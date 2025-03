Petrolio: il prezzo rimarrà depresso a lungo, per l’eccesso di Offerta

La banca centrale russa ha avvertito il governo che i prezzi del petrolio potrebbero subire un crollo prolungato a causa dell’aumento della produzione statunitense e non OPEC quest’anno.

L’avvertimento è arrivato all’inizio dell’anno ed era molto probabilmente legato alle molteplici previsioni che anticipavano proprio un simile sviluppo. Non è però certo che tali previsioni si rivelino veritiere, come segnalato dalla stessa industria petrolifera statunitense.

La Reuters ha riportato la notizia della Banca Centrale Russa all’inizio della settimana, affermando che l’avvertimento era incluso in una presentazione che il Primo Ministro Mikhail Mishustin aveva preparato per una discussione di gabinetto. “Un rischio significativo è il prezzo del petrolio”, ha detto la Reuters citando una diapositiva della presentazione, ‘un aumento significativo della produzione negli Stati Uniti e al di fuori dell’OPEC’.

Non sorprende affatto ricevere un simile avvertimento da una banca centrale che, come altre istituzioni finanziarie statali, segue in modo molto attento le previsioni del mercato delle materie prime. Tale comportamento è ancora meno sorprendente da parte della banca centrale di uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo.

Inoltre, i redattori del bilancio russo tendono tradizionalmente a essere prudenti nelle loro stime sul prezzo del petrolio, quindi è probabile che anche la banca centrale pecchi di cautela. Infatti, in un recente aggiornamento, la banca ha previsto un prezzo medio del Brent per quest’anno di 60 dollari al barile. Si tratta di una riduzione rispetto ai 68 dollari al barile per il 2024 e ai 60 dollari per il 2026 e il 2027.

Tutte queste previsioni ribassiste dipendono dalla materializzazione di una crescita significativa della produzione al di fuori dell’OPEC, soprattutto negli Stati Uniti. Il Presidente Trump lo vuole, ma i dirigenti del settore petrolifero no. Trump ha fatto una campagna elettorale a favore dell’energia a basso costo in patria e del dominio energetico all’estero, ma questi obiettivi sono in contrasto con le priorità dell’industria petrolifera, la cui priorità è fare soldi per gli azionisti. Questo sarebbe più difficile in un contesto di prezzi del petrolio più bassi, e i dirigenti non hanno cercato di nasconderlo.

A conferma di questo sentimento, l’ultimo sondaggio sull’energia della Fed di Dallas ha citato i dirigenti dell’industria che hanno dichiarato che i produttori di petrolio hanno poche motivazioni per spendere di più per l’aumento della produzione e che alcuni di loro ridurrebbero addirittura la produzione in caso di ulteriore calo del petrolio.

Nella sezione commenti dell’indagine sono stati riportati commenti come “Non ci può essere un ‘dominio energetico degli Stati Uniti’ e un petrolio a 50 dollari al barile; queste due affermazioni sono contraddittorie” e “I prezzi del petrolio sono diminuiti mentre i costi operativi hanno continuato ad aumentare. Per stimolare nuove attività, i prezzi del petrolio devono essere compresi tra i 75 e gli 80 dollari al barile“ e ‘Drill , baby drill’ non è altro che un mito e un grido d’allarme populista”.

Questi commenti, che arrivano in compagnia di dirigenti che si lamentano dell’aumento dell’incertezza nel settore energetico a causa della spinta tariffaria di Trump, suggeriscono fortemente che non ci saranno grandi aggiunte alla produzione petrolifera statunitense quest’anno al livello attuale dei prezzi del petrolio.

Tuttavia, i movimenti dei prezzi degli ultimi due anni hanno dimostrato che i trader non hanno bisogno di cambiamenti effettivi dell’offerta, o dell’assenza di tali cambiamenti, per passare da ribassisti a rialzisti in un batter d’occhio. È bastata la percezione di un’offerta eccessiva o insufficiente. Ciò significa che la volatilità dei prezzi rimarrà maggiore di quella che si registrava nei periodi di trading pre-algo, con un notevole rischio di ribasso basato sulle percezioni dell’offerta.

Nello stesso tempo si sta materializzando una forte offerta extra- OPEC+ ed extra-USA, come, ad esempio, quelal proveniente dalla Guyana o dall’Argentina, o dalle nuove esplorazioni africane. Ricordiamo che la Guayana produce ormai quasi 700 mila barili al giorno e prevede di aumentare rapidamente questo valore. Questa produzione è molto più pericolosa rispetto a quella dello shale americano, maggiormente influenzata dalle dinamiche del prezzo e con costi relativamente elevati.

Per quanto riguarda specificamente la Russia, la Federazione si trova in una posizione delicata, perché qualsiasi discorso sulla revoca delle sanzioni farà crollare i prezzi del petrolio, il che sarebbe uno svantaggio per i produttori russi. L’effetto potrebbe essere transitorio, fino a quando il mercato non si tranquillizzerà sul fatto che la Russia non inonderà il mondo di petrolio, ma per ora sembra che, ironia della sorte, le sanzioni siano migliori per i prezzi del petrolio russo e degli Stati Uniti.