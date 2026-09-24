Allarme energia: Bruxelles prepara il piano per i blackout selettivi e il razionamento forzato dei consumi

Immaginate di rientrare a casa la sera o di gestire una linea di produzione industriale e scoprire che la corrente è stata staccata per ordine diretto di Bruxelles. Non siamo davanti alla trama di un romanzo distopico, ma all’architettura normativa concreta contenuta nell’ultima bozza di regolamento della Commissione europea. Per evitare il collasso totale delle reti in caso di crisi, l’Unione Europea si prepara ad assumere poteri straordinari: imporre tagli obbligatori ai consumi di gas ed elettricità e autorizzare veri e propri blackout selettivi.

Il pacchetto legislativo, accelerato dai nuovi timori geopolitici in Medio Oriente e dai rischi di sabotaggio sulle infrastrutture critiche, compie un passo atteso ma dai risvolti pesanti. Bruxelles intende fondere in un unico testo il regolamento del 2017 sulla sicurezza delle forniture di gas e quello del 2019 sulla preparazione ai rischi nel settore elettrico.

Fino ad oggi i due comparti viaggiavano su binari separati. Una divisione che la Commissione giudica superata e rischiosa: il gas serve per alimentare le centrali elettriche che garantiscono stabilità, mentre l’elettricità è indispensabile per far funzionare compressori e stoccaggi sotterranei.

Lo strumento cardine della nuova disciplina è la cosiddetta “allerta UE”, che potrà essere proclamata a livello regionale o comunitario. La Commissione potrà attivarla non solo nel pieno di una catastrofe, ma persino quando rileva un “rischio sostanziale” di crisi, prima ancora che i normali meccanismi commerciali abbiano fallito. Basterà la richiesta formale di due governi nazionali per far scattare il dispositivo.

A quel punto, Bruxelles avrà la facoltà di imporre adeguamenti obbligatori della domanda. Non si tratterà di semplici raccomandazioni o inviti al risparmio: la Commissione fisserà percentuali precise di riduzione dei consumi, aree geografiche coinvolte e durata temporale delle misure.

Il calcolo prenderà come parametro i consumi medi degli ultimi cinque anni, penalizzando potenzialmente chi ha già ridotto i carichi energetici negli anni passati per efficientare i propri cicli produttivi.

Se le misure preventive non dovessero bastare e l’allerta si trasformasse in emergenza conclamata, il piano prevede l’opzione più drastica: il “distacco manuale del carico”. Dietro questa formula tecnica si nasconde la realtà cruda dei blackout controllati e programmati a rotazione sul territorio.

I centri di coordinamento regionali dovranno stabilire in anticipo chi staccare dalla rete per impedire che l’intera griglia continentale vada in blocco totale. Per attivare questo pulsante di emergenza serviranno tre passaggi:

La dichiarazione ufficiale dello stato di emergenza regionale.

La richiesta esplicita di almeno due governi dell’area interessata.

La valutazione tecnica che, senza interruzioni immediate, la tenuta del sistema salterebbe.

Il testo cita la tutela formale dei “consumatori protetti”, categoria che include ospedali, servizi di soccorso e famiglie vulnerabili. Tuttavia, la bozza chiarisce un dettaglio fondamentale: in caso di collasso imminente, anche gli utenti protetti potranno subire riduzioni per garantire una sopravvivenza minima della fornitura a tutti. Nessuno, di fatto, potrà considerarsi immune.

Il piano introduce inoltre regole specifiche sulle microreti, che potranno essere isolate o ricollegate alla rete generale con procedure standardizzate per evitare blackout a catena. Un protocollo che per ora nasce su base volontaria, ma che Bruxelles potrà rendere vincolante con una decisione successiva.

Emerge qui una vistosa contraddizione tecnica. L’Unione Europea ha spinto a tappe forzate sull’elettrificazione e sull’abbandono delle fonti fossili tradizionali, aumentando la dipendenza da eolico e fotovoltaico. Ma il vento e il sole sono fonti discontinue che non garantiscono carichi costanti. Quando cala la produzione naturale, servono le centrali a turbogas di supporto.

La bozza comunitaria riconosce questa fragilità strutturale e inserisce le centrali a gas tra i soggetti tutelati con forniture prioritarie per preservare la rete. Il sistema ammette così di non poter fare a meno del combustibile fossile se vuole evitare il buio.

Le ricadute pratiche sull’economia reale rischiano di essere pesantissime, soprattutto per i Paesi a forte vocazione manifatturiera. I razionamenti obbligatori colpiranno inesorabilmente le imprese energivore: acciaierie, fonderie, ceramiche, chimica e meccanica pesante non possono modulare i consumi a comando senza spegnere gli impianti.

Ogni ora di fermo produttivo forzato si traduce in costi fissi bruciati, commesse perse e mancata competitività rispetto a Stati Uniti e Asia, dove l’energia costa una frazione rispetto all’Europa. A ciò si aggiunge il divieto imposto ai singoli Stati di adottare misure di salvaguardia sui propri confini, impedendo ai governi di bloccare l’export per tutelare le fabbriche nazionali se Bruxelles decide di redistribuire la scarsità verso altri partner.

Completano il quadro nuovi obblighi per gli operatori, chiamati a creare magazzini strategici europei di pezzi di ricambio critici e ad aggiornare ogni due anni l’analisi dei rischi legati a sicurezza fisica e guerra ibrida.

Situazione Quadro normativo attuale Nuove regole proposte da Bruxelles Rischio di crisi Valutazioni nazionali e risposte di mercato Allerta UE e tagli obbligatori ai consumi decisi dall’alto Emergenza grave Gestione locale dei gestori di rete Blackout selettivi coordinati e piani di distacco forzato Utenti protetti Salvaguardia totale a livello nazionale Protezione parziale: tagli ammessi per salvare la stabilità Forniture di gas Meccanismi commerciali e scorte libere Priorità assoluta riservata alle centrali termoelettriche Scorte e ricambi Gestione autonoma delle aziende di rete Magazzini strategici europei e obblighi biennali di difesa

La risposta europea alle tensioni internazionali non passa da una strategia per aumentare l’offerta di energia e abbattere i costi, ma dall’amministrazione centralizzata della carestia. Invece di garantire energia abbondante a prezzi competitivi per sostenere investimenti e lavoro, la burocrazia comunitaria si prepara a tagliare le forniture. Una pianificazione della scarsità che rivela tutta la debolezza del modello energetico continentale, basato solo sul taglio, mai sulla crescita. Praticamente un modello che gestisce la povertà.