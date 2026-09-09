Petrolio, il grande ritorno: Chevron mette 7 miliardi sul Venezuela e raddoppia i pozzi. Il pragmatismo batte la politica

Chevron prevede di raddoppiare il numero di impianti di trivellazione che gestisce in Venezuela nell’ambito di un piano di espansione quinquennale che punta a una produzione di circa 600.000 barili al giorno.

Martedì, il direttore finanziario Eimear Bonner ha dichiarato che Chevron aggiungerà nuovi impianti in base ai nuovi termini contrattuali firmati con il Venezuela la scorsa settimana. Tali termini garantiscono inoltre a Chevron il ricorso all’arbitrato internazionale, una clausola particolarmente utile in un Paese con una lunga storia di nazionalizzazioni petrolifere e controversie contrattuali.

Le tre joint venture venezuelane di Chevron prevedono di investire oltre 7 miliardi di dollari fino al 2031. La produzione attuale è di circa 290.000 barili al giorno, interamente esportati negli Stati Uniti. Chevron afferma che i costi di produzione nell’ambito delle operazioni ampliate dovrebbero rimanere al di sotto dei 20 dollari al barile.

La società ha inoltre ottenuto ulteriori aree nella fascia dell’Orinoco, comprese le zone di Carabobo assegnate a Petroindependencia. Chevron detiene una partecipazione del 49% in tale joint venture e dispone di ulteriori diritti di sviluppo in prossimità del proprio impianto di Petropiar.

Chevron è presente in Venezuela dal 1923 ed è rimasta nel Paese nonostante le nazionalizzazioni che nel 2007 hanno costretto ExxonMobil e ConocoPhillips a ritirarsi. A tali società sono ancora dovuti miliardi in base a lodi arbitrali e non sono ancora tornate sul mercato. Chevron ha continuato a operare attraverso joint venture con PDVSA, il che le ha permesso di disporre di asset produttivi, personale e infrastrutture già sul posto quando il Venezuela ha riaperto il settore.

L’espansione si affianca a un accordo petrolifero molto più ampio tra Stati Uniti e Venezuela annunciato la scorsa settimana. Il Venezuela ha concesso alla società nordamericana Blue Energy Partners concessioni centennali relative a 17 giacimenti con circa 65 miliardi di barili di riserve accertate. Secondo la Casa Bianca, l’accordo conferisce al governo statunitense diritti di governance e l’accesso garantito a parte della produzione. L’Assemblea Nazionale del Venezuela ha approvato l’accordo il 1° settembre.

I barili di Chevron hanno un orizzonte temporale molto più breve. La sua produzione attuale sta già raggiungendo le raffinerie statunitensi, le nuove aree si trovano accanto a operazioni che Chevron sa già come gestire, e il raddoppio della flotta di impianti di perforazione aumenta la capacità di trivellazione senza dover attendere che un operatore completamente nuovo costruisca da zero un’attività in Venezuela. L’obiettivo è di raggiungere circa altri 310.000 barili al giorno solo da Chevron nell’arco di cinque anni.