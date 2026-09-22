La trappola dei dazi di Trump sull’Ungheria: Budapest a Washington chiedendo di salvare il petrolio russo

L’Ungheria sta chiedendo ai funzionari statunitensi di non imporre dazi doganali al Paese dell’Europa centrale che continua ad acquistare petrolio russo, in quella che potrebbe rivelarsi una prova per il nuovo leader ungherese, che all’inizio di quest’anno ha ottenuto una schiacciante vittoria elettorale sull’alleato del presidente Trump, Viktor Orban.

La scorsa settimana i legislatori statunitensi hanno approvato la cosiddetta “Legge Lindsey O. Graham sulle sanzioni contro la Russia e l’Iran del 2026”, che autorizza e amplia le sanzioni, i dazi e i divieti previsti dalla legge nei confronti della Russia ed estende le sanzioni esistenti nei confronti dell’Iran. Il disegno di legge è stato firmato e convertito in legge venerdì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La legge consente al presidente di imporre potenzialmente dazi commerciali fino al 100% ai paesi che sono grandi importatori di petrolio e gas naturale russi.

Il presidente potrebbe «aumentare l’aliquota del dazio fino al 100% ad valorem (cioè in relazione al valore) su tutte le merci importate negli Stati Uniti da un paese che figurava tra i cinque maggiori importatori di petrolio greggio o gas naturale di origine russa, qualora tale paese effettui consapevolmente nuovi acquisti di tali prodotti dopo l’entrata in vigore della legge».

L’Ungheria è uno dei maggiori importatori di petrolio greggio russo, dopo Cina, India e Turchia, e potrebbe diventare un potenziale bersaglio dei dazi ai sensi della nuova legge statunitense.

Per un decennio e mezzo sotto il governo di Orbán, l’Ungheria ha mantenuto stretti legami con la Russia e con Putin, rifiutandosi di rinunciare agli acquisti di petrolio dalla Russia dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Il successore di Orbán, il primo ministro Peter Magyar, si è impegnato a diversificare le importazioni energetiche e a rompere con la politica filorussa dei precedenti governi Orbán.

Marton Hajdu, presidente della Commissione per la politica estera del Parlamento ungherese e membro del partito di governo di Magyar, ha appena incontrato funzionari statunitensi a Washington e ha dichiarato in un post su Facebook di aver chiesto ai legislatori statunitensi di entrambi gli schieramenti politici di «aiutare l’Ungheria a ridurre la sua dipendenza dall’energia russa e a garantire il proprio approvvigionamento energetico da fonti multiple».

Hajdu ha aggiunto di aver chiesto ai funzionari statunitensi di non imporre dazi all’Ungheria nel periodo in cui il Paese cercherà di affrancarsi dalle importazioni energetiche dalla Russia. «Stiamo costruendo relazioni ungherese-americane basate su interessi a lungo termine e valori condivisi, che vanno oltre i cicli elettorali», ha affermato il funzionario ungherese.

Alla fine tutti devono andare negli US, da Trump, e baciare il sacro anello, se vogliono evitare sanzioni. La cosa può piacere o no, ma così va il mondo.