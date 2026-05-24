L’illusione dell’oro: perché i risparmiatori tedeschi rischiano di cadere in una trappola finanziaria

Il fascino dell’oro sembra non tramontare mai, specialmente dopo i continui record toccati nel 2025, e questa febbre sta toccando direttamente i risparmiatori tedeschi, sempre a caccia di rendimenti, in qualsiasi modo.

Putroppo, dietro questa rincorsa al metallo giallo, si nasconde un rischio profondo che molti risparmiatori stanno sottovalutando. Secondo un recente sondaggio di Forsa, condotto per Pro Aurum, quasi un cittadino tedesco su tre è convinto che l’oro sarà l’investimento più redditizio per i prossimi tre anni. Una fiducia quasi cieca che, sul piano economico e storico, potrebbe rivelarsi un clamoroso passo falso.

I numeri della percezione finanziaria:

Tipo di Investimento Preferenza nel sondaggio Oro 30% Azioni 26% Fondi di investimento 17%

I dati mostrano una società spaccata a metà nelle scelte finanziarie, guidata più dall’emotività che dalla razionalità:

Il fattore reddito e istruzione: Chi ha un reddito mensile inferiore a 3.000 euro o un’istruzione di base punta in modo massiccio sull’oro (quasi il 40%). Al contrario, chi ha un’istruzione superiore o redditi alti preferisce di gran lunga le azioni e i fondi.

Il divario generazionale: I giovani tra i 18 e i 34 anni guardano con fiducia al mercato azionario (33%). Chi ha superato i 60 anni, probabilmente ancora scottato dai crolli di borsa del 2000 e del 2008, si rifugia nel metallo prezioso (31%).

Eppure, tra il dire e il fare c’è di mezzo un abisso: sebbene l’80% ritenga l’oro una scelta sicura e geniale, solo il 18% possiede realmente lingotti o monete. La maggioranza continua a tenere i propri risparmi immobili sui conti correnti (47%). Alla fine manca il coraggio di entrare in un negozio, o agire online, e comprare oro fisico o di carta. Tutto resta al livello di desiderio.

Qui emerge il vero paradosso macroeconomico, che ne è anche il rischio. L’oro non produce nulla. Non finanzia aziende, non crea posti di lavoro, non stacca dividendi e non paga interessi. È un capitale sterile. Quando i risparmiatori, spinti dalla paura, spostano la liquidità verso i beni rifugio improduttivi, sottraggono linfa vitale all’economia reale.

Inoltre, i risparmiatori stanno cadendo in un noto errore psicologico: credere che le corse dei prezzi del passato si ripeteranno identiche nel futuro. La storia finanziaria è spietata al riguardo. Chi comprò oro al picco del 1980 dovette aspettare ben 28 anni solo per recuperare i propri soldi. Chi lo fece nell’autunno del 2011, ha dovuto attendere fino all’estate del 2020. Chi lo ha comprato a inizi del 2026 per ora sta perdendo, come mostra il grafico sottostante da Tradingeconomics:

Oggi, nel primo trimestre del 2026, banche centrali e investitori continuano a comprare, portando la domanda globale a livelli altissimi. Tuttavia, gli esperti del World Gold Council invitano alla massima prudenza: in un mercato così carico, se le politiche economiche globali dovessero stimolare una forte crescita (la cosiddetta reflazione), il prezzo dell’oro potrebbe subire cadute improvvise e pesanti, perdendo fino al 20% del suo valore. Cercare sicurezza è umano, ma ignorare i cicli storici è il primo passo verso il disastro finanziario.