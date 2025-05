Caccia F/A-18 si schianta sulla USS Truman. Siamo al secondo caccia perso in una settimana, mentre gli Houthi attaccano

I dettagli rimangono molto limitati al momento, ma la CNN riferisce che un altro F/A-18 Super Hornet della superportaerei USS Harry S. Truman (CVN-75) è andato perso. La notizia è stata confermata da altri funzionari.

La CNN afferma che il jet è precipitato in mare durante il tentativo di atterraggio. Sia il pilota che l’ufficiale addetto al sistema d’arma (WSO) sono riusciti a espellersi e sono stati recuperati da un elicottero con ferite lievi. Il caccia ha mancato l’aggancio al momento dell’atterraggio e che il jet è uscito di pista. La squadriglia MH-60 Seahawk HSC-11 ha effettuato il salvataggio e l’F/A-18F Super Hornet apparteneva al VFA-11, i Red Rippers.

⚡️BREAKING: Another F/A-18 Super Hornet fighter jet from the USS Harry S. Truman aircraft carrier was lost in the Red Sea, the second jet lost from the carrier in over a week. 1/2 https://t.co/UWGmD5NN3q pic.twitter.com/owwysF6hQk — War Analysis (@iiamguri9) May 7, 2025

Si tratta della seconda perdita di un Super Hornet dalla portaerei – uno dei due operanti nella regione – in appena una settimana. L’altra perdita è avvenuta mentre la nave stava schivando un attacco degli Houthi, con il Super Hornet che è caduto dal ponte in mare. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in quell’incidente. Un mese e mezzo prima di questa perdita, durante la stessa missione, la Truman ha subito una collisione in mare che ha portato a un cambio di comando della nave.

Poco prima di questo incidente, un altro dei Super Hornet della portaerei è stato accidentalmente abbattuto da un incrociatore della Marina degli Stati Uniti assegnato al Truman Strike Group.

La USS Harry S. Truman è stata profondamente coinvolta in una campagna aerea intensificata durata mesi contro gli Houthi nello Yemen. Queste ostilità potrebbero ora essere giunte al termine, poiché la Casa Bianca ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con la fazione estremista per cessare gli scontri a fuoco. L’accordo prevederebbe la fine della campagna degli Houthi contro il traffico marittimo nel Mar Rosso e nelle zone circostanti.

Anche la CNN riferisce che gli Houthi hanno attaccato oggi la portaerei nonostante l’accordo, affermando:

“Separatamente, il gruppo ribelle Houthi sostenuto dall’Iran ha “sparato” contro la Truman martedì, secondo quanto riferito da quattro fonti, nonostante il presidente Donald Trump avesse annunciato poche ore prima un apparente cessate il fuoco con il gruppo. Non è chiaro se i due incidenti siano collegati”.

La missione della Truman nel Mar Rosso, per contrastare gli attacchi degli Houthi non è stata fortunata, anzi si è rivelata molto più complessa, sia per una serie di sfortunati eventi, sia perché gli Houthi non si sono fatti problemi di attaccare le navi USA con missili antinave o droni iraniani. E senza il controllo della terraferma il problema non può essere risolto in modo definitivo.