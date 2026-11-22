Dei quattro decreti presidenziali in materia nucleare firmati dal presidente Trump nel maggio 2025, l’obiettivo più ambizioso era probabilmente quello contenuto nel decreto 14301 : approvare almeno tre reattori privati sperimentali, quindi al di fuori dei laboratori nazionali, “con l’obiettivo di raggiungere la criticità in ciascuno dei tre reattori entro il 4 luglio 2026”.

Sebbene la maggior parte delle persone considerasse l’obiettivo di luglio una fantasia, l’industria nucleare civile americana non solo lo ha superato – con quattro reattori che hanno raggiunto la criticità entro la data prevista – ma il 2026 vede ora un totale di sette nuovi modelli di microreattori che scindono gli atomi di uranio all’interno dei propri nuclei. Per “Criticità” si intende infatti l’aver avviato un processo di fissione nucleare sicuro e quindi essere stati testati operativamente.

Come è iniziato tutto

Il DOE ha selezionato 11 progetti di 10 aziende per il suo Programma Pilota sui Reattori il 12 agosto 2025. Le aziende si sono impegnate a sostenere interamente i costi per effettuare i test sotto l’autorizzazione del DOE anziché con una licenza della burocraticizzata Nuclear Regolatory Commission, quindi accellerando notevolmente i passaggi

Meno di dieci mesi dopo, il Mark-0 di Antares Nuclear ha raggiunto la criticità presso l’Idaho National Laboratory (INL) il 4 giugno. Il Segretario all’Energia Chris Wright lo ha definito il primo nuovo reattore non ad acqua leggera sviluppato dal settore privato a raggiungere la criticità in America in oltre quattro decenni.

Il resto è seguito rapidamente.

«Nove mesi fa, questo era un sito vuoto», ha dichiarato Isaiah Taylor, amministratore delegato di Valar Atomics, dopo che il Ward 250 ha raggiunto la criticità nello Utah il 18 giugno.

Deployable Energy, che il DOE ha selezionato solo ad aprile per il programma che succederà al programma pilota, il Nuclear Energy Launch Pad , ha portato il suo reattore Unity alla criticità il 30 giugno. Aalo Atomics ha seguito l’esempio alle 00:19 del 4 luglio, circa dieci mesi dopo l’inizio dei lavori.

Il 4 luglio è stato solo l’inizio

In realtà la scadenza del 4 luglio, data come limite per avere i primi SMR e micrereattori nucleari funzionanti, è stata fin troppo pessimistica. Gli USA hanno raggiunto l’obiettivo ben prima! Il reattore di prova isotopico Groves-1 di Oklo a Lockhart, in Texas, ha portato a cinque il numero totale il 5 agosto, a meno di un anno dall’inizio della costruzione e ora può perfino operare senza limiti e senza restrizioni operative:

We built Groves-1 and brought it to first criticality in less than a year. Now, the U.S. DOE has cleared it for unrestricted operations. What’s next? Testing equipment, training operators, and gaining real-world experience that can inform Groves-2 and future Aurora powerhouse… pic.twitter.com/Qbaknc19Gg — Oklo (@oklo) November 13, 2026

I programmi pilota del DOE ne contavano cinque, ma gli altri due provenivano dal National Criticality Experiments Research Center (NCERC) in Nevada.

Uno di essi ha addirittura battuto tutti. Il Los Alamos National Laboratory (LANL) ha portato il suo microreattore sperimentale ZiaCore alla criticità nel corso di quattro settimane tra aprile e maggio, prima di Antares, ma non lo ha annunciato fino al 30 luglio.

Westinghouse ha portato alla criticità un reattore di prova eVinci in scala 1:5 presso la stessa struttura il 24 agosto, per poi ripetere l’operazione a 663 °C il 3 settembre.

Si è trattato di test fisici; la prossima sfida è la produzione di potenza sostenuta. Antares ha già smontato il Mark-0 per far posto al Mark-1, che prevede di far funzionare a piena potenza elettrica per sei mesi nel 2027. Dopo di che sarà pronto per la vendita e l’installazione.

Altri tre in arrivo

Altri tre microreattori potrebbero portare il totale annuale a dieci.

Per gli sviluppatori privati, l’autorizzazione del DOE prevede cinque fasi:

un accordo di partnership,

un accordo di progettazione per la sicurezza nucleare (NSDA),

un’analisi preliminare documentata della sicurezza (PDSA),

l’analisi finale documentata della sicurezza (DSA) e

una revisione di idoneità.

MARVEL è il microreattore raffreddato a sodio-potassio dell’INL, situato all’interno della Transient Reactor Test Facility del laboratorio. Il DOE ha approvato la sua DSA definitiva per un test di criticità “a secco” senza refrigerante poco prima che il sistema di raffreddamento primario arrivasse a metà settembre, e l’INL afferma che la criticità “dovrebbe verificarsi a dicembre”.

Radiant ha spedito il suo Kaleidos da 1 MW al banco di prova DOME dell’INL ad agosto, e il DOE ne ha approvato la DSA a fine ottobre, la prima del settore a coprire il funzionamento a piena potenza, come avevamo riportato all’epoca.

Il 19 novembre, Radiant ha dichiarato che Kaleidos è «attualmente nel mezzo della revisione di prontezza del DOE». Seguiranno il caricamento del combustibile e una campagna in cinque fasi, dalla prima criticità fino a 60 giorni effettivi a piena potenza.

Il progetto pilota di Last Energy presso il campus RELLIS della Texas A&M utilizza il nocciolo in scala reale del suo reattore commerciale da 20 MW. Il DOE ha approvato il suo DSA il 7 ottobre, lasciando solo la revisione di prontezza prima dell’avvio.

«Nei prossimi due mesi, intendiamo ottenere l’autorizzazione definitiva dal Dipartimento dell’Energia», ha dichiarato Adam Lenarz, vicepresidente allo sviluppo di Last Energy, in occasione di un evento aperto al pubblico tenutosi a settembre.

La NRC apre la strada

Come queste certificazioni e questi test si traducono in attività economica per le aziende che le hanno ottenute? Il mese scorso, la NRC ha finalizzato una norma che consente ai richiedenti commerciali di basarsi direttamente sulle analisi e sui dati di prova provenienti da reattori che il DOE o il DOD hanno già autorizzato e testato.

Ciò deriva dall’EO 14300, che impone alla NRC di concentrarsi sui nuovi rischi piuttosto che «riesaminare rischi già affrontati nei processi del DOE o del DOD». Quindi i test effettuati al DOE sono ritenuti già sufficienti.

«Questa norma concretizza la visione dell’EO 14300 per un percorso accelerato dai progetti del DOE e del DOD alle licenze commerciali della NRC», ha affermato il presidente della NRC Ho Nieh.

I richiedenti devono comunque dimostrare in che modo il lavoro precedente soddisfi le norme della NRC e rendere conto di eventuali modifiche. In cambio, la NRC afferma che potrebbe essere in grado di «adattare l’ambito e la profondità della propria revisione».

Nieh ha fissato gli obiettivi a circa 18 mesi per una revisione di un progetto «first-of-a-kind» e a 12 mesi per i progetti ripetuti. A titolo di confronto, la revisione della domanda di progetto presentata da NuScale ha richiesto alla NRC quasi 42 mesi.

«Non si tratta di una scorciatoia, né di un compromesso», ha aggiunto Nieh.

Una disposizione simile è contenuta nella Parte 57 proposta dalla NRC per i microreattori, il percorso di cui abbiamo parlato per la sua promessa di autorizzazioni da 6 a 12 mesi. Anche Antares, Radiant e Westinghouse sono state selezionate dal programma Janus dell’Esercito, quindi potrebbero fornire dati provenienti da entrambi i dipartimenti.

Se MARVEL, Kaleidos e Last Energy raggiungessero tutti questo traguardo entro Capodanno, il 2026 si concluderebbe con dieci nuovi reattori in condizioni critiche, più del triplo di quanto richiesto dal decreto presidenziale. A partire dal 25 novembre, anche i dati relativi a tali test potranno essere conteggiati ai fini dell’ottenimento di una licenza della NRC. Questo vedrebbe il 2027 come l’anno dell’installazione dei prototipi di microreattori, che potrebbero divetare una soluzione enegetica.