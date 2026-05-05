Patto di Stabilità, Bruxelles chiude la porta: nessuna flessibilità per l’Italia

La Commissione europea ha ribadito con fermezza che sul Patto di Stabilità non sono ammesse scorciatoie nazionali: nessuno Stato membro può uscire unilateralmente dalle regole fiscali comuni e i Paesi in procedura per disavanzo eccessivo devono attenersi ai percorsi di rientro stabiliti. Una presa di posizione netta, che arriva mentre in Italia si riapre il confronto sulla necessità di ampliare gli spazi di intervento pubblico in un contesto economico e geopolitico sempre più instabile.

Dietro il richiamo al rispetto delle regole si intravede però una questione ben più sostanziale. Il Patto di Stabilità non è più soltanto un insieme di criteri per la gestione dei conti pubblici, ma un dispositivo che incide direttamente sull’autonomia delle politiche economiche nazionali. La sua evoluzione ha progressivamente rafforzato un’impostazione centralizzata, nella quale il margine decisionale degli Stati risulta compresso entro limiti sempre più stringenti.

Il problema non è la disciplina di bilancio in quanto tale, ma il modo in cui viene applicata. Il nuovo quadro fiscale viene presentato come più flessibile, ma continua a produrre effetti asimmetrici. Le economie con ampi spazi fiscali possono sostenere interventi significativi – anche grazie alle deroghe sugli aiuti di Stato – mentre altre restano vincolate a percorsi di aggiustamento rigidi. Ne deriva una distorsione competitiva che rischia di ampliare ulteriormente le divergenze all’interno dell’Unione.

In questo scenario, la linea di cautela adottata dal governo italiano appare comprensibile ma non priva di criticità. Muoversi esclusivamente entro i margini consentiti da Bruxelles significa accettare implicitamente un perimetro decisionale definito altrove. Il rischio è che il negoziato si trasformi in una gestione passiva dei vincoli, più che in un confronto capace di modificarli.

Anche la narrativa che collega rigidamente il Patto alla stabilità finanziaria merita una riflessione più attenta. I mercati valutano non solo l’equilibrio dei conti, ma anche le prospettive di crescita. Un sistema che limita gli investimenti pubblici e riduce la possibilità di interventi anticiclici può finire per indebolire, nel medio periodo, la stessa sostenibilità che intende garantire. Le performance economiche dell’Europa negli ultimi decenni, inferiori rispetto ad altre grandi aree, rappresentano un elemento difficilmente ignorabile.

Particolarmente significativo è il tema della clausola generale di salvaguardia, disciplinata dall’articolo 26 del Patto. Formalmente concepita per consentire deviazioni temporanee in presenza di una grave recessione, essa introduce in realtà un margine di discrezionalità estremamente ampio. Non esistono criteri automatici e vincolanti per determinarne l’attivazione: la valutazione sul grado di emergenza e sull’opportunità di intervenire resta affidata alla Commissione. In altre parole, la flessibilità non è un diritto, ma una concessione.

Ed è proprio qui che emerge con evidenza la contraddizione politica dell’impianto europeo. La stessa clausola che viene considerata “non attivabile” in presenza di difficoltà economiche, inflazione energetica o rallentamento della crescita, è stata invece utilizzata con notevole rapidità quando si è trattato di autorizzare maggiori spese militari: ben 17 Stati su 27 hanno ottenuto margini di flessibilità in questo ambito. Ciò dimostra che il problema non è l’assenza di strumenti, ma la volontà di utilizzarli.

Questo doppio standard mina alla radice la credibilità del sistema. Se l’attivazione della clausola dipende da una valutazione discrezionale e politica, allora il Patto di Stabilità smette di essere un quadro di regole certe e si trasforma in un meccanismo selettivo, applicato in funzione delle priorità del momento. La distinzione tra disciplina e arbitrarietà diventa così sempre più sottile.

Ne deriva un quadro in cui gli Stati membri non operano più all’interno di regole prevedibili, ma all’interno di un perimetro variabile, definito caso per caso. Questo aumenta l’incertezza e riduce la capacità di pianificazione economica, proprio ciò che il Patto dichiara di voler garantire. La discrezionalità nella definizione dell’emergenza finisce dunque per prevalere sulla valutazione economica, con effetti potenzialmente distorsivi.

Il dibattito interno italiano riflette queste tensioni. Accanto a posizioni che chiedono una revisione più incisiva dell’impianto europeo, permane un orientamento più prudente, volto a evitare contrapposizioni dirette con Bruxelles. Tuttavia, l’assenza di una linea chiaramente definita rischia di ridurre l’efficacia dell’azione negoziale, lasciando invariato un quadro che presenta evidenti limiti strutturali.

Il punto, in ultima analisi, non riguarda la possibilità di aggirare le regole, ma la loro coerenza e imparzialità. Senza un ripensamento profondo dell’architettura fiscale europea, il rischio è quello di mantenere un sistema che, anziché favorire stabilità e crescita, finisce per selezionarle. In questo contesto, la capacità dell’Italia di incidere sul processo decisionale europeo diventa decisiva per evitare che i vincoli esistenti si traducano in un freno permanente allo sviluppo.

Antonio Maria Rinaldi