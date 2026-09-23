Un El Niño energico scuote il Pacifico: la California dichiara l’emergenza e l’Europa rischia lo shock energetico

Il termometro delle acque del Pacifico ha appena fatto saltare ogni riferimento storico, spingendosi a livelli molto elevati. Mentre la California dichiara in anticipo lo stato d’emergenza per proteggere strade e dighe da tempeste devastanti, l’onda d’urto di questo fenomeno estremo si prepara ad attraversare l’oceano. Per l’Europa, l’incognita più pesante non riguarda solo piogge e fango, ma la tenuta di una rete energetica già fragile alla vigilia dell’inverno.

L’anomalia termica registrata nella zona centrale del Pacifico equatoriale ha toccato i +3,05 °C rispetto alla media storica. È un valore che supera il primato assoluto del novembre 2015 (+3,02 °C).

Il dato allarmante è temporale: questo record è arrivato con mesi di anticipo rispetto al consueto picco stagionale di fine anno in quell’area. I centri di calcolo indicano che tra novembre e dicembre l’anomalia potrebbe sfiorare i +4 °C, una soglia mai cartografata dalla meteorologia moderna.

La NOAA (l’ente oceanico e atmosferico statunitense) stima ormai al 90% la probabilità di un evento “molto forte” e al 75% la possibilità di una stagione senza precedenti storici.

You are looking at the strongest El Niño event on record. On Sept. 19, the key monitoring region in the Pacific Ocean reached 3.05°C above average, breaking the record from November 2015. There are still three months of strengthening to go. pic.twitter.com/hLcK0aePwg — Ben Noll (@BenNollWeather) September 20, 2026

Dalla California a Panama: il mondo fa i conti con i blocchi fisici

A Sacramento, il governatore Gavin Newsom ha firmato l’emergenza preventiva per mobilitare la Guardia Nazionale, scavalcando lungaggini burocratiche per rinforzare argini e stoccare sacchi di sabbia. La memoria corre ai grandi eventi del passato, come quelli del 1997-1998 e del 2015-2016, capaci di bruciare centinaia di miliardi di dollari in danni alle infrastrutture.

I primi colpi alla logistica globale sono già evidenti. Il Canale di Panama soffre una marcata carenza d’acqua nei bacini artificiali che alimentano le chiuse, costringendo a ridurre il pescaggio e il transito giornaliero delle navi cargo. Dall’altro lato del globo, il Sud-est asiatico registra siccità che colpiscono i raccolti di riso e piantagioni, mentre in India la riduzione delle piogge estive minaccia le riserve alimentari.

La spaccatura europea: gelo a nord, fango a sud

Come reagisce il continente europeo quando il Pacifico accumula una simile massa di calore? La meteorologia dinamica insegna che le anomalie oceaniche deviano la Corrente a Getto, il grande fiume d’aria che guida le perturbazioni alle nostre latitudini.

La mappa che si prospetta per i mesi freddi divide l’Europa in due blocchi opposti:

Nord Europa e Scandinavia: l’espansione di alte pressioni di blocco favorisce spesso la discesa di aria artica continentale, con lunghi periodi asciutti ma rigidissimi.

l’espansione di alte pressioni di blocco favorisce spesso la discesa di aria artica continentale, con lunghi periodi asciutti ma rigidissimi. Europa meridionale e bacino del Mediterraneo: le correnti perturbate atlantiche vengono spinte verso latitudini più basse, portando piogge continue, mareggiate e rischio idrogeologico sulle coste.

Questa configurazione non è una semplice curiosità per appassionati di meteorologia, ma un moltiplicatore di rischi economici.

Area Geografica Condizioni Meteo Attese Principale Impatto Economico Nord Europa Gelo continentale prolungato, scarse precipitazioni Picco nei consumi di riscaldamento, stress sulle scorte di gas Sud Europa Piogge abbondanti, venti forti, mari agitati Danni alle infrastrutture costiere, ripresa bacini idroelettrici Nord America (Ovest) Piogge torrenziali, onde anomale, frane Costi di ricostruzione, blocchi viari e logistici America Centrale Siccità persistente, calo livelli idrici Rallentamento transiti marittimi (Canale di Panama)

L’inverno alle porte e il punto debole del gas tedesco

Il vero banco di prova economico di questo El Niño da primato si giocherà sui contatori di luce e gas. Se il Nord Europa dovesse entrare in una morsa di freddo prolungato, la domanda termica esploderebbe proprio dove il sistema industriale è meno coperto: la Germania è in grave ritardo nel riempimento delle riserve di Gas. Già di per sè le scorte non sono sufficienti a passare l’intero inverso , ma con un novembre al 70% c’è la certezza di esaurirle e di trovarsi a dipendere direttamente dal (GNL) che arriva via mare.

La conseguenza immediata sarebbe una nuova fiammata dei prezzi all’ingrosso sull’indice TTF di Amsterdam, trasferendosi a catena su bollette e manifattura.

I paesi nordici si trovano in una posizione differente. Svezia e Finlandia possono contare su una solida base nucleare a carico costante, rinforzata dall’entrata a pieno regime del reattore Olkiluoto 3. Tuttavia, un freddo secco e prolungato congela i fiumi scandinavi, riducendo l’apporto idroelettrico e costringendo la regione a trattenere tutta la propria energia anziché esportarla verso la Germania.

Nel Sud Europa, Italia e Spagna vedranno verosimilmente un riempimento utile dei propri bacini idroelettrici alpini e appenninici. Il prezzo da pagare sarà però la gestione dell’instabilità: le raffiche di vento estreme e le alluvioni mettono sotto pressione reti di distribuzione locali e logistica merci, mentre i prezzi elettrici rimangono comunque agganciati alle tensioni del mercato continentale del gas.

Un fenomeno oceanico a diecimila chilometri di distanza mette a nudo la realtà materiale dell’economia: senza scorte strategiche abbondanti e una programmazione fisica delle reti, bastano pochi gradi in più nel Pacifico per mandare in crisi i bilanci europei