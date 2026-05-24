Quando l’europeismo sostituisce la contabilità del PNRR con la propaganda

Su X si trova davvero di tutto. E bisogna anche riconoscere che, talvolta, certi post diventano utili proprio perché consentono di chiarire questioni economiche molto più serie di quanto i loro autori probabilmente immaginino.

Prendiamo allora spunto da un utente social — di cui evitiamo volutamente di pubblicare il nome per carità umana — che sostiene con assoluta sicurezza che l’Italia avrebbe ricevuto 71,8 miliardi di “grants” europei e ne restituirebbe soltanto 8,2, mentre il resto sarebbe un generoso trasferimento degli altri Paesi europei verso il nostro.

La parte quasi comica della vicenda è che lo stesso utente, nella propria biografia, cita Orwell sostenendo che “la libertà è la libertà di dire che due più due fa quattro”.

Ecco, il problema è proprio questo: qui il due più due non fa quattro. E non per opinione politica, ma per semplice aritmetica.

Naturalmente non conosciamo — e francamente non ci interessa conoscere — la preparazione tecnica dell’autore del post. Tuttavia il ragionamento pubblicato dimostra come una parte dell’opinione pubblica europea sia stata convinta, da anni di propaganda europeista e da certa propaganda politica italiana, che l’Unione europea disponga di una sorta di tesoro autonomo con cui “regala” soldi ai Paesi membri.

La realtà è molto diversa. Facciamo due conti:

L’Unione europea non ha “soldi” propri

L’Unione europea non è uno Stato federale dotato di autonoma capacità fiscale paragonabile a quella degli Stati nazionali. Il suo bilancio è alimentato da risorse che derivano in larga misura dagli Stati membri e dalle basi imponibili nazionali.

Il programma NextGenerationEU è stato finanziato tramite emissione di debito comune sui mercati finanziari da parte della Commissione europea. La Commissione stessa chiarisce che il rimborso del debito inizierà nel 2028 e proseguirà fino al 2058; i prestiti saranno rimborsati dagli Stati beneficiari, mentre i grants (fondo perduto) saranno rimborsati dal bilancio UE.

Fonte: Commissione europea – NextGenerationEU

https://commission.europa.eu/ strategy-and-policy/eu-budget/ eu-borrower-investor- relations/nextgenerationeu_en

Questo significa una cosa molto semplice: l’Europa non ha “regalato” soldi. Ha preso soldi in prestito. E quei soldi dovranno essere restituiti.

Il PNRR italiano: 194,4 miliardi, non denaro piovuto dal cielo

Il PNRR italiano, nella versione aggiornata, vale 194,4 miliardi, di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni/grants.

Fonte: Italia Domani – quadro finanziario del PNRR

https://www.italiadomani.gov. it/it/il-piano/Risorse/le- risorse-per-la-crescita/il- quadro-finanziario-del-pnrr. html

Il punto decisivo è che i 71,8 miliardi di grants non sono un regalo definitivo degli altri Paesi all’Italia. Sono la quota italiana di sovvenzioni finanziate attraverso debito comune europeo, il cui rimborso avverrà tramite il bilancio dell’Unione.

E l’Italia contribuisce al bilancio dell’Unione.

Questo significa che l’Italia dovrà partecipare al rimborso sia tramite i contributi ordinari al bilancio UE sia tramite le cosiddette nuove risorse proprie europee, cioè nuovi meccanismi di imposizione o prelievo collegati al finanziamento dell’Unione. In ogni caso, la quota italiana resterà proporzionale al peso economico e contributivo dell’Italia all’interno dell’UE.

L’Italia è storicamente contributore netto

La Corte dei conti ha rilevato che nel settennio 2014-2020 il saldo netto cumulato dell’Italia verso l’UE è stato negativo per 37,92 miliardi.

Fonte: Corte dei conti – rapporti finanziari Italia-UE

https://www.corteconti.it/ HOME/StampaMedia/Notizie/ DettaglioNotizia?Id=c2e620c7- 3094-4eee-8b2f-9b9165bc9eec

Tradotto: nel medio periodo l’Italia ha versato all’Unione più di quanto abbia ricevuto.

La posizione apparentemente favorevole durante gli anni del PNRR va letta per quello che è: un effetto temporaneo di cassa. Incassiamo oggi, ma partecipiamo al rimborso domani. E il “domani” dura fino al 2058.

L’errore matematico: la base di calcolo è sbagliata

L’utente social ragiona così:

grants ricevuti dall’Italia: 71,8 miliardi;

quota italiana ipotizzata: circa 11,4%;

risultato: 8,2 miliardi;

differenza: 63,6 miliardi regalati all’Italia.

Il problema è che questa formula è sbagliata.

La quota italiana non va applicata ai soli grants ricevuti dall’Italia. Va applicata allo stock europeo dei grants finanziati con debito comune e rimborsati tramite bilancio UE.

Il totale dei grants RRF non è 71,8 miliardi. Il Consiglio dell’Unione europea indica una dotazione RRF di 723,8 miliardi, di cui 385,8 miliardi di prestiti e 338 miliardi di grants.

Fonte: Consiglio UE – Recovery and Resilience Facility

https://www.consilium.europa. eu/en/policies/rrf/

La Commissione europea, nei dati aggiornati, indica un envelope RRF di 577 miliardi, composto da 360 miliardi di grants e 217 miliardi di prestiti, precisando che i 360 miliardi includono 338 miliardi della dotazione originaria RRF più risorse ETS e BAR.

Fonte: Commissione europea – Recovery and Resilience Facility

https://reforms-investments. ec.europa.eu/recovery-and- resilience-facility-1_en

Dunque il calcolo corretto non è:

71,8 × quota Italia = 8,2 miliardi

ma:

quota Italia × totale grants UE da rimborsare tramite bilancio UE + quota interessi + contributi ordinari al bilancio UE + eventuali nuove risorse proprie

Applicando una quota italiana prudente del 12-13% ai 338 miliardi di grants RRF originari, si ottiene un onere lordo di circa 40,6-43,9 miliardi.

Se il perimetro considerato è quello aggiornato dei 360 miliardi di grants, l’ordine di grandezza sale a 43,2-46,8 miliardi.

Già questo basta a demolire il numero degli 8,2 miliardi.

Poi ci sono gli interessi

Il debito comune europeo non è gratuito.

Il Parlamento europeo, in un briefing EPRS sul futuro finanziamento del bilancio UE, ricorda che il prossimo quadro finanziario dovrà sostenere il rimborso del capitale NGEU dal 2028 e anche i costi del debito.

Fonte: Parlamento europeo – EPRS

https://www.europarl.europa. eu/RegData/etudes/BRIE/2025/ 767242/EPRS_BRI(2025)767242_ EN.pdf

La stima spesso richiamata sugli interessi complessivi fino a 222 miliardi deriva da analisi specialistiche sul costo del debito europeo, non da una cifra definitiva già cristallizzata nel bilancio UE. Per questo va usata correttamente: non come dato certo finale, ma come scenario di costo plausibile e documentato.

Applicando una quota italiana del 12-13% a un costo interessi di 222 miliardi, si ottiene un ulteriore onere potenziale di 26,6-28,9 miliardi.

Sommando capitale e interessi, il conto lordo potenziale per l’Italia diventa:

Voce Importo Grants PNRR ricevuti dallâ€™Italia +71,8 mld Quota italiana sul capitale grants UE -40,6 / -46,8 mld Quota italiana su interessi ipotizzati -26,6 / -28,9 mld Totale onere lordo stimabile -67,2 / -75,7 mld