Per anni gli astronomi hanno osservato il cielo con un enorme punto cieco davanti agli occhi. Un buco nero nei dati, non nello spazio, che impediva di vedere una delle fasce di energia più violente dell’universo, quella dei raggi gamma, radiazioni ad alta energia frutto di eventi estremamente violenti.

Ora un team internazionale, usando i dati del telescopio spaziale Fermi della NASA, ha squarciato quel velo. Il risultato è il catalogo 2FLE (Second Catalog of Low-Energy Fermi-LAT Sources), pubblicato su The Astrophysical Journal Supplement Series.

Dentro ci sono 450 sorgenti cosmiche che emettono raggi gamma a bassa energia, tra 20 e 200 megaelectronvolt (MeV). Il dato che attira subito l’attenzione è però un altro: 60 di questi segnali sono del tutto nuovi e non corrispondono a nessun oggetto celeste noto. Di questi, 38 brillano con un’intensità così netta da lasciare pochissimi dubbi sulla loro reale esistenza. Quindi abbiamo una sessantina d’oggetti che non vedevamo, ma che esistono e sono molto energetici

Che cos’è il catalogo 2FLE e perché mancava

I raggi gamma rappresentano la forma di luce più estrema che esista. Nascono quando la materia precipita dentro buchi neri giganteschi o quando stelle massicce esplodono in supernova.

Il limite finora è stato tecnico, non cosmico. Queste radiazioni non sono troppo deboli per essere captate, ma sono terribilmente difficili da mettere a fuoco. A differenza della luce visibile, nessuno specchio riesce a rifletterle o concentrarle, perché praticamente attraversano qualsiasi corpo fisico.

Il telescopio Fermi-LAT le cattura in modo indiretto. Quando un fotone gamma entra nello strumento, colpisce sottili strati di tungsteno e si trasforma in due particelle cariche: un elettrone e un positrone. Sensori al silicio ne seguono la scia per ricostruire da quale punto del cielo sia partito il segnale.

Il problema esplode alle energie più basse, attorno ai 20 MeV. A quel livello le particelle deviano troppo dentro il rivelatore e la vista si sfoca di colpo. Lo strumento riesce a indicare solo una porzione di cielo larga circa 20 gradi, un po’ come cercare un singolo lampione acceso guardando attraverso un vetro appannato.

Gli astrofisici chiamano questa zona d’ombra MeV gap, il vuoto tra i raggi X e i raggi gamma più potenti. Per ridurlo, i ricercatori guidati da A. Adelfio e colleghi hanno passato al setaccio 14 anni di osservazioni (dal 2008 al 2022), scartando interruzioni e interferenze fino a ottenere 10,3 anni di dati puliti. Con tecniche statistiche avanzate hanno ripulito il rumore di fondo e più che raddoppiato il vecchio catalogo del 2018, che si fermava a 198 sorgenti.

Cosa elenca questa nuova mappa del cielo

Delle 450 sorgenti registrate nel 2FLE, 377 sono state collegate a oggetti già conosciuti confrontando le posizioni con radiotelescopi, osservatori ottici e strumenti a raggi X.

Categoria nel catalogo 2FLE Numero di sorgenti Dettaglio principale Sorgenti extragalattiche note 325 218 sono quasar radio a spettro piatto (blazar) Sorgenti nella Via Lattea note 52 Soprattutto pulsar, resti di supernova e l’ammasso M2 Sorgenti già viste, ma non classificate 13 Presenti in vecchi cataloghi gamma, ancora senza identità Nuove sorgenti misteriose 60 Nessun riscontro ad altre lunghezze d’onda (38 molto intense)

Fuori dalla nostra galassia dominano i blazar, e in particolare i quasar radio a spettro piatto (FSRQ), che coprono il 58% degli oggetti identificati. Sono galassie attive con un buco nero supermassiccio al centro che spara un getto di particelle quasi dritto verso la Terra. Un bersaglio impossibile da ignorare, una volta tolta la nebbia dai dati.

Dentro la Via Lattea la scena spetta invece alle pulsar, i resti compatti e rotanti di stelle esplose. Nel catalogo spunta inoltre una prima volta assoluta per l’ammasso globulare M2, un antico gruppo di stelle che nessuno aveva mai visto emettere raggi gamma.

Restano infine 73 sorgenti senza un’identità certa in altre bande di luce. Le 60 nuove scoperte non indicano per forza fenomeni sconosciuti alla fisica, ma formano un elenco prezioso di casi aperti: alcune potrebbero derivare da sorgenti vicine che si sovrappongono, altre da galassie mai riconosciute finora. Gli scienziati avranno un bel po’ di lavoro per spiegare tutto.

Perché è una svolta per la scienza

Questo catalogo non serve solo ad allungare gli archivi degli osservatori. La banda tra 20 e 200 MeV coincide spesso con il punto in cui molti degli oggetti più violenti del cosmo toccano il picco della loro emissione di energia.

Continuare a studiarli senza vedere questa fascia equivaleva a valutare la potenza di un motore ascoltandolo solo al minimo. Grazie al 2FLE gli scienziati possono finalmente misurare come i buchi neri accelerano le particelle e quanta energia rilasciano davvero.

Il lavoro prepara anche la strada ai telescopi spaziali del prossimo decennio. Nel 2027 la NASA lancerà COSI (Compton Spectrometer and Imager), pensato per coprire la fascia subito sotto, tra 0,2 e 5 MeV, grazie a sensori al germanio. In seguito potrebbero arrivare missioni più grandi come AMEGO-X o ASTROGAM. Il punto cieco sul cosmo non è ancora sparito del tutto, ma per i fenomeni più violenti dell’universo restare nascosti è diventato molto più difficile.