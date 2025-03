Guyana: esplode l’export di Petrolio, e l’Europa festeggia

Cinque anni dopo che un consorzio guidato dalla Exxon ha prodotto il primo petrolio nell’offshore della Guyana, il Paese sta pompando più di 600.000 barili al giorno (bpd) di greggio ed è diventato il quinto esportatore di petrolio del Sud America.

La Guyana e la ExxonMobil prevedono che la produzione di petrolio salga a 1,3 milioni di bpd entro il 2030, raddoppiando così gli attuali volumi di produzione. Tanto quanto ora ne produce la Libia.

Con l’aumento della produzione, negli ultimi anni le esportazioni di greggio della Guyana sono aumentate. Più della metà di queste esportazioni è destinata all’Europa, dove i raffinatori hanno apprezzato sempre di più i greggi della Guyana: Liza, Unity Gold e Payara Gold. Questi greggi sono più dolci e leggeri rispetto a quelli di altri esportatori sudamericani, come il Messico o la Colombia.

Dalla fine del 2019, quando la Guyana ha esportato il suo primo carico di greggio, il Paese è diventato il quinto esportatore dell’America Latina, dopo Brasile, Messico, Venezuela e Colombia.

I piani della Guyana per lo sviluppo della sua fiorente industria petrolifera non si fermano all’aumento della sua quota del mercato petrolifero globale.

Il Paese e la ExxonMobil stanno valutando progetti di gas-to-shore per alimentare l’industria dei fertilizzanti e dell’alluminio e per alimentare e raffreddare i centri dati.

Mentre elabora questi piani per l’utilizzo del gas naturale, la Guyana sta incrementando la produzione e le spedizioni di greggio.

L’anno scorso, le esportazioni della Guyana sono aumentate del 54% rispetto all’anno precedente, grazie alla forte domanda europea.

Le esportazioni di greggio hanno raggiunto una media di circa 582.000 bpd nel 2024, mentre la ExxonMobil e i suoi partner Hess Corp e la cinese CNOOC hanno continuato a incrementare la produzione dal blocco offshore Stabroek, dove finora sono stati scoperti più di 11 miliardi di barili equivalenti di petrolio.

Il greggio della Guyana ha trovato un mercato favorevole in Europa grazie alla vicinanza, alla qualità e alla facilità di accesso ai venditori, ha dichiarato a Reuters a gennaio un commerciante anonimo di greggio latinoamericano.

“L’Europa è il mercato ideale per il greggio della Guyana”, ha osservato il commerciante.

Il greggio più leggero e dolce della Guyana ha incrementato la sua quota di mercato in Europa e l’anno scorso la maggior parte delle esportazioni della Guyana è stata destinata all’Europa. Il 66% del petrolio della Guyana è stato spedito in Europa nel 2024, rispetto al 62% del petrolio della Guyana diretto in Europa nel 2023.

Nel gennaio 2025, la quota europea delle esportazioni della Guyana è stata ancora più alta, pari al 75%, dato che quindici carichi su venti sono stati presi dall’Europa, secondo i servizi di tracciamento delle navi citati dall’outlet guyanese OilNOW .

Il greggio della Guyana è destinato ad aumentare ulteriormente la sua quota di mercato in Europa e nel mondo nei prossimi anni, dato che si prevede che la produzione del Paese salirà a oltre 1 milione di bpd entro la fine del decennio.

La Guyana produce già oltre 660.000 bpd di greggio dal blocco gestito dalla Exxon. Si prevede che la capacità produttiva della Guyana supererà 1,7 milioni di barili al giorno, con una produzione lorda che crescerà fino a 1,3 milioni di barili al giorno entro il 2030, secondo Exxon.

Secondo la super major statunitense, la Guyana è ora il terzo produttore di petrolio pro-capite al mondo.

L’aumento della produzione e delle esportazioni di petrolio ha aiutato l’economia della Guyana a crescere del 43,6% lo scorso anno, segnando il quinto anno consecutivo di crescita del PIL a due cifre, iniziato proprio quando la Guyana è diventata un produttore di petrolio.

Lo sviluppo del settore petrolifero e del gas continua, con la Exxon che sta valutando ulteriori progetti per sfruttare le ricchezze del greggio e del gas naturale al largo della Guyana.

La Exxon e i suoi partner prevedono di produrre fino a 1,5 miliardi di piedi cubi al giorno (bcfd) di gas naturale e 290.000 barili al giorno di condensato nel progetto Longtail, l’ottavo progetto del consorzio nell’offshore della Guyana, che sarà anche il più grande sviluppo di gas naturale nel prolifico blocco Stabroek.

Alcune delle oltre una dozzina di scoperte nel Blocco Stabroek presentano buone risorse di gas naturale, che Exxon ha deciso di sviluppare per la produzione di energia elettrica a terra e potenzialmente per l’esportazione di GNL in futuro.

Il mese scorso, Alistair Routledge, presidente e direttore generale della ExxonMobil Guyana, ha dichiarato che la multinazionale intende incrementare la produzione di gas in Guyana e che potrebbe prendere in considerazione l’esportazione di gas in una fase successiva.