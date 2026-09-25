Petrolio nell’Artico: la Russia avvia la rotta dei ghiacci per sfuggire a sanzioni e droni

Nonostante tutto i progetti petroliferi di Mosca vanno avanti. La Russia ha avviato le esportazioni commerciali di greggio nell’ambito del progetto Vostok Oil di Rosneft, immettendo i primi barili in mare dal suo nuovo terminale artico dopo anni di sanzioni, defezioni degli investitori e ritardi nella costruzione.

A settembre, tre petroliere di classe ghiaccio hanno caricato circa 250.000 tonnellate metriche di greggio dal terminale di Bukhta Sever, nella penisola di Taimyr. Due hanno trasportato il petrolio a Murmansk per il trasferimento da nave a nave. Una terza si è diretta verso l’Asia attraverso la rotta marittima settentrionale. Una quarta petroliera è in attesa di essere caricata.

Fonti del settore prevedono che quest’anno le esportazioni si attesteranno in media a circa 150.000 barili al giorno, pari appena al 7,5% dei 2 milioni di barili al giorno un tempo previsti per Vostok, per cui c’è spazio per aumentare.

Gran parte di quell’approvvigionamento iniziale proviene dai giacimenti maturi di Vankor di Rosneft. Rosneft afferma che lo sviluppo dei giacimenti settentrionali, compreso quello di Payakha, potrebbe portare le esportazioni a circa 600.000 bpd nella seconda metà del 2027 e a 1 milione di bpd entro il 2030.

Vostok comprende 13 giacimenti che contengono circa 50 miliardi di barili di greggio a basso tenore di zolfo. Un oleodotto dedicato lungo 790 chilometri collega il progetto a Bukhta Sever, dove Rosneft prevede di realizzare un hub di stoccaggio con 100 serbatoi.

Trafigura e Vitol si sono ritirate da Vostok dopo l’imposizione delle sanzioni occidentali alla Russia nel 2022, portando con sé due importanti investitori internazionali. Rosneft ha dovuto sostituire quei fondi con finanziamenti interni e vendite di asset, e le esportazioni commerciali hanno accumulato anni di ritardo rispetto al programma.

Quei barili stanno entrando in un mercato in cui uno dei maggiori clienti della Russia sta già acquistando meno. L’India ha ridotto le i mportazioni di greggio russo del 16,5% ad agosto, portandole a circa 2,1 milioni di bpd, mentre i dati preliminari di Kpler indicano 1,9 milioni di bpd per settembre. Una nuova legge statunitense sulle sanzioni prevede dazi fino al 100% sulle merci provenienti dai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Quindi c’è il rischio oggettivo che qualcuno si prenda una sberla sanzionatoria, anche se difficilmente saranno India e Cina.

Nel 2025 la Russia ha prodotto circa 9,9 milioni di barili al giorno di petrolio e condensato, rispetto ai quasi 13,6 milioni di barili al giorno degli Stati Uniti.

Bukhta Sever offre a quei nuovi barili anche una via di esportazione attraverso l’Artico. Uno dei primi carichi commerciali sta già navigando verso est attraverso la Rotta del Mare del Nord, allontanandosi dalle infrastrutture petrolifere russe del Mar Baltico e del Mar Nero, che sono state colpite dagli attacchi dei droni ucraini. Questi giacimenti e strutture, per ora, sono fuori dalla portata degli attacchi ucraini.