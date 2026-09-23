L’Europa spegne l’ultima chimica: INEOS blocca tre impianti strategici per i costi del gas. La Cina ringrazia

INEOS sta mettendo in inattività tre dei suoi impianti nel Regno Unito poiché l’impennata dei prezzi del gas naturale in Europa rende le operazioni non competitive, ha dichiarato martedì il colosso chimico, avvertendo che con la messa in inattività di questi impianti l’Europa sta perdendo le ultime unità di produzione di acetile su scala mondiale rimaste.

Per chi non lo sapesse, Ineos Group Limited è una conglomerata internazionale breitannica con sede a Londra, il nono gruppo chimico al mondo, che si occupa anche di settori che variano dai carburanti all’alimentare al farmaceutico al tessile e perfino allo sport.

I tre impianti che verranno messi in stand-by a Hull, nel Regno Unito, sono le ultime unità europee di produzione di acetile su scala mondiale, che forniscono la materia prima per un’ampia gamma di materiali essenziali per l’Europa, tra cui prodotti farmaceutici, abbigliamento, cosmetici, detergenti, materiali da costruzione ed esplosivi militari, ha affermato INEOS.

«Sono certo che la gente farà fatica a credere che siamo costretti a mettere in disuso alcuni degli impianti più efficienti d’Europa, ma con i prezzi del gas che ora sono 12 volte superiori a quelli degli Stati Uniti e 8 volte superiori a quelli della Cina, semplicemente non possiamo competere», ha dichiarato il presidente di INEOS, Sir Jim Ratcliffe.

Mentre il prezzo di riferimento Henry Hub negli Stati Uniti si attesta questa settimana a circa 2,83 dollari per milione di unità termiche britanniche (MMBtu), il contratto a scadenza più vicina del prezzo all’ingrosso del gas nel Regno Unito supera i 23 dollari per MMBtu.

«Non solo il prezzo del gas, assurdamente alto, sta distruggendo la nostra base manifatturiera e i posti di lavoro delle persone che lavorano duramente nell’Humberside, ma sta anche aumentando enormemente l’impatto ambientale, poiché i prodotti sostitutivi provenienti dagli Stati Uniti comportano il doppio delle emissioni di carbonio e quelli dalla Cina un livello di emissioni 8 volte superiore», ha affermato il miliardario proprietario di INEOS, che ha criticato «le politiche energetiche e sul carbonio paralizzanti dell’Europa» che stanno portando molte industrie, compresa quella chimica, sull’orlo dell’estinzione.

«Le autorità di regolamentazione europee devono rendersi conto che la combinazione di costi energetici elevati e dell’onere aggiuntivo rappresentato da tasse sul carbonio insostenibili sta distruggendo la nostra base manifatturiera europea», ha affermato Ratcliffe nel comunicato odierno di INEOS.

«Il risultato netto di queste attuali politiche è quello di incoraggiare la produzione basata sul carbone in Cina e l’esportazione massiccia di posti di lavoro sia verso la Cina che verso gli Stati Uniti», ha dichiarato il dirigente. Un problema che però non sembra interessare particolarmente i politicie britannici ed europei che, per ora, non rischiano il posto.