovvenzioni finanziate attraverso debito comune europeo, il cui rimborso avverrà tramite il bilancio dell’Unione.
E l’Italia contribuisce al bilancio dell’Unione.
Questo significa che l’Italia dovrà partecipare al rimborso sia tramite i contributi ordinari al bilancio UE sia tramite le cosiddette nuove risorse proprie europee, cioè nuovi meccanismi di imposizione o prelievo collegati al finanziamento dell’Unione. In ogni caso, la quota italiana resterà proporzionale al peso economico e contributivo dell’Italia all’interno dell’UE.
L’Italia è storicamente contributore netto
La Corte dei conti ha rilevato che nel settennio 2014-2020 il saldo netto cumulato dell’Italia verso l’UE è stato negativo per 37,92 miliardi.
Fonte: Corte dei conti – rapporti finanziari Italia-UE
https://www.corteconti.it/
Tradotto: nel medio periodo l’Italia ha versato all’Unione più di quanto abbia ricevuto.
La posizione apparentemente favorevole durante gli anni del PNRR va letta per quello che è: un effetto temporaneo di cassa. Incassiamo oggi, ma partecipiamo al rimborso domani. E il “domani” dura fino al 2058.
L’errore matematico: la base di calcolo è sbagliata
L’utente social ragiona così:
- grants ricevuti dall’Italia: 71,8 miliardi;
- quota italiana ipotizzata: circa 11,4%;
- risultato: 8,2 miliardi;
- differenza: 63,6 miliardi regalati all’Italia.
Il problema è che questa formula è sbagliata.
La quota italiana non va applicata ai soli grants ricevuti dall’Italia. Va applicata allo stock europeo dei grants finanziati con debito comune e rimborsati tramite bilancio UE.
Il totale dei grants RRF non è 71,8 miliardi. Il Consiglio dell’Unione europea indica una dotazione RRF di 723,8 miliardi, di cui 385,8 miliardi di prestiti e 338 miliardi di grants.
Fonte: Consiglio UE – Recovery and Resilience Facility
https://www.consilium.europa.
La Commissione europea, nei dati aggiornati, indica un envelope RRF di 577 miliardi, composto da 360 miliardi di grants e 217 miliardi di prestiti, precisando che i 360 miliardi includono 338 miliardi della dotazione originaria RRF più risorse ETS e BAR.
Fonte: Commissione europea – Recovery and Resilience Facility
https://reforms-investments.
Dunque il calcolo corretto non è:
71,8 × quota Italia = 8,2 miliardi
ma:
quota Italia × totale grants UE da rimborsare tramite bilancio UE + quota interessi + contributi ordinari al bilancio UE + eventuali nuove risorse proprie
Applicando una quota italiana prudente del 12-13% ai 338 miliardi di grants RRF originari, si ottiene un onere lordo di circa 40,6-43,9 miliardi.
Se il perimetro considerato è quello aggiornato dei 360 miliardi di grants, l’ordine di grandezza sale a 43,2-46,8 miliardi.
Già questo basta a demolire il numero degli 8,2 miliardi.
Poi ci sono gli interessi
Il debito comune europeo non è gratuito.
Il Parlamento europeo, in un briefing EPRS sul futuro finanziamento del bilancio UE, ricorda che il prossimo quadro finanziario dovrà sostenere il rimborso del capitale NGEU dal 2028 e anche i costi del debito.
Fonte: Parlamento europeo – EPRS
https://www.europarl.europa.
La stima spesso richiamata sugli interessi complessivi fino a 222 miliardi deriva da analisi specialistiche sul costo del debito europeo, non da una cifra definitiva già cristallizzata nel bilancio UE. Per questo va usata correttamente: non come dato certo finale, ma come scenario di costo plausibile e documentato.
Applicando una quota italiana del 12-13% a un costo interessi di 222 miliardi, si ottiene un ulteriore onere potenziale di 26,6-28,9 miliardi.
Sommando capitale e interessi, il conto lordo potenziale per l’Italia diventa:
|Voce
|Importo
|Grants PNRR ricevuti dallâ€™Italia
|+71,8 mld
|Quota italiana sul capitale grants UE
|-40,6 / -46,8 mld
|Quota italiana su interessi ipotizzati
|-26,6 / -28,9 mld
|Totale onere lordo stimabile
|-67,2 / -75,7 mld
Quindi il presunto regalo netto da 63,6 miliardi (cioè la differenza tra i 71,8 miliardi di grants ricevuti dall’Italia e gli 8,2 miliardi che l’utente sostiene erroneamente che l’Italia dovrebbe rimborsare) scompare completamente una volta considerati capitale, interessi, contributi al bilancio UE e nuove risorse proprie europee.
Non solo: considerando il ciclo completo di finanziamento fino al 2058, l’Italia contribuirà al rimborso dell’intero debito europeo per la quota di propria competenza, pagherà gli interessi, continuerà a finanziare il bilancio UE e parteciperà alle nuove risorse proprie europee. Di conseguenza, il costo complessivo a carico dell’Italia è destinato a superare notevolmente i 71,8 miliardi incassati, e verosimilmente anche di molto.
La formula dello sprovveduto utente di X è dunque contabilmente e concettualmente errata.
Il nodo delle nuove risorse proprie
La Commissione europea chiarisce che, per contribuire al rimborso della componente grants di NGEU, sono state proposte nuove risorse proprie del bilancio UE.
Fonte: Commissione europea – NextGenerationEU
https://commission.europa.eu/
Questo significa che il contribuente italiano può pagare in più forme:
- contributi nazionali al bilancio UE;
- risorsa basata sul Reddito nazionale lordo;
- nuove risorse proprie europee;
- prelievi collegati a ETS, CBAM o altri strumenti futuri;
- minore spazio nel bilancio UE per altre politiche da cui l’Italia avrebbe potuto beneficiare.
Chi sostiene “l’Italia riceve soldi gratis dall’Europa” cancella tutto questo dal ragionamento.
I grants non sono liberamente spendibili
C’è poi un ulteriore punto sostanziale.
I grants PNRR non sono risorse liberamente spendibili dallo Stato italiano secondo priorità sovrane. Sono collegati a riforme, milestone, target e investimenti approvati in sede europea.
La Camera dei deputati ricorda che il PNRR italiano comprende 66 riforme, 150 investimenti e 618 traguardi e obiettivi.
Fonte: Camera dei deputati – quadro di sintesi PNRR
https://temi.camera.it/leg19/
Questo non è un dettaglio. Significa che il denaro non era pienamente disponibile per qualunque priorità nazionale, ma condizionato a un pacchetto di interventi concordato con Bruxelles.
La contabilità non è un’opinione
In fondo dobbiamo persino ringraziare questo utente social di X!
Perché il suo post ci consente di chiarire definitivamente una questione sulla quale, da anni, viene costruita una narrazione economicamente distorta e contabilmente insostenibile.
Non sappiamo quale attività svolga questo signore, né francamente ci interessa. Però gli facciamo tanti auguri, perché avere una visione così limitata e limitante della realtà economica europea significa non comprendere nemmeno i meccanismi più elementari della finanza pubblica italiana ed europea.
Infatti il problema non è essere europeisti o anti-europeisti. Il problema è pensare che il debito comune europeo sia denaro regalato dal nulla, ignorando che:
- il debito si rimborsa;
- gli interessi si pagano;
- il bilancio UE è finanziato dagli Stati;
- l’Italia è storicamente contributore netto;
- e i contribuenti italiani continueranno a sostenere questi costi fino al 2058.
La realtà è molto semplice: i numeri non votano, non tifano e non fanno propaganda. E soprattutto non leggono i tweet.
Per fortuna, però, c’è ancora chi questi meccanismi li conosce davvero e prova a spiegarli con i numeri, con la contabilità pubblica e con i documenti ufficiali. Ed è esattamente il motivo per cui esiste ancora qualcuno come Rinaldi: perché, al netto della propaganda europeista, prima o poi i conti tornano sempre.
Questo, purtroppo, è anche il risultato di una certa propaganda europeista portata avanti per anni acriticamente e a tutti i costi.
Sarebbe stato molto più serio e molto più corretto spiegare sin dall’inizio come funzionavano realmente i meccanismi del debito comune europeo, dei grants e dei rimborsi futuri, anche per poter eventualmente correggere e migliorare il sistema.
Ma finché continueranno ad esserci persone disposte a credere senza alcuna verifica a qualunque slogan venga imposto loro dall’alto, la strada per riportare il dibattito economico europeo sul terreno della realtà e della contabilità sarà ancora molto lunga.
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