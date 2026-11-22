Riuscire a scontentare l’intero arco costituzionale europeo con un solo documento contabile è un’impresa diplomatica non da poco. António Costa, da poco insediatosi al vertice del Consiglio Europeo, ci è riuscito al primo tentativo. La sua bozza per il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2028-2034 — concepita con la pretesa di trovare una quadra tra i falchi del rigore nordico e le capitali periferiche — ha ottenuto l’effetto opposto: far infuriare Parigi, lasciare perplessi i frugali e confermare la cronica confusione strategica di Roma.

Il piano prevede un taglio secco di 204 miliardi di euro rispetto alla proposta iniziale della Commissione, che ammontava a circa 2.000 miliardi di euro (2 bilioni). Per indorare la pillola e reperire gettito fresco, Costa ha rispolverato la vecchia bandiera delle risorse proprie: una digital tax del 3% sui colossi del web e un prelievo fiscale sulle transazioni in cripto-attività, contando su un indebolimento di Trump e, quindi della sua capacità di applicare dazi. Un compromesso al ribasso che non piace a nessuno, ma che ha scatenato la reazione quasi rabbiosa dell’Eliseo.

La furia francese: collera reale o teatro tattico?

La risposta di Parigi non si è fatta attendere: l’Eliseo ha dichiarato che il testo «non costituisce una base per un accordo», bollandolo come «molto deludente». Dietro la diplomazia formale c’è una fiammata d’ira sia reale, sia più tattica del presidente ormai agli sgoccioli.

Sul piano sostanziale, la linea rossa invalicabile per la Francia è la Politica Agricola Comune (PAC). Tagliare oltre 200 miliardi significa, con ogni probabilità, colpire al cuore i sussidi diretti e le garanzie sul reddito dei coltivatori. In Francia il mondo agricolo non si limita a protestare sui social, ma blocca le autostrade e rovescia letame davanti alle prefetture. Emmanuel Macron non può permettersi una simile rivolta sociale, soprattutto considerando il calendario politico: le elezioni presidenziali francesi si terranno nella primavera del 2027.

Accettare oggi una sforbiciata ai fondi agricoli significherebbe stendere un tappeto rosso al Rassemblement National. Macron sa bene che entro la fine del 2026 deve blindare la partita; superata quella soglia, il presidente diventerà una classica lame duck, un’anatra zoppa priva di mandato politico per firmare compromessi pesanti a Bruxelles. La sua collera è quindi reale, ma è anche un calcolo tattico per alzare la posta in vista del vertice straordinario.

Voce di Bilancio / Nodi Proposta iniziale Commissione Bozza di compromesso Costa Posizione dei Paesi membri Volume Totale (2028-2034) ~2.000 miliardi € Taglio di 204 miliardi € Troppo alto per i Frugali; punitivo per Francia e Sud Europa Agricoltura (PAC) Fondi ordinari protetti Tagli orizzontali al reddito agricolo Veto de facto della Francia per ragioni elettorali e sociali Entrate Proprie Risorse tradizionali Web Tax (3%) e tasse sulle criptovalute Scontenta i partner commerciali; gettito incerto Fondi di Coesione Livelli storici Revisione e condizionalità stringenti Resistenza di Italia, Spagna e blocco orientale

Quindi Macron si gioca le proprie ultime cartucce politiche, soprattutto per i suoi centristi, combattendo contro un taglio del bilancio europeo, nonostante la posizione di contributore netto, quindi il fatto che sarà proprio la Francia a pagare di più.

Il paradosso di Roma: contributore netto felice di pagare di più

Se le motivazioni di Parigi rispondono a un chiaro calcolo di convenienza nazionale, la posizione dell’Italia sfugge a qualsiasi logica economica elementare. L’Italia è storicamente un contributore netto al bilancio dell’Unione Europea: ogni anno versa a Bruxelles svariati miliardi in più rispetto a quelli che riceve indietro sotto forma di fondi strutturali e sovvenzioni.

In un quadro normale, un Paese contributore netto dovrebbe pretendere un bilancio europeo più snello, per contenere l’esborso a carico dei propri contribuenti e salvaguardare i conti pubblici nazionali. A Roma, invece, si continua a invocare un bilancio comunitario sempre più ampio e ambizioso. Con quale obiettivo? Pagare di più?

L’illusione tutta italiana nasce dalla nostalgia per il NextGenerationEU, con la convinzione cieca che ogni aumento di spesa a Bruxelles si traduca automaticamente in trasferimenti verso la penisola. Però il quadro 2028-2034 non prevede debiti comuni a fondo perduto: se il bilancio aumenta, aumentano i contributi diretti degli Stati membri. Chiedere più spesa a Bruxelles mentre i Paesi del Nord smantellano la coesione e proteggono i propri sconti (rebates) significa condannare l’Italia a un salasso fiscale senza alcun ritorno garantito.

Inoltre il bilancio si sta già caricando dei prestiti concessi all’Ucraina di cui anche l’Italia è garante e per ben 14 miliardi. Il Super Bilancio che vorrebbe la Commissione non fa che allargare il peso per i contribuenti italiani. Anche a Roma sarebbe ora di chiarirsi le idee: fare i generosi con i soldi dei contribuenti italiani, senza pretendere vincoli chiari o un saldo fiscale favorevole, non è europeismo, ma miopia contabile.