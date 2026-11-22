La conferenza sul clima più lunga e affollata della storia si è chiusa nel modo peggiore possibile: con un nulla di fatto rumoroso e imbarazzante. Domenica 22 novembre 2026, ad Antalya in Turchia, la COP31 è crollata sotto il peso di uno scontro frontale sui combustibili fossili.

A far saltare definitivamente il tavolo è stata l’Unione europea, seguita da un piccolo gruppo di Paesi. Dopo due settimane di trattative estenuanti e oltre 49 ore di prolungamento, decine di migliaia di delegati tornano a casa con un pugno di documenti tecnici e nessun patto politico.

Due record e un fallimento storico

Sulla carta, il vertice turco doveva segnare un passo avanti. Nella pratica, ha battuto due primati tutt’altro che invidiabili: il maggior numero di partecipanti mai visto a una conferenza ONU sul clima e la durata più lunga di sempre, superando persino le maratone della COP25 di Madrid nel 2019.

Il risultato finale ha subito riportato alla mente il celebre naufragio di Copenaghen del 2009. La presidenza turca e quella australiana, impegnate in un’inedita gestione condivisa dei lavori, hanno dovuto alzare bandiera bianca davanti alla sala plenaria.

«Prendo atto che non c’è accordo su questo testo. Di conseguenza, queste decisioni non sono adottate», ha ammesso il presidente della COP31 e ministro turco dell’Ambiente, Murat Kurum. Sulla stessa linea l’australiano Chris Bowen, che ha parlato di un esito «molto deludente».

Ancora più dure le reazioni ai vertici delle Nazioni Unite. Il capo di ONU Clima, Simon Stiell, ha avvertito che il mondo non può permettersi un altro fallimento simile, mentre il segretario generale António Guterres si è detto «profondamente frustrato», puntando il dito contro chi «trae profitto dalla distruzione del pianeta».

🚨🌍 COP 31 Fails – The Climate Change Hoax Scam is Officially Over “It appears CO31 has ended in failure” Countries couldn’t seek agreement & will continue to mine & use Fossil Fuels This is the same week Greta Thunberg admitted it was a Scam used to turn Liberals into raging… pic.twitter.com/ne6DcYeFSZ — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 22, 2026

Il veto europeo e il paradosso irlandese

Il punto di rottura è stato l’ennesima bozza del cosiddetto «Patto di Antalya», pubblicata domenica mattina. Dopo una prima versione che chiedeva un’uscita accelerata da petrolio, gas e carbone e una seconda che giovedì aveva cancellato ogni riferimento, il testo finale evitava ancora di nominare in modo diretto le fonti fossili.

Il documento si limitava a un richiamo discreto alla COP28 di Dubai del 2023, dove si era parlato di una transizione «giusta, ordinata ed equilibrata». Troppo poco per Bruxelles, che ha scelto la linea dura sfruttando la regola del consenso tra circa 200 Stati, dove basta un solo veto per bloccare tutto.

A pronunciare il «no» definitivo è stato il ministro irlandese per il Clima e l’Energia, Darragh O’Brien, in rappresentanza della presidenza di turno dell’UE. «Non approveremo una decisione che non menziona nemmeno i combustibili fossili», ha dichiarato, accusando la conferenza di essere stata «presa in ostaggio dagli Stati petroliferi».

Con l’Europa si sono schierati Paesi come Francia, Panama, Isole Marshall, Vanuatu e Belize. Persino Jasper Inventor di Greenpeace ha parlato di un bivio amaro: bloccare un cattivo accordo ma ripartire a mani vuote resta comunque un fallimento.

Eppure, proprio la figura di O’Brien racconta meglio di mille analisi la contraddizione europea. Mentre il ministro batteva i pugni sul tavolo in Turchia in nome dei cittadini, l’Irlanda continua a coprire circa l’80% del proprio fabbisogno energetico con combustibili fossili, salendo addirittura al 92% nei trasporti. Però hanno votato per l’eliminazione dei combustibili fossili, un paese da sei milioni d’abitanti che distrugge un meeting internazionale.

I numeri reali che i vertici preferiscono ignorare

Davanti al fiasco, politici, media e ONG occidentali hanno subito rispolverato il solito colpevole: la lobby del petrolio araba. Anche il ministro tedesco dell’Ambiente, Carsten Schneider, ha attribuito lo stallo ai profitti legati alle energie fossili.

Una spiegazione comoda, ma lontana dalla realtà. Il testo proposto ad Antalya includeva punti pragmatici, come l’obiettivo turco di portare l’elettricità al 35% dei consumi finali mondiali entro il 2035 e il ricorso alle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio (CCUS), sostenute dall’Arabia Saudita. Come ha sintetizzato il delegato saudita Mohammad Ayoub, servono «tutte le soluzioni sul tavolo».

A pesare sul vertice c’erano poi fattori concreti che nessuna dichiarazione solenne può cancellare: l’assenza ormai cronica degli Stati Uniti, i rincari energetici legati alla guerra in Medio Oriente e il rifiuto preventivo degli europei di versare nuovi fondi ai Paesi poveri, limitandosi a confermare gli impegni passati.

I dati globali sull’energia spiegano ancora meglio perché il resto del mondo non si piega più ai desideri di Bruxelles:

Indicatore energetico Dato reale Significato pratico Quota fossile globale Circa l’80% Petrolio, gas e carbone restano la base dell’energia mondiale Domanda futura (IEA) In crescita fino al 2050 Le rinnovabili salgono, ma i consumi totali crescono di più Emissioni globali di CO2 Nuovo record nel 2025 Decenni di vertici ONU non hanno invertito la tendenza Dipendenza fossile dell’Irlanda 80% totale (92% trasporti) Netto divario tra retorica diplomatica e realtà domestica

La verità è semplice: gran parte del consumo di petrolio, gas e carbone oggi arriva dai Paesi a basso e medio reddito. Non scelgono i fossili perché ingannati dalla «disinformazione», ma perché vogliono uscire dalla povertà e hanno bisogno di energia abbondante, accessibile e conveniente.

BREAKING: COP31 President Murat Kurum confirms that the final draft agreement at the summit will not be approved. If no new final draft is proposed, talks will have to be suspended and reconvened at the following summit in Ethiopia next year, which has only happened once before. pic.twitter.com/7ziGZKxDjU — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

Sostituire queste fonti su scala globale senza riversare fiumi di sussidi pubblici come avviene in Germania, oggi non è ancora sostenibile. Un tema scomodo che la rete tra industria eolica e solare, ONG e grandi fondazioni climatiche riesce spesso a tenere fuori dal dibattito, arrivando persino a osteggiare un’energia a basse emissioni come il nucleare pur di evitare concorrenti.

Più che negoziare assegni per «aiuti climatici» o scrivere frasi sempre più rigide su carta, i Paesi ricchi farebbero bene a puntare su ricerca e innovazione tecnologica per rendere l’energia davvero più economica. Nella storia, l’umanità ha risolto i suoi grandi problemi con la tecnologia, non con i divieti.

Una passerella mondana e l’isolamento dell’Europa

Alla fine, la lezione di Antalya è chiara e spietata. È stato l’estremismo ambientalista europeo a far fallire una COP31 che, anno dopo anno, assomiglia sempre meno a un luogo di soluzioni concrete e sempre più a una costosa occasione mondana.

Non è certo un caso se la Cina ha deciso di sfilarsi, rinunciando a ospitare la futura conferenza sul clima del 2028. Pechino preferisce fare industria, commercio e politica energetica reale, lasciando volentieri ad altri il palco delle cerimonie inconcludenti.

L’Europa, al contrario, si è già danneggiata pesantemente sul piano economico e si sta deindustrializzando pur di inseguire obiettivi ambientali poco sensati. Può anche scegliere di continuare su questa strada, ma non può pretendere che il resto del pianeta si accodi a questo suicidio industriale.

Il paradosso geopolitico di Antalya è tutto qui: per anni Bruxelles ha pensato di guidare il mondo indicando la via morale, ma oggi è proprio l’Europa a trovarsi isolata a causa del proprio estremismo.

Le prossime tornate elettorali nel Vecchio Continente porteranno forse un po’ di buon senso e di pragmatismo nelle istituzioni. Intanto, però, il fallimento clamoroso della COP31 resta un segnale fortissimo. Ignorarlo ancora sarebbe l’errore più grave di tutti.