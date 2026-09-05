Secondo Igor Sechin, amministratore delegato di Rosneft, il più grande produttore di petrolio russo il repzzo del petrolio non è impazzito non perché i produttori dell’OPEC abbiano deciso qualcosa, ma, semplicemente, perché la Cina ha stabilizzato e compensato i mercati con la propria capacità d’acquisto: infatti il prezzo di mercato attuale è deciso da Pechino non dall’OPEC.

La Cina ha rafforzato la propria posizione di principale acquirente determinante sul mercato globale e ha preso l’iniziativa dall’OPEC, ha affermato il dirigente, considerato uno stretto alleato di Vladimir Putin e da tempo critico nei confronti dell’OPEC.

«La Cina è riuscita a trasformarsi da grande consumatore e importatore a leader attivo del mercato», ha dichiarato Sechin in occasione di un forum economico a Vladivostok, nell’Estremo Oriente russo.

«Quest’anno la Cina ha sottratto l’iniziativa all’OPEC e, senza aderire ad alcun cartello, è riuscita a stabilizzare il mercato globale riducendo drasticamente le proprie importazioni di greggio di circa 5,5 milioni di barili al giorno (bpd)», ha dichiarato il massimo dirigente petrolifero russo.

Probabilmente, la maggiore riserva di cui il mercato ha potuto disporre quest’estate è stata il comportamento della Cina nelle importazioni di greggio. Il più grande importatore mondiale di greggio aveva accumulato, secondo le stime, fino a 1,4 miliardi di barili di greggio nelle riserve commerciali e strategiche prima della guerra in Iran. L’enorme riserva le ha permesso di ridurre drasticamente le importazioni quando lo Stretto di Ormuz è stato chiuso e i prezzi sono saliti alle stelle.

Da sempre acquirente opportunista, la Cina si è ritirata dal mercato spot nel bel mezzo della crisi mediorientale e, riducendo drasticamente questa domanda di importazioni, Pechino ha compensato da sola parte dell’offerta persa.

Il mercato sembrava aver sottovalutato la capacità della Cina di dimostrarsi così flessibile nelle importazioni di greggio da ridurre gli acquisti fino al 40% a giugno rispetto ai livelli prebellici.

Inoltre, durante la crisi, la Cina ha registrato un’impennata nell’uso dei veicoli elettrici, un massiccio passaggio al carbone e una quota crescente di produzione di energia da fonti rinnovabili.

«Ritengo che un’ulteriore crescita delle riserve strategiche e commerciali rafforzerà il ruolo della Cina nel mercato energetico, in un contesto caratterizzato dal calo dell’influenza dell’OPEC e dal numero sempre più esiguo dei suoi membri», ha affermato Sechin.

All’inizio di quest’anno, gli Emirati Arabi Uniti (EAU), uno dei maggiori produttori del cartello, hanno lasciato l’OPEC con effetto dal 1° maggio per perseguire i propri interessi nazionali.