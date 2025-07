Il microreattore Pele è un sistema dimostrativo da 1,5 megawatt che potrebbe in futuro alimentare basi militari e fornire assistenza in caso di calamità naturali. Un microreattore non è altro che un SMR, un piccolo reattore nucleare, portato all’estremo.

BWX Technologies, con sede in Virginia, ha annunciato che sono in corso i lavori per la realizzazione del nocciolo del microreattore Pele presso il BWXT Innovation Campus di Lynchburg, in Virginia.

Questo microreattore è un progetto dimostrativo, predisposto per il dipartimento della difesa, atto a dimostrare il funzionamento del generatore a energia nucleare e la capacità di esssere spostato e utilizzato in modo sicuro.

Secondo un comunicato stampa , potrebbe iniziare a produrre energia entro il 2028. Il sistema è progettato per alimentare basi militari avanzate, ma potrebbe anche alimentare basi di ricerca remote e fornire energia a un’area colpita da un disastro naturale.

Pele, un microreattore trasportabile raffreddato a gas, è abbastanza compatto da stare in quattro container da 20 piedi. Il sistema è ideale per basi militari e località remote ed è in grado di fornire elettricità per un massimo di tre anni senza rifornimento. Pele è alimentato da combustibile TRISO, un combustibile ad alto grado di arricchimento e basso arricchimento (HALEU). È in grado di resistere a calore estremo e presenta un basso rischio per l’ambiente.

“Siamo orgogliosi di sviluppare e fornire il microreattore Pele a beneficio delle nostre forze armate”, ha spiegato Kate Kelly, presidente di BWXT Advanced Technologies, in una dichiarazione alla stampa. “Si tratta di un risultato straordinario per il team BWXT e per il progresso di una tecnologia nucleare innovativa come fonte affidabile e resiliente di elettricità e calore per molteplici applicazioni”.

BWX Technologies sta collaborando con partner chiave per rendere Pele una realtà. L’iconica casa automobilistica e produttrice di motori aeronautici Rolls-Royce sta sviluppando il modulo di conversione di potenza per Pele presso il suo stabilimento LibertyWorks di Indianapolis. Northrop Grumman fornirà il modulo di controllo per il reattore.

“Con decenni di esperienza nella fornitura di sistemi di alimentazione compatti, efficienti e mission-critical, Rolls-Royce LibertyWorks è in una posizione unica per soddisfare i rigorosi requisiti tecnici e operativi di questo progetto“, ha aggiunto John Shade, vicepresidente esecutivo di Rolls-Royce per lo sviluppo commerciale e i programmi futuri. ”Come parte del team BWXT, siamo orgogliosi di mettere la nostra esperienza al servizio della realizzazione di un sistema di conversione dell’energia che migliorerà il dominio energetico e la prontezza operativa del Dipartimento della Difesa”.

Applicazioni non solo militari

Il progetto Pele è stato avviato nel 2016 a seguito di uno studio del Dipartimento della Difesa che ha identificato la crescente necessità di fonti di energia trasportabili per l’esercito. Nel 2022, lo SCO ha assegnato a BWXT un contratto per la costruzione di un prototipo di reattore.

I microreattori trasportabili hanno un grande potenziale anche al di là delle applicazioni militari. Potrebbero aiutare le operazioni di risposta alle catastrofi e alimentare stazioni di ricerca in alcune delle località più remote del mondo.

I microreattori sono un ottimo esempio di come le tecnologie originariamente ideate per i viaggi spaziali possano portare benefici alle persone sulla Terra. Un’altra azienda, Radiant Nuclear , sta sviluppando il suo microreattore Kaleidos. L’azienda è stata fondata dall’ex ingegnere di SpaceX Doug Bernauer. Mentre lavorava presso SpaceX, Bernauer era incaricato di sviluppare tecnologie in grado di produrre energia sufficiente per le future colonie su Marte e da questo progetto è nato Kaleidos, un microreattore che può dare energia alle situazioni più estreme.