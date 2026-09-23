Polo spaventa il Pacifico: crollo barometrico a 889 mb in 24 ore e l’incubo dei porti messicani

Un calo di pressione senza precedenti trasforma una tempesta ordinaria in un mostro di Categoria 5 al largo del Messico: infrastrutture a rischio e rotte commerciali già paralizzate. I barometri a bordo dell’aereo dei Hurricane Hunters hanno segnato un valore che ha fatto sobbalzare i meteorologi: 889 millibar, un valore estremamente basso che ha acceso tutti gli allarmi sulla forza di questo uragano, ora chiamato Polo. In meno di ventiquattro ore, una perturbazione considerata poco più di un disturbo stagionale ha subito un’accelerazione brutale, trasformandosi in un uragano di Categoria 5.

La tempesta si trova attualmente nell’Oceano Pacifico orientale, a circa 580 chilometri a sud-sud-est di Manzanillo, e minaccia direttamente gli stati messicani di Guerrero e Michoacán. Sebbene il cuore della perturbazione rimanga per ora al largo della costa, le sue bande esterne stanno già scaricando piogge torrenziali capaci di provocare frane e allagamenti.

Per capire la portata di quello che sta accadendo, serve un termine di paragone. Più la pressione al centro di un ciclone scende, più i venti aspirati dall’esterno diventano feroci. A 889 millibar, se il dato verrà omologato in via definitiva, Polo diventa il secondo uragano più intenso mai registrato nella storia del Pacifico orientale.

Davanti a lui resta soltanto il mostruoso uragano Patricia del 2015, che scese fino a 872 millibar. Perfino giganti storici dell’Atlantico, come Wilma nel 2005 (882 millibar), appartengono a questa stessa e ristrettissima categoria di giganti atmosferici distruttivi.

Ciclone Bacino Anno Pressione minima (mb) Venti massimi stimati Tip Pacifico Occidentale 1979 870 305 km/h Patricia Pacifico Orientale 2015 872 345 km/h Polo Pacifico Orientale 2026 889 (preliminare) 270-290 km/h Wilma Atlantico 2005 882 295 km/h

La vera anomalia di Polo, però, sta nei tempi. Gli uragani solitamente impiegano giorni per riscaldare i propri motori termici. Qui abbiamo assistito a una crescita dei venti di circa 180 km/h nello spazio di un solo giorno. Solo Patricia ha fatto qualcosa di simile. Acque oceaniche calde oltre i 31 gradi hanno agito come una tanica di benzina gettata su un falò.

Quando la natura accelera a questo ritmo, le previsioni saltano e la burocrazia dei piani di emergenza arranca. Ma l’impatto non è solo meteorologico. Le conseguenze economiche e logistiche sono già pesanti e immediate.

Le autorità marittime messicane hanno disposto la chiusura cautelativa di scali portuali strategici:

Lázaro Cárdenas: il secondo porto più trafficato del Messico per container e rinfuse industriali, snodo vitale per i commerci tra Asia e America Latina.

il secondo porto più trafficato del Messico per container e rinfuse industriali, snodo vitale per i commerci tra Asia e America Latina. Acapulco e Zihuatanejo: chiusi al traffico commerciale e alla navigazione minore, con severe ricadute sul turismo e sulla pesca locale.

chiusi al traffico commerciale e alla navigazione minore, con severe ricadute sul turismo e sulla pesca locale. Linee di cabotaggio: navi mercantili e petroliere costrette a deviare le rotte verso ovest o a fermarsi alla fonda, con costi vivi di carburante e ritardi nelle consegne.

A tutto questo si aggiunge la vulnerabilità della rete viaria terrestre. Le fasce montuose della Sierra Madre del Sur, bagnate da accumuli di pioggia fino a 200 millimetri, minacciano di isolare interi distretti produttivi per via di frane e ponti lesionati.

Nel mondo reale dei mercati, queste ore di chiusura portuale si traducono in catene di approvvigionamento bloccate e premi assicurativi per il trasporto marittimo che schizzano verso l’alto.

In un momento di grandee tensione, con i noli marittimi alle stelle, Polo viene a dirigersi un una delle aree con maggiore tensione logistica, cioè sta muovendosi verso l’uscita del Canale di Panama nel Pacifico, con la possibilità di causare danni enormi.

Polo dimostra ancora una volta che la sicurezza delle infrastrutture e la continuità dei commerci non dipendono solo dalle formule economiche, ma dalla tenuta fisica delle opere di fronte alla realtà. Quando un fronte d’aria crolla a 889 millibar, l’austerità deve mettersi da parte per fare spazio alla spesa pubblica immediata.