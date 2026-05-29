Allarme scorte petrolifere: perché i prezzi del greggio rischiano di esplodere molto presto

“Siamo vicini a livelli di inventario mai visti prima“. Non è la frase ad effetto di un analista finanziario a caccia di visibilità, ma il severo avvertimento di Neil Chapman, Senior Vice President di Exxon. Mettendo a sistema le sue parole con le recenti dichiarazioni del CEO di Chevron, Mike Wirth, il quadro che emerge dalle majors americane è tutt’altro che rassicurante. Mentre i mercati sembrano distratti e i prezzi del barile hanno paradossalmente registrato un calo nelle ultime settimane, i fondamentali fisici dell’energia ci inviano un segnale inequivocabile: stiamo esaurendo le riserve strategiche e commerciali a un ritmo insostenibile.

La matematica del greggio e il paradosso dei prezzi

Come evidenziato di recente dagli analisti di JPMorgan, il mercato globale del petrolio funziona in modo simile alla pressione sanguigna: può contenere centinaia di milioni di barili, ma se le giacenze operative scendono sotto una certa soglia, l’intero sistema va in ipotensione.

All’inizio del 2026, su 8,4 miliardi di barili di scorte globali, solo 0,8 miliardi risultavano effettivamente mobilizzabili senza mandare sotto stress la logistica. Qui si innesta il dramma dello Stretto di Hormuz. Con un ammanco tra i 10 e i 13 milioni di barili al giorno tagliati fuori dalle rotte commerciali a causa dell’attuale conflitto, le scorte dei Paesi OCSE stanno crollando. Solo nel mese di maggio, Goldman Sachs ha rilevato un tonfo record di 8,7 milioni di barili al giorno.

Eppure, i prezzi sono scesi. Come è possibile? Le ragioni sono essenzialmente due:

Le continue rassicurazioni verbali (il cosiddetto jawboning) su un presunto, ma finora sfuggente, imminente accordo diplomatico per riaprire lo Stretto.

Il massiccio prelievo dalle riserve petrolifere strategiche (SPR), comprese quelle cinesi e americane, che sta temporaneamente drogando l’offerta.

Tuttavia, l’illusione ottica di un mercato in equilibrio sta per svanire. Anziché lasciar salire i prezzi per innescare una necessaria riduzione della domanda, gli interventi istituzionali per mantenere artificialmente bassi i costi stanno semplicemente sussidiando i consumi mentre i magazzini mondiali si svuotano del tutto.

La scadenza di Hormuz: il tempo stringe

Quando finiranno questi ammortizzatori? Le proiezioni convergono su una finestra temporale drammaticamente ristretta:

Entro giugno: le scorte commerciali OCSE scenderanno a livelli di conclamato stress operativo.

le scorte commerciali OCSE scenderanno a livelli di conclamato stress operativo. Tra due o tre settimane: secondo i modelli citati da Exxon, potremmo toccare la “soglia critica” in cui l’assenza di barili fisici farà perdere il controllo del mercato.

secondo i modelli citati da Exxon, potremmo toccare la “soglia critica” in cui l’assenza di barili fisici farà perdere il controllo del mercato. Entro settembre: il sistema globale toccherà il fondo operativo assoluto se i colli di bottiglia di Hormuz non verranno superati.

Il problema, rimarcato anche dal CEO della statale emiratina Adnoc, è che pur ipotizzando una pace immediata, i flussi marittimi non torneranno alla normalità prima del 2027. Ci vorranno mesi di lavoro logistico e diplomatico solo per recuperare l’80% della capacità originaria.

Cosa succede quando si tocca il fondo?

Le parole di Exxon poggiano su solide basi quantitative. Una volta esaurite le scorte di compensazione, l’unico modo per ripristinare l’equilibrio tra domanda e offerta sarà una brutale “distruzione della domanda” indotta dai prezzi.

Orizzonte Temporale Livello di Criticità Operativa Giugno 2026 Inizio stress operativo sulle giacenze OCSE Luglio-Agosto 2026 Possibile impennata parabolica del Brent ($150-$160) Settembre 2026 Esaurimento totale dei buffer operativi globali Q1-Q2 2027 Ripristino completo dei flussi (scenario ottimistico)

I modelli indicano che il Brent potrebbe schizzare rapidamente in area 150-160 dollari. A quel punto, i costi industriali diventeranno insostenibili. Dal punto di vista macroeconomico, l’attuale politica del respiro corto genererà squilibri ben più gravi nel medio termine: un prezzo calmierato oggi ci toglie gli ammortizzatori per domani. Le ricadute sull’economia reale si tradurrebbero in un’inflazione da costi nuovamente fuori controllo, margini aziendali decapitati e un inevitabile crollo degli investimenti, ponendo i governi davanti all’amaro dilemma tra l’attuare un nuovo, rischioso stimolo a deficit o l’accettare una profonda, ma forse inevitabile, recessione.